Felczer plus. PiS nerwowo szuka lekarzy. Byle jak i byle gdzie

Władza ma prosty pomysł na brak lekarzy: kształcić jak najwięcej medyków. Byle szybko, byle jak i byle gdzie, nawet w szkołach zawodowych, w małych miastach, gdzie brakuje kadry naukowej i bazy klinicznej.

Już 24 uczelnie w Polsce mają kierunki lekarskie. Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym umożliwiła ich tworzenie na uczelniach niemedycznych, a nawet w wyższych szkołach zawodowych, które od niedawna mogą zmieniać nazwę na akademie nauk stosowanych. Wystarczy, że prowadzą studia uprawniające do bycia pielęgniarką, położną, diagnostą laboratoryjnym, fizjoterapeutą czy ratownikiem medycznym oraz mają kategorię naukową C w dyscyplinie nauk medycznych lub o zdrowiu. Do tej pory musiała to być co najmniej kategoria B.