Nastoletni Maciej Rauhut kontra państwo PiS. „Sami są sobie winni”

Gdyby nie policja, która podczas Strajku Kobiet weszła do jego domu, słynny 14-latek z Krapkowic nie byłby pewnie dzisiaj znanym 16-latkiem z Warszawy, który wziął na cel ministra Czarnka i ojca Rydzyka.

W Warszawie Maciej Rauhut rozpoczyna właśnie nowy rozdział w swoim 16-letnim życiu. Tu nie ma ukradkowych spojrzeń i szeptów na ulicy: Patrz, to ten gówniarz, ten od Strajku Kobiet. Tu są kina, teatry, koncerty oraz spotkania z jego idolami – niedawno był na występie Świetlickiego, jutro widzi się z Mozilem, a w grudniu ma być gościem VIP na 40-leciu Lady Pank. Tu są jego znajomi – średnia wieku 30 plus – ale to nic dziwnego, przecież on nigdy nie dogadywał się z rówieśnikami.