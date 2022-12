Młodzieżowe Słowo Roku: znamy zwycięzcę! Skąd młodzi je wzięli?

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku wygrała „essa". Nośnikami językowych nowinek są memy i gry wideo, a najbardziej kreatywnymi użytkownikami – wystraszeni mężczyźni.

Nie wiemy, ile ma lat typowy twórca nowych słów, ale wiemy, co go interesuje. I na podstawie zgłoszeń do plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku nietrudno naszkicować portret pamięciowy. Typowy słowotwórca porozumiewa się dziś raczej na piśmie niż w języku mówionym. Czas spędza, grając w gry wideo – i dużą część swoich kontaktów przeniósł do tego świata. Wiedzę o świecie czerpie w znacznej mierze z anglojęzycznych forów internetowych i memów. Też na ogół związanych z grami, które stały się dziś dla języka medium ważniejszym niż telewizja czy kino.