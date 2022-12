Wyborczy Kodeks karny

Prezydent podpisał drakoński kodeks Ziobry. Mamy bezprecedensowe, od stanu wojennego, zaostrzenie represyjności prawa. Bez sensu, bez potrzeby, jako serwitut dla Zbigniewa Ziobry w zamian za jego wsparcie w głosowaniach.

Podwyższenie maksymalnej kary z 20 do 30 lat więzienia spowoduje „poważne ryzyko przekryminalizowania życia społecznego” – ocenia KIPK.

W roku przedwyborczym wprowadzono już nową ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, mocą której za „demoralizację” karać się będzie dzieci od 10. roku życia, a w poprawczaku siedzieć będą osoby od 13. do 21. roku życia, czyli nawet osiem lat. Do tego dyrektorzy szkół dostają prawo do wymierzania własnych „kar porządkowych”. Kolejną ustawą zmieniono zasady wykonywania kary pozbawienia wolności. Odebrano więźniom możliwość skarżenia się na traktowanie: skarga może być arbitralnie, nieodwołalnie i bez rozpatrzenia uznana za „oczywiście bezzasadną”.