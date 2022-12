„Wiącek, przywróć Machińską”. Korespondencja z protestu przed siedzibą RPO

„Chodź rzeczniku, obywatel czeka” – gdy kilkadziesiąt osób skandowało te słowa w holu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pełniący tę funkcję Tomasz Wiącek miał przebywać poza budynkiem. Z zawieszonym, niczym strzelba, pytaniem o powody odwołania jego zastępczyni Hanny Machińskiej obywatele postanowili zaczekać na miejscu.

Przed biurem RPO przez kilkadziesiąt minut sypały się peany na cześć dr Machińskiej. Wychwalano jej zaangażowanie i poświęcenie, wyprawy na komisariaty, do sądów, lasów na granicy polsko-białoruskiej i wszędzie tam, gdzie było podejrzenie łamania praw człowieka. „Pokazała, że nasza praca to nie tylko trzymanie się przepisów i formalności, ale też empatia” – mówili juryści. Adwokaci i sędziowie, którzy poznali ją osobiście, zachwalali obiektywizm. Natomiast Katarzyna Augustynek, czyli znana z warszawskich protestów opozycji Babcia Kasia, wspominała, jak Hanna Machińska zaproponowała – słysząc docinki policjantów na komisariacie, że kobieta odmawia telefonu do bliskich, bo nikogo nie ma – żeby następnym razem dzwoniła do niej.

„My chcemy rzecznika!”

Po kilkudziesięciu minutach zapełniła się kartka z podpisami pod żądaniem przywrócenia Machińskiej. Podkreślano, że nie jest to prośba, bo niedawna zastępczyni RPO to osoba tego kalibru, że jej przywrócenie powinno być bezdyskusyjne i z automatu. Wysłano trzyosobową delegację, która miała zaprosić rzecznika Wiącka do złożenia wyjaśnień przed zgromadzonymi. Akcja zakończyła się niepowodzeniem, więc zarządzono: „idziemy”.

Już minutę później w holu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności stało kilkadziesiąt osób domagających się od ochroniarza wskazania drogi do osobistego biura rzecznika. Znów skandowano: „Przywróć Machińską” i „Hańba”. Oraz: „Chodź rzeczniku, obywatel czeka”.

Ochroniarz grzecznie wyjaśnił, że zaraz ktoś przyjdzie, ale zebrani odpowiedzieli, że nie chcą „kogoś”, tylko rzecznika. Zamiast niego przyszedł jego zastępca dr Valeri Vachev. Coś mówił, ale co – nie było słychać, bo jego słowa zagłuszały żądania tego jedynego rzecznika – Marcina Wiącka. „On zwalniał, niech on wyjaśnia” – krzyczano. W końcu zlitowano się nad bezradnym zastępcą i dano mu do rąk megafon. Uprzejmie wyjaśnił, że prof. Wiącek pracuje dziś poza budynkiem i że nie jest to wynikiem obecności tutaj zebranych. Dodał, że chętnie spotka się z delegacją teraz w swoim gabinecie. „Wszyscy jesteśmy delegacją” – usłyszał w odpowiedzi, więc nie pozostało mu nic innego, jak zapewnić, że niezwłocznie przekaże żądania szefowi. Na pytania, dlaczego zwolniono dr Machińską, odpowiedział, że jeszcze dziś, czyli w czwartek, RPO wyda oświadczenie, w którym wszystko wyjaśni. Do której godziny? Prawdopodobnie 18.

„To my poczekamy” – orzekli zebrani ucieszeni, że wreszcie mogą czekać w cieple. Zapewnili, że nikogo nie będą bić i są pokojowo nastawieni. „Przynajmniej do 15, później się zobaczy” – zażartował ktoś.

