Seks tak, prezerwatywa nie, czyli przychodzi ksiądz do seksuologa

AGATA SZCZERBIAK: – Skąd pan właściwie wie, że pacjenci są księżmi, ludźmi Kościoła?

ANDRZEJ GRYŻEWSKI: – Dowiaduję się tego zwykle w ciągu pierwszych kilkunastu minut sesji. Księża mówią o tym wprost, bo chcą, żebym przygotował się na to, że ich sytuacja nie jest do końca typowa. Ich życie jest oparte na konkretnych zasadach i obostrzeniach. Tak samo szybko jak księża zapowiadają się również pacjenci, którzy są politykami. Zwłaszcza z obozu rządzącego.

Seksualność bywa sponsorowana przez cechę, dzięki której ludzie wybierają dla siebie dany zawód. Jeśli np. w pracy jest dużo adrenaliny, a tak jest właśnie w służbach takich jak CBA, ABW, CBŚ albo w ratownictwie medycznym, seks nierzadko też jest „na adrenalinie”: z dynamiczną penetracją, częstą zmianą pozycji, gadżetami erotycznymi.

Nasze zawody wynikają z naszej seksualności?

Seksualność często jest ukierunkowana przez zawód, jeśli ktoś jest w nim bardzo zakotwiczony. Ale to działa w dwie strony. Czasami zdarza się, że mężczyzna, który jest gejem, mieszka na wsi czy w małym miasteczku i zastanawia się, jak ułożyć sobie życie tak, by jednocześnie nie musieć się tłumaczyć ze swojej orientacji, wpada na pomysł, że zostanie księdzem. W opowiadaniach pacjentów księży powtarza się wątek, że tym też Kościół katolicki przyciąga – daje poczucie bezpieczeństwa gejom, którego często brakuje im w świecie świeckim z powodu homofobii.

Ale jest też tak, że seksualność jest kształtowana przez zawodowe okoliczności. Choćby gangsterzy. Miałem kilkudziesięciu z nich w gabinecie i żaden nie cenił sobie seksu waniliowego, czyli czułego, w dużej bliskości, w slow seksie. Ich seksualność jest w dużej mierze impulsywna, BDSM-owa. To najczęściej oni dominują, rzadziej są zdominowani przez partnerki. Dużo jest seksu analnego, fistingu, poddduszania, ale także chemseksu.

Sumienie zabrania prezerwatywy

Wbrew pewnej fasadzie, księża łamią celibat, wchodzą w relacje romantyczne, mają życie seksualne. Jakie ono jest?

Normy moralne, które obowiązują w Kościele katolickim, są przez nich głęboko zinternalizowane. Bardzo charakterystyczna jest np. mocna niezgoda na prezerwatywy. Uważają, że korzystanie z nich jest jak grzech ciężki. Seksworkerki i seksworkerzy (w dawnej nomenklaturze prostytutki i eskorci) opowiadają mi w gabinecie, że księża to najbardziej awanturująca się grupa w kontekście wymogu używania prezerwatyw. Mówią pracownikom seksualnym, że klauzula sumienia im nie pozwala na korzystanie z prezerwatyw. Nie chcą dopłacić za seks bez zabezpieczenia. Z tego powodu najczęściej wolą uprawiać seks z parafiankami, bo te od nich tak często nie wymagają używania prezerwatyw.

Parafiankami mężatkami?

Paradoksalnie tak. Mają poczucie, że mąż w razie czego uniesie ciężar zajmowania się spłodzonymi przez nich dziećmi, zarabiania pieniędzy czy współdziałania w obowiązkach domowych. Zdaniem odwiedzających mój gabinet księży mężowie są od zaspokajania prozaicznych potrzeb, budowania codziennego życia rodzinnego, dzięki czemu oni mogą korzystać z tego, co najprzyjemniejsze, czyli uprawiać uduchowioną miłość. Odbierać podziw w stosunku do siebie, niewiele z siebie dając. Nierzadko ksiądz kusi parafiankę obietnicami wystąpienia z Kościoła albo sugeruje, że zrobi to, ale dopiero kiedy ona się rozwiedzie, a to jest często warunek niemożliwy.

Z seksualnością księży idzie pod rękę jeszcze stereotyp czystości. Wyobrażamy sobie, że gdyby porównać dwóch mężczyzn, cywilnego i księdza, to pewnie od księdza trudniej się zakazić chorobami przenoszonymi drogą płciową. Że to, stereotypowo, taka osoba, która stawia na duchowość, czystość. Tymczasem może się okazać, że łatwiej zakazić się infekcjami właśnie od księdza. Parafianki mają poczucie bycia tymi wybranymi, dlatego łamią dla duchownych obietnice wierności małżeńskiej ze względu na to, że rzekomo połączyła ich wielka i nieprzypadkowa miłość. Która czasem kończy się bardzo prozaicznie – chorobą weneryczną.

Księża uważają, że seks to święty akt wyjątkowej miłości czy wyjątkowego pożądania, którego nie powinno się zakłócać taką realnością, jaką jest prezerwatywa. Za mało w takim seksie swobody, naturalności, tłumaczą. Z antypatii do kondomów podpierają się nauką Kościoła: Jezus by się smucił.

Jezus by się smucił, gdyby zobaczył prezerwatywę?

Tak, jedna z pacjentek usłyszała to w sytuacji łóżkowej od księdza. Rozdrażniło ją to i zapytała partnera, czy Jezus by się nie zasmucił, bo ten seks jest i poza małżeństwem, i jest złamaniem celibatu. Na to usłyszała odpowiedź: „wiara w Boga nie może być jak jakiś szwedzki stół, z którego wybiera się najlepsze rzeczy, a unika zobowiązań względem Kościoła i księży, a de facto swojego sumienia. Więc jeśli Kościół zabrania prezerwatywy, to ja ich nie będą zakładał”.

Księża wykazują się też dość swoistym instynktem samozachowawczym, wybierając sobie na partnerki zamężne parafianki. Uważają, że większym ryzykiem są singielki, bo mogą się zakochać lub zrobić awanturę, jeśli poczują się odrzucone. Chyba że znają sytuację rodzinną kobiety, wiedzą, że jest w konflikcie z rodzicami i ma mało wsparcia, więc w razie czego nikt się za nią nie wstawi. To brzmi dość brutalnie, ale właśnie na takich zasadach księża łamiący celibat zawierają relacje seksualne z kobietami.

Zachowanie jak u predatora

To brzmi trochę jak kalkulacja, której dokonuje seksualny predator, wybierając sobie ofiarę.

Część z nich rzeczywiście cechuje się zachowaniami seksualnego predatora, czyli osoby, która patrzy na relacje przez pryzmat wyłącznie swojego zaspokojenia seksualnego.

Z niezabezpieczonego seksu mogą pojawić się dzieci.

To jest również charakterystyczne, że kiedy pojawia się nieplanowana ciąża, to nagle ten ciepły, zaangażowany ksiądz najczęściej robi się chłodny, mówi, że to nie jest jego sprawa, jest zezłoszczony, że „kobieta dopuściła się ciąży”, mniej lub bardziej świadomie, chciała „złapać na dziecko”, nie „upilnowała swojej płodności”. Taka sytuacja pojawia się też u mężczyzn świeckich, jest trochę uwypuklona u księży: awantury, żądania badań genetycznych, wypieranie się ojcostwa. Te osoby w sytuacji zagrożenia działają bardzo użytkowo. A więc aborcja, próby poronienia. Kombinujcie, sugerują księża.

Jednak aborcja? Mówił pan, że księża głęboko internalizują nauki Kościoła.

Ale to nie zdarza się tylko u mnie. Do ginekologów też przychodzą osoby znane z prawicowych poglądów i mówią: zróbmy wyjątek. Tu naprawdę jest trudna sytuacja. Musi nam pan pomóc.

Mam też poczucie, że księża w stosunku do ogólnej populacji ludzi świeckich mają większą impulsywność w seksualności. Ze względu na celibat na co dzień starają się ją „tłumić, tłumić, tłumić”, ale ona później może wybuchnąć w sposób niekontrolowany jak ładunek saperowi w rękach. Najczęściej od ręki włączają aplikację gejowską Grindr i nagle umawiają się na szybki seks. Oczywiście świeccy geje też to robią, ale oni bardziej zastanawiają się nad swoimi decyzjami i tym, czy i na co w ogóle mają ochotę. Księża, którzy swoje potrzeby kompresują, działają w mniej przemyślany sposób.

Najlepiej byłoby, gdyby księża uczeni byli przez profesjonalistów tego, jak realnie zarządzać swoją seksualnością. Impulsywne acting outy kończą się ze szkodą i dla księży, i dla osób, które wchodzą z nimi w relacje seksualne, jak również dla wiernych, którzy coraz bardziej tracą szacunek dla duchownych. Z tego powodu nie dziwią mnie nagłówki mówiące o masowym odchodzeniu ludzi od Kościoła.

Wtedy właśnie pojawiają się też zastępcze zachowania seksualne?

W kontekście wykorzystania seksualnego mówimy o pedofilii zastępczej, czyli regresywnej.

Która polega na?

Na tym, że mężczyzna uprawia seks z osobą poniżej 15. roku życia, ale robi to zastępczo, czyli nie dlatego, że taki seks preferuje, tylko dlatego, że nie ma okazji do uprawiania seksu z osobą dorosłą.

Jaka jest skala tego zjawiska wśród księży?

Ciężko to rzetelnie przedstawić, gdyż kler nie chce, by badano jego seksualność.

Ksiądz też człowiek

A przychodzą do pana pary? Pary księży?

Kilkanaście lat temu przyszedł do mnie biskup i ksiądz, którzy byli w związku. Biskup miał zaburzenia erekcji, a ksiądz przedwczesny wytrysk. Wyleczyłem im skutecznie obie dysfunkcje. Sześć lat temu przyszedł inny biskup, gdyż przeczytał moją książkę „Jak facet z facetem. Rozmowy o seksualności i związkach gejowskich”. On cierpiał na hiperseksualność i już mu doskwierało, że wszyscy wiedzą, że jest rozhamowany erotycznie, co mu uniemożliwiało bycie na stałe w związku gejowskim. Później było dwóch księży, z których jeden miał zaburzenia erekcji i odcinał się od seksualności ze względu na swoją dysfunkcję, a drugi czuł się przez to odrzucony jako facet i kochanek. Ksiądz też człowiek, oni mają problemy w związkach takie same jak reszta populacji.

Natomiast najczęściej przychodzą do mnie księża, którzy mają problem z uzależnieniem od seksu, bo dużo uprawiają ryzykownego i anonimowego seksu. Oni boją się, że sprawa wyjdzie na światło dzienne, odciągnie ich od Boga, uniemożliwi kontrolowanie swojej seksualności i życia codziennego. Przychodzą też księża, którzy czują silny nacisk heteronormy, czyli że my wszyscy powinniśmy być heteroseksualni. Nikt nie wie, jak wygląda ich seksualność, ale oni nie mają wewnętrznej zgody na to, że podobają im się mężczyźni. Woleliby czuć pociąg do kobiet i są zawieszeni w cyberseksie, masturbacji do kamerek, wymianie zdjęć z innymi mężczyznami. „Czemu nie mogę być normalny”, „nie mogę być jak inni”, takie zdają mi pytania w gabinecie.

Wewnątrz takiej instytucji jak Kościół katolicki wszystko im rzeczywiście mówi, że coś jest z nimi nie tak.

Księża geje mają poczucie, że są na marginesie religijnym i społecznym, bo ich seksualność jest właściwie równa pedofilii. Dlatego czują się w komitywie z ludźmi wykorzystującymi dziećmi, a to powoduje występowanie tzw. ośmiornicy seksualnej polegającej na wzajemnym kryciu się i zobowiązaniach. Kościół czasami zleca im terapie konwersyjne, ale one nigdy nie mają dobrego finału, są zawsze wbrew człowiekowi. Kończą się albo depresją, albo zaburzeniami tożsamości, zagubieniem, lękiem. Nigdy nie widziałem osoby, której by ta „terapia” pomogła.

W seksuologii obserwujemy, że osoby, które są w zgodzie ze sobą, uprawiają seks wtedy, kiedy go potrzebują, a ich popęd seksualny jest w zgodzie z ich wartościami i życiem, są bardziej kreatywne, spełnione, spokojne, silniejsze. Jeśli ktoś żyje w rozdźwięku między tak ważnymi sferami życia, to doświadcza ogromnego dystresu. Przez taki szpagat łatwo można się nabawić kontuzji. Psychicznych, seksualnych, zdrowotnych, emocjonalnych. Mało przyjemna sprawa.

A co z zakonnicami? Przychodzą do pana?

Z zakonnicami nie mam żadnych doświadczeń psychoterapeutycznych i seksuologicznych. Wciąż nie przychodzą, ale czekam na ten moment. To oczywiście jest związane z generalną sytuacją i pozycją kobiet w społeczeństwie. Uznaje się, że seksualność kobiet jest wstydliwa, niektóre kobiety mają poczucie, że nie mogą dać jej wyrazu w związkach, nie inicjują seksu, nie mówią otwarcie o swoich potrzebach. Zakonnice, które postrzega się jako te „uświęcone” kobiety, mogą mieć poczucie, że to się w głowie nie mieści, by pracować nad wglądem w siebie i pogodzeniem się z seksualnością. A w tym czasie ich koledzy po fachu, księża, zarówno praktykują seks, jak i korzystają z pomocy specjalistycznej, by skutecznie rozwiązywać problemy seksualne.

Dla Kościoła to jest na pewno kwestia wiarygodności. Nie będziemy edukować seksualnie księży, skoro nałożyliśmy na nich celibat.

Ta sytuacja szkodzi już naprawdę wszystkim. Ona powoduje, że w smudze cienia, w tej szarej strefie lęgną się takie sytuacje jak te omawiane podczas naszej rozmowy. Tuszowanie tematu życia seksualnego księży służy jako parasol do ukrywania przestępstw i przestępców, którzy, gdyby Kościół był bardziej transparentny i spójny, liczyliby się z konsekwencjami nadużyć seksualnych. A teraz ten parasol jest dla nich ochroną. To niedobrze, bo finalnie jest coraz więcej ofiar, a mniej zadośćuczynienia.