Natalia de Barbaro: kiedyś doradczyni Tuska, dziś „czuła przewodniczka”. Skąd ten fenomen?

Kobiety piszą, że Natalia otworzyła im oczy, uporządkowała głowy i serca, ich świat zupełnie się odmienił. Inne kobiety – bynajmniej nie pojedyncze – odpisują, że z tym przełomem to trochę jednak przesada. O czym mówi Natalia de Barbaro, a o czym popularność jej książek?

To najjaśniejsza petarda polskiego rynku wydawniczego ostatnich lat. Adresowane do kobiet książki psycholożki i socjolożki Natalii de Barbaro wyznaczają nowe rewiry dla pojęcia sukces sprzedażowy i nowe jego znaczenie. Wydana w lutym 2021 r. „Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie” – połączenie poradnika z elementami baśni i opowieści autobiograficznej – ma wspierać czytelniczki w odróżnianiu ich autentycznych pragnień i potrzeb od wymogów życiowych ról, zewnętrznych nacisków i presji. Według danych wydawnictwa Agora do marca tego roku to przesłanie rozeszło się w 570 tys. egzemplarzy w różnych wersjach: papierowych, e-bookach i audiobookach, czytanych przez Maję Ostaszewską. Opublikowana również w marcu tego roku „Przędza. W poszukiwaniu wewnętrznej wolności” zachęta do dystansu wobec codziennej pogoni od celu do celu, ma szansę nawet przebić ten wynik. W świetle danych panelu BookScan Polska, firmy badawczej Nielsen BookData, wygląda na to, że w półtora miesiąca od premiery „Przędzy” kupiono ok. 30 tys. tego tytułu, tylko w wersji papierowej.

– Sprzedaż powyżej 400 tys. egzemplarzy dla jednego tytułu to poziom, którym po 1989 r. w Polsce mogą się pochwalić bardzo nieliczni autorzy. W kategoriach Psychologia popularna czy Samodoskonalenie wynik „Czułej przewodniczki” to wedle mojej wiedzy pierwszy taki sukces polskiej autorki – ocenia Renek Mendruń, analityk Nielsena.

Natalia de Barbaro nie szczędzi czytelniczkom relacji z własnych zmagań z oczekiwaniami otoczenia i kultury, z duchowych poszukiwań. Zwraca się do odbiorczyń per ty, dzieli się własną historią rodzinną, opowiadając o dorastaniu, doświadczeniu niepłodności, adopcji i wyzwaniach w relacjach z bliskimi.