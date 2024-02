Wystarczy kreda i tablica? Nauczyciele nigdy nie dostali narzędzi pracy. Te laptopy są jak manna z nieba

Społeczeństwo powinno być świadome, że nauczyciele nie są wyposażani przez pracodawcę w narzędzia pracy. Dzisiaj laptop to nie jest luksus, lecz podstawowy sprzęt do planowania i prowadzenia lekcji, dokumentowania własnej pracy, prowadzenia korespondencji, m.in. z uczniami i rodzicami.

Kiedy Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło zawieszenie programu „Laptop dla ucznia”, spodziewano się, że podobny los spotka program „Laptop dla nauczyciela”. Chodzi przecież o równe traktowanie całej społeczności szkolnej: dzieci oraz pedagogów.

Nic takiego jednak się nie stało. Nauczyciele laptopy – a właściwie bony o wartości 2,5 tys. zł na ich zakup – otrzymają. Ministerstwo Cyfryzacji zapewniło, że ta część programu ucyfrowienia oświaty nie jest zagrożona. Dzieciom, które obiecanych komputerów nie dostaną, zrobiło się przykro. Rodzice będą musieli jakoś im to wytłumaczyć. Tylko jak?

„Laptop dla nauczyciela”, czyli program na wybory

Niepotrzebnie obydwa programy noszą taką samą nazwę: „Laptop dla ucznia” i „Laptop dla nauczyciela”. Nazwa ta wprowadza w błąd, gdyż sugeruje, że rząd realizuje ten sam cel: daje laptopy uczniom oraz nauczycielom. Tymczasem poza nazwą programy te mają ze sobą niewiele wspólnego.

Przekazanie laptopów uczniom klas czwartych szkoły podstawowej miało przyczynić się do rozwoju kompetencji cyfrowych dzieci. Natomiast nauczyciele otrzymują bon na zakup komputerów przenośnych nie po to, aby rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, lecz by mieć podstawowe narzędzie pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażyć pracownika w niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych mu zadań. Rodzice poszkodowanych uczniów muszą o tym nie wiedzieć, skoro zdziwili się, że rząd nauczycielom obiecane laptopy (bony) wciąż daje, a dzieciom już nie.

Dziwne raczej jest to, że nauczyciele do tej pory sami musieli zapewniać sobie narzędzia pracy. I tak było niezmiennie od lat, mimo że prawo pracy stanowi inaczej. Pisowski rząd w środku zdalnego nauczania przypomniał sobie, że ma obowiązek wyposażyć nauczycieli w narzędzia do wykonywania pracy na odległość. Wtedy minister Czarnek wysupłał 500 zł dla każdego nauczyciela na dofinansowanie sprzętu do prowadzenia nauki online. Nie dało się za to kupić laptopa, a jedynie np. słuchawki z mikrofonem. Dobre jednak i to.

Innego wsparcia od rządu pedagodzy nie otrzymali aż do czasu stworzenia programu „Laptop dla nauczyciela” tuż przed kampanią wyborczą jesienią 2023 r., czyli po ośmiu latach rządów PiS. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że nauczyciele sami finansują swoje narzędzia pracy, a 500 zł od Czarnka i obiecany bon na zakup laptopa to wyjątki od fatalnej reguły. W szkołach nie ma programu wyposażania nauczycieli w podręczniki (trzeba poprosić wydawnictwo) czy długopisy do sprawdzania prac pisemnych uczniów (przynosimy własne). Od wielkiego dzwonu, zwykle dzięki sponsorom, trafia się, że dostajemy jakieś narzędzia pracy. Nigdy jednak nie jest to regułą, zawsze wyjątkiem.

Szkolne komputery. Bardzo stare i zużyte

Nauczyciele wykorzystują w pracy prywatne telefony, nie mają bowiem służbowych. Byłem na lekcji otwartej, obserwowanej przez dyrekcję oraz wielu nauczycieli, podczas której koleżanka nieomal non stop posługiwała się smartfonem do prowadzenia zajęć. Nikomu nie przyszło na myśl zapytać, dlaczego korzysta z prywatnego telefonu, a nie ze służbowego. Nikt w szkole nie zadaje takich pytań, gdyż to jest oczywiste, że nauczyciele posługują się w pracy prywatnymi narzędziami, przecież służbowych nie mają. Dyrekcja pochwaliła nowoczesne metody prowadzenia lekcji, sprawne wykorzystywanie telefonu, wręcz cyfrowe mistrzostwo nauczycielki, lecz również nie zapytała o pochodzenie telefonu. Dobrze bowiem wie, że ani jeden nauczyciel nie otrzymał od pracodawcy takiego narzędzia pracy.

W salach lekcyjnych znajdują się komputery stacjonarne, w nielicznych pomieszczeniach są laptopy, najczęściej bardzo stare i zużyte. Jednak nauczyciele nie całą pracę wykonują w szkole, lecz znaczną część przynoszą do domu (prawo oświatowe na to zezwala, zresztą w budynku nie ma warunków do pracy po lekcjach). W domu pracujemy na komputerach prywatnych, gdyż służbowych nie mamy (jeśli ktoś ma, to najczęściej są to darowizny rodziców lub innych sponsorów). Bardzo rzadko w budżetach szkół są pieniądze na zakup naprawdę potrzebnych narzędzi pracy, np. laptopów.

PiS dobrze o tym wiedział, lecz przez osiem lat swoich rządów udawał, że problemu nie ma. Dopiero tuż przed wyborami przypomniał sobie o tym, że nauczyciele potrzebują narzędzia pracy, jakim jest komputer przenośny, więc wymyślił program obdarowania pedagogów bonami na zakup tego sprzętu. Fatalnie jednak nazwał ten program „Laptopem dla nauczyciela”. Sugeruje on bowiem, że to jest dar, prezent od rządu, tymczasem to jest wypełnienie obowiązku rządu wobec nauczycieli. Laptop dla ucznia i laptop dla nauczyciela to dwa różne światy. Pierwszy jest bowiem darem na rzecz rozwoju dzieci, a drugi wypełnieniem obowiązku wobec pracownika.

„Laptop dla nauczyciela” niczym manna z nieba

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nauczyciele nie otrzymują od pracodawcy podstawowych narzędzi pracy, lecz pracują na prywatnych, bo inaczej się nie da wykonywać tego zawodu. Rodzicom trzeba podać numer telefonu, gdy jedzie się z klasą na kilkudniową wycieczkę. To zawsze jest telefon prywatny, innego przecież nie ma. Nawet dyrekcja domaga się od nauczyciela podania w dokumentacji wycieczki numeru telefonu, a gdy to jest wycieczka zagraniczna, również kuratorium chce znać telefon komórkowy kierownika. Lecz przecież nawet kierownik wycieczki nie otrzymuje od pracodawcy telefonu służbowego, więc trzeba zawsze podać numer prywatny. Podobnie jest z każdym nowoczesnym narzędziem pracy, tylko kredę zapewnia szkoła oraz stary komputer.

Program „Laptop dla nauczyciela” spadł więc nam niczym manna z nieba. Nareszcie jest szansa, że nauczyciele będą mieć osobisty komputer przenośny wyłącznie do celów służbowych. Będą go mogli zabierać wszędzie tam, gdzie wykonują pracę, np. do sali lekcyjnej, do pokoju nauczycielskiego, do auli na posiedzenie rady pedagogicznej, na konferencję metodyczną, na konkurs rejonowy albo na olimpiadę, gdy opiekują się uczniami. Nareszcie jest szansa, że nie trzeba będzie wszędzie włóczyć się ze swoim prywatnym laptopem ani też odbierać go innemu członkowi rodziny, bo przecież wielu nauczycieli dzieli prywatny laptop z kimś z domowników. Jak opowiadało mi małżeństwo nauczycielskie, w domu mają dwa laptopy, a ludzi jest w rodzinie czworo (rodzice i dwoje dzieci), więc muszą się dzielić. Gdyby pracodawca wypełnił swój obowiązek wobec pracownika i zapewnił mu narzędzie pracy, jakim jest komputer przenośny, nie byłoby problemu z wyrywaniem laptopa rodzicowi przez dziecko.

Oczywiście Ministerstwo Cyfryzacji nie ma ustawowego obowiązku wyposażać nauczycieli w niezbędne narzędzia pracy. To raczej zadanie pracodawcy. Tylko że nauczyciele mają kilku pracodawców i kompletnie nie wiedzą, kto jest za co odpowiedzialny. Zwykle żaden się nie poczuwa do niczego. Pracodawcą jest przede wszystkim bezpośredni przełożony, czyli dyrektor placówki. Ten jednak usprawiedliwia się, że w budżecie szkoły nie ma środków na wyposażenie nauczycieli w laptopy, w telefony itd. Ledwo wystarczy na kredę. Dyrektor odsyła do organu prowadzącego szkoły, czyli do gminy. Władze gminy bezradnie rozkładają ręce, mówiąc, że rząd przeznacza tak mało środków na finansowanie oświaty (subwencja jest za mała), że brakuje nawet na wynagrodzenia dla nauczycieli. Na laptopy na pewno nie wystarczy. Jak chcemy je mieć, musimy wołać do ministra edukacji albo poszukać pieniędzy u sponsorów, czyli rodziców naszych uczniów. Minister Czarnek zaś wydawał na wille dla przyjaciół PiS, a nie na szkoły. Natomiast w rodziców uderzyła inflacja i nie mogą finansować szkoły.

Dzisiaj laptop to nie jest już luksus

Społeczeństwo powinno być świadome, że nauczyciele nie są wyposażani przez pracodawcę – ani przez dyrektora, ani przez organ prowadzący, ani przez ministerstwo edukacji – w narzędzia pracy. Dzisiaj laptop to nie jest luksus, lecz podstawowy sprzęt do planowania i prowadzenia lekcji, dokumentowania własnej pracy, prowadzenia korespondencji z uczniami, rodzicami, innymi nauczycielami oraz dyrekcją. Można oczywiście pracować bez tego narzędzia, podobnie jak można chodzić po wodę z wiaderkiem do studni, więc woda w kranie wcale nie jest konieczna. Bardzo jednak ułatwia i uprzyjemnia życie. Laptopy w pracy również.

Nauczycielom bardzo jest przykro, że został zawieszony program „Laptop dla ucznia”. Nasz program powinien zacząć być realizowany jakąś dekadę temu, czyli wtedy, kiedy laptopy stały się powszechnie dostępne i zastąpiły w pracy komputery stacjonarne. Nie otrzymaliśmy jednak tego narzędzia pracy, gdyż uznano, że nauczycielom wystarczy kreda i tablica oraz stary komputer stacjonarny. PiS prowadził taką politykę oświatową, aby jak najmocniej upokorzyć nauczycieli. Jedną z metod, oprócz niskich zarobków, było wykluczenie nas z dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy.

Takie nastawienie władzy uderzyło nie tylko w nas, lecz przede wszystkim w dzieci, które miały zostać pozbawione szansy na kontakt z nauczycielem nowoczesnym. A jeśli w szkołach trafiali się nauczyciele posługujący się nowoczesnymi narzędziami pracy, to przecież byli wyszkoleni za własne pieniądze i pracowali na prywatnym sprzęcie. Tak się wszyscy do tego przyzwyczaili, że uznali to za oczywiste i naturalne.

Ministerstwo Cyfryzacji nie zawiesza programu „Laptop dla nauczyciela”, gdyż ma świadomość, w jakiej zapaści znajduje się polska szkoła, jeśli chodzi o wyposażenie pracowników w narzędzia pracy. Jest tak źle, że kiedy pierwszy rocznik czwartoklasistów otrzymał od rządu laptopy, nauczyciele przeważnie nie wiedzieli, jak uczniowie mogliby je wykorzystywać na lekcjach. Nie zareagowaliby tak nonsensownie na laptopy w rękach uczniów, gdyby odpowiednio wcześniej sami zostali wyposażeni w to narzędzie pracy i nauczyli się nim posługiwać. Program jest więc opóźniony co najmniej o dekadę. W cyfrowym świecie dekada opóźnienia to jak stulecie. Lepiej późno wyposażyć nauczycieli w laptopy niż wcale. Miejmy jednak świadomość, że to jest naprawdę bardzo późno. Oby stracone z tego powodu szanse udało się nadrobić.