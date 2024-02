Nie żyje Tomasz Komenda. Spędził 18 lat w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił

Informację o śmierci Tomasza Komendy podał jako pierwszy Grzegorz Głuszak, dziennikarz TVN. Ostatnie tygodnie życia, jak nieoficjalnie ustaliła redakcja „Polityki”, Tomasz Komenda spędził z rodziną brata Gerarda.

Skazany za tzw. zbrodnię miłoszycką na 25 lat więzienia Tomasz Komenda został oczyszczony z zarzutów zgwałcenia i pozostawienia na pewną śmierć 15-letniej Małgosi dopiero po 18 latach odsiadki. Otrzymał najwyższe w Polsce zadośćuczynienie za lata spędzone w więzieniu, ale też za niesłuszne skazanie.

Historia bez szczęśliwego zakończenia

Miał 23 lata, kiedy usłyszał wyrok skazujący. Zmarł 21 lutego 2024 r. – 23 lata później, w wieku 46 lat. Jak ustaliła redakcja „Polityki”, od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą. O chorobie Tomasza Komendy mówiła też w 2023 r. jego była narzeczona Anna Walter, z którą zaręczyli się na premierze głośnego filmu w reżyserii Jana Holoubka na kanwie jego historii. Związek nie wytrzymał próby czasu, Walter i Komenda rozstali się kilka miesięcy po narodzinach ich synka Filipa.

W 2023 r. Anna Walter podała Tomasza Komendę do sądu o alimenty i wtedy media poznały ciąg dalszy historii, która – jak się okazało – nikomu nie przyniosła szczęśliwego zakończenia. Stało się jasne, że Tomasz Komenda jest ciężko chory, w trakcie chemioterapii, choć były krótkie okresy remisji i poprawy. Wtedy też media ujawniły, że zerwał kontakt z matką, Teresą Klemańską, i przyrodnimi braćmi.

Ostatnie tygodnie życia spędził z rodziną

W grudniu 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła wszystkie wątki śledztwa, które miało wyjaśnić m.in., kto ponosi odpowiedzialność za skazanie niewinnego człowieka (część wątków umorzono w kwietniu) oraz nieprawidłowości, jakie miały mieć miejsce w więzieniu, w którym Tomasz Komenda odsiadywał wyrok. Ten drugi wątek był sprawdzany po ujawnieniu przez Komendę, że miał być bity i gwałcony przez współosadzonych. Umorzono również wątki dotyczące niedopełnienia obowiązków przez policjantów, którzy mieli wymuszać zeznania i przekazać do badań osmologicznych ślad zapachowy nienależący do Komendy, ale też te związane z biegłymi, którzy wydali opinię dotyczącą śladów zębów – na ciele bestialsko zgwałconej Małgosi znaleziono ślady ugryzienia. Biegli porównali je z odciskiem zębów Komendy i był to jeden z kluczowych dowodów, który przesądził o jego skazaniu.

W styczniu 2024 r. adwokat reprezentujący Tomasza Komendę złożył zażalenie na decyzję łódzkiej prokuratury. Już wtedy pełnomocnikiem Tomasza był jego brat Gerard.

W październiku Sąd Najwyższy podtrzymał wyroki wobec dwóch skazanych za zbrodnię miłoszycką – 15 lat dla Norberta Basiury i 25 lat dla Ireneusza M. Obaj skazani nie przyznają się do winy i twierdzą, że tak jak Tomasz Komenda są niewinni.