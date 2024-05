Trójmiasto kobiet: trzy prezydentki, trzy różne historie i drogi do władzy. To krajowy fenomen

To krajowy fenomen: wielka, zróżnicowana aglomeracja i – po raz pierwszy – trzy prezydentki. Pytania: jak się ułoży współpraca? Czy płeć ma znaczenie dla stylu rządzenia i dla miejskich priorytetów? Będą pod lupą.

Kiedy przez lata na fotelu prezydenta zasiadali Paweł Adamowicz, Wojciech Szczurek i Jacek Karnowski, żeby opowiedzieć o nich i ich rządach, zarówno dziennikarze, jak i mieszkańcy często uciekali się do porównań. Najpierw gdańszczanie zazdrościli sąsiadom Szczurkowych rządów. Potem wektor się odwrócił i gdynianie uważali, że Gdańsk pod wodzą Adamowicza lepiej chwycił wiatr w żagle.

Każde z miast ma inne problemy, skalę, potencjał rozwojowy, a także tożsamość, więc nie zawsze to porównywanie było sprawiedliwe. Ale jest nieuchronne, bo jedni mieszkają w Gdyni, a pracują w Gdańsku, inni na odwrót, więc widzą, gdzie coś działa lepiej albo gorzej. Sopot jest pomiędzy jako najmniejszy, ale znaczący element tego konglomeratu.

Teraz, kiedy całe Trójmiasto przeszło w ręce prezydentek, porównań pewnie będzie jeszcze więcej. Do tych międzymiastowych dojdą te związane z płcią. Bo mimo wciąż powtarzanych deklaracji, że gdy chodzi o kompetencje zarządcze, płeć nie gra roli, ludzie nadal są na etapie oswajania się z kobietami w polityce. Zwłaszcza w miejscach, gdzie jest realna władza. A tu mamy kobiecy tercet. I wojewoda to też kobieta. To budzi ciekawość. Jedni mówią o eksperymencie. Inni, że naukowcy będą to badać i pisać doktoraty.

Znak czasu

13 maja w Sopocie w kuluarach Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego, który zgromadził prezydentów, burmistrzów i wójtów z całej Polski, doszło też do pierwszego spotkania trójmiejskich prezydentek w komplecie. Dwie z nich znają się i współpracują od dawna. Trzecia, Aleksandra Kosiorek z Gdyni, jest samorządową debiutantką. Notabene zarówno Aleksandra Dulkiewicz (Gdańsk), jak i Magdalena Czarzyńska-Jachim (Sopot), w tych wyborach poparły najpierw Wojciecha Szczurka, a w drugiej turze doświadczonego gdyńskiego samorządowca Tadeusza Szemiota (KO), rywala Kosiorek.