Oddychać najlepiej rano. Tak się żyje w mieście z najgorszym powietrzem w Polsce

Zdrowie? Pochodzę stąd z dziada pradziada i żyliśmy w smogu cały czas. Nie widzę, żeby ludzie się tym jakoś przejmowali – słyszymy w Suchej Beskidzkiej, która jest w czołówce miejscowości z najgorszym powietrzem w Polsce.

Bartek mówi, że Sucha Beskidzka turystycznie jest miastem na jeden dzień. Pochodzi z Wielkopolski, kilka lat temu przeniosła go tu firma. Praca jest dobra, więc został, mimo że większość ludzi wyjeżdża, bo brak perspektyw. Za to ci, co zostają, są w porządku, twierdzi.

– Górale są terytorialni i mają krótką spłonkę. Raz byłem na dyskotece, pokłócili się o jakąś kobietę i ręce szły szybko. Są też rodzinni i gościnni, ale czy dla obcych? Nie wiem. I są bardzo wierzący. Ja jestem ateistą, więc sąsiad namawia mnie, bym poszedł do kościoła.

Zamiast do kościoła Bartek chodzi po górach albo jeździ na rowerze. Jak mało kto tutaj. – Miejscowi po pracy zazwyczaj robią coś przy domach metodami, nazwałbym to, gospodarczymi. Przyjeżdża szwagier, wujek, bierze się brata i sobie pomagają. Poza tym tu nie ma co robić. Sucha to miasto przemysłowe i handlowe – tłumaczy.