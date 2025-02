Kocie łby na sercu. O remont stuletniej drogi mieszkańcy walczą tu od 40 lat

Zmienił się ustrój, nasz kraj wszedł też do Unii Europejskiej, ale to Macharom w sprawie drogi nie pomogło. Sołtyska z koleżankami z rady sołeckiej umówiła się, że jak wyleją już asfalt do końca, każda nałoży szpilki i urządzą sesję fotograficzną.

Ilona Nowak-Augustyniak jest germanistką, ale z poniemieckim brukiem zmaga się bardziej jako sołtyska Machar. Mieszka tu od urodzenia, zmagania przejęła niejako po rodzicach, wspiera ją mąż (zimą nieraz musiał się przebijać do przyszłych teściów ciągnikiem) oraz synowie (18 i 23 lata), a z własnego dzieciństwa pamięta dojmujący wstyd, którego powodem był ten bruk. Na lekcje nie chodziła, tylko jeździła: w Macharach nie było (i nadal nie ma) szkoły, na bruk szkoda było autobusu i do sąsiedniego Bobrówka uczniów woził traktor z budą. – Tak to nazywaliśmy: buda. A na nas wołano „Macharaki”. Czuliśmy się gorsi. Najgorzej było, gdy buda się zepsuła, bo wsadzano nas do innej, chyba z tektury, którą pracownicy pegeeru jeździli na pole zbierać ziemniaki. Inne dzieci żyć nam wtedy nie dawały – opowiada.

Historia drogi do Machar dużo też mówi o tym, jak się robi politykę, a konkretnie jak krajowa bywa – nomen omen – dziurawa, a lokalna pogmatwana. Kilku polityków przez tę drogę nie powinno mieć już ręki albo i głowy, bo kładli pod topór (szczególnie z okazji wyborów), że załatwią. Barwy partyjne są przy tym nieistotne: poprzednio robił to wojewoda z PiS, obecnie starosta z PO. Niczym szkocki trener Bill Shankly o piłce nożnej sołtyska Nowak-Augustyniak mogłaby więc powiedzieć: „Niektórzy ludzie uważają, że droga do Machar jest sprawą życia i śmierci. To jednak coś o wiele ważniejszego”.

Za komuny i za demokracji

Machary leżą w Lubuskiem. Za Niemca nazywały się Machern. We wsi stał klasycystyczny dwór, do Machern prowadziła (i nadal prowadzi) piękna aleja lipowa. Kocimi łbami, jak wiele dróg w okolicy, wyłożyli ją ponoć francuscy jeńcy z pierwszej wojny światowej. Bruk trzymał się dzielnie, ale gdy po drugiej wojnie wraz z ziemiami na północy i zachodzie odzyskała go Polska Rzeczpospolita Ludowa, zaczął podupadać. Nikt go nie remontował, bo w poniemieckim gospodarstwie powstał pegeer (dla młodszych czytelników: Państwowe Gospodarstwo Rolne, czyli szczytowe osiągnięcie wiejskiej kolektywizacji). Liczyło się to, żeby było czym dojechać na pole. A po czym – to było drugo-, a nawet dalszorzędne.

– Mieszkańcom jednak asfalt już wtedy leżał na sercu. Odkąd pamiętam, w domu rozmawiało się o drodze, jedynej, jaką można dotrzeć do miasta i świata – Ilona Nowak-Augustyniak wspomina lata 80. Niemal wszyscy miejscowi pracowali w pegeerze, tato Ilony jako brygadzista, mama jako księgowa. Oboje (i nie tylko oni) nachodzili w sprawie drogi dyrektora pegeeru. To była w owym czasie ważna persona, ale i on nic nie wskórał.

Potem upadł pegeer, peerel i cały ustrój. Jak w całej Polsce, tak i w Macharach ludzie liczyli, że to, co nie udawało się za komuny, powiedzie się za demokracji. W latach 90. jednak zamiast kocich łbów głowę zaprzątała im walka o przeżycie, bo wokół szalało niemal 30-procentowe bezrobocie. Kto mógł, jechał na saksy i wracał używanym samochodem. Szły na handel i dla siebie. Po epoce siermiężnej motoryzacji zachodnie auta były przejawem bogactwa, ale i życiową koniecznością, jako że kapitalizm ciął publiczną komunikację. A im bardziej ludzie jeździli swoimi, tym bardziej doskwierał im bruk.

Nadzieja, że coś się w tej sprawie zmieni, wstąpiła w Machary dopiero w kolejnym milenium. Wieś zyskała samodzielność, czyli swojego sołtysa (wcześniej była częścią większego sołectwa), a także silnego sprzymierzeńca: były pegeer wykupił Radosław Kierznowski, biznesmen z Poznania. Choć we wsi spędził niemal 25 lat, tutejsi nadal nazywają go „poznaniakiem”, ale szanują. Postawił na nogi gospodarstwo, na gruzach poniemieckiego dworu wybudował nowy, zrobił też „obwodnicę”, znaczy się szutrówkę na obrzeżach wsi.

Przede wszystkim jednak szanują Kierznowskiego dlatego, że próbuje z nimi dopiąć swego, czyli asfaltu. Burmistrzowi obiecał nawet, że gdy ten asfalt do końca wyleją, on sam się z Machar wyprowadzi. To miałaby być premia dla władz, bo jako największy rolnik w gminie (ponad tysiąc hektarów) bywa jak wrzód (wiadomo gdzie).

Spojrzeć ludziom w oczy

Kierznowskiemu nie chodzi tylko o to, że jest XXI w., Elon Musk wysłał w kosmos samochód, wypadałoby więc, żeby ludzie w środku Europy mogli jeździć po równym. Chodzi też o wymierne straty, które szacuje na kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. – Firmy dostarczające nawozy czy odbierające nasze zboże najpierw doliczały specjalne stawki „szkodliwego” dodatku za każdy przejazd brukiem, a potem całkiem odmówiły dojazdów do Machar. Musimy wszystko dowozić i odbierać z bazy w sąsiedniej wsi – mówi Kierznowski.

– Pekaes do nas nie dochodzi, wszędzie trzeba jechać samochodem, żadne zawieszenie tego nie wytrzyma – narzeka Wiesław Buszewski, który sołtysował Macharom przez 15 lat, zajeździł cztery samochody, a w końcu siebie i zrezygnował z funkcji: – Nie miałeś pan spotkania we wsi, oficjalnego czy nie, żeby ludzie nie dociskali w sprawie drogi. W gminie i powiecie interweniował tyle razy, że nie zliczy. Ściągał do wsi lokalnych dziennikarzy, którym mieszkańcy opowiadali o miskach olejowych urwanych na dziurawym bruku. O tym, że jak chcą ubić śmietanę na masło, wystarczy, że przejadą się z nią tym brukiem. I o tym, że skoro w Macharach – jak mawiał klasyk – nie ma niczego, to mógłby być choć ten asfalt.

Stwierdzenie „nie ma niczego” należy rozumieć dosłownie. Machary nie mają szkoły, sklepu, przystanku czy kościoła, ale także sali wiejskiej ani kawałka gminnego gruntu, na którym można by ją postawić. Z konieczności spotkania w sprawie drogi odbywają się w dawnej kaplicy – też nieczynnej, choć jeszcze religijnie wyposażonej. Oficjele nazywają to spowiedzią: siadają wraz z radą sołecką przy ołtarzu, mieszkańcy w ławkach niczym wierni, a na to wszystko spogląda ze ściany Ukrzyżowany. – Widzi i nie grzmi – powtarzają miejscowi.

Grzmią za to oni. Wie o tym każdy, kto pełni jakiś urząd w gminie, powiecie czy nawet województwie i został ściągnięty do Machar. Dawniej ściągano pokorną prośbą, w nowożytnych Macharach używa się społecznościówek, czasem też presji bezpośredniej. Tak było jesienią zeszłego roku, gdy wieś próbował ominąć Władysław Dajczak, wojewoda z PiS (na dodatek mieszkaniec i były radny gminy Strzelce Krajeńskie, w której leżą Machary). Obiecał asfalt, ale wniosek do rządu przepadł. Dajczak, który akurat kandydował na posła, odwiedził więc dwie sąsiednie wsie, których wnioski przeszły, Machary objeżdżając łukiem. Pani sołtys z dziewczynami z rady sołeckiej pojechały na spotkanie z zadowolonymi mieszkańcami jednej z tamtych wsi i ostentacyjnie (czytaj: głośno) zaprosiły Dajczaka na przyjazd do niezadowolonych w Macharach, żeby choć spojrzał im w oczy.

Szpilki

Pech Machar polega na tym, że nie są przelotowe (droga prowadzi tylko do wsi) i mocniej zaludnione. Mieszkańców jest 72, w większości starszych. Jeden z radnych miał więc rzec, że wkrótce problem drogi rozwiąże się metodą naturalną. Inny – że elektorat tam prawie żaden. Natomiast obecny starosta Radosław Świekatowski powiedział reporterowi, że rzeczywistość jest brutalna, bo nie to, że żyją gdzieś ludzie, decyduje, gdzie remontuje się drogi.

Przykro tego słuchać. Zauważmy: o remont stuletniej drogi mieszkańcy walczą od 40 lat. W tym czasie zmienił się ustrój oraz ekipy rządzące Polską centralną i lokalną, nasz kraj wszedł też do Unii Europejskiej, ale to Macharom w sprawie drogi nie pomogło. Reformy samorządowe sprawę zagmatwały, bo jedna część drogi należy do gminy, druga do powiatu. Jeden samorząd oglądał się więc na drugi, najchętniej by drogę oddał w prezencie. Nie załatwiły tego ani platformerskie schetynówki, ani pisowski Polski Ład.

„Na dziś” fragment gminny jest wyremontowany, powiatowy w części jeszcze nie. Miastowi mogą się zdziwić, bo w liczbach wygląda to tak: do wylania było zaledwie 2 km asfaltu (tzw. dywanika na szerokość jednego samochodu), zostało jeszcze mniej, bo tylko 800 m. Rozeźlony niemocą władz „poznaniak” Kierznowski chciał zrobić brakujący odcinek sam – w zamian za odpuszczenie 300 tys. zł rocznego podatku, ale przeszkodziła ponoć mityczna Warszawa. – Strata na podatku będzie gminy, zysk w postaci wyremontowanej drogi odnotuje powiat. Nie możemy inwestować w cudzy majątek, a nawet gdyby, to zetną nam subwencję – mówi burmistrz Mateusz Feder. Nieoficjalnie słychać, że „tak naprawdę” problem z drogą ma podłoże personalne: ktoś kogoś w lokalnej polityce nie lubi, ktoś komuś rzuca kłody pod nogi, ktoś chce, żeby jego było na wierzchu, jak to w polskim piekiełku.

Mieszkańcy już nieraz witali się z gąską: mieli publicznie obiecane albo zapisane w urzędowych porozumieniach, że asfalt będzie w roku 2012, potem w 2018, ostatnio w 2024. Teraz pewne jest tylko to, że na drogę, którą można by ukończyć za równowartość 300 tys. zł (darowanego podatku), trzeba będzie z publicznej kieszeni wysupłać 650 tys. zł. Według starosty „montaż finansowy” jest gotowy: połowę wyłoży powiat (radni już to „zaklepali”), na drugą zrzuci się (a jednak!) gmina i unijny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pan starosta kładzie więc głowę pod topór, że droga będzie w 2025 r.

Informacja dotarła do wsi. Dla Ilony Nowak-Augustyniak to sprawa honoru, żeby wreszcie się udało. Nie chce zapeszać, ale w szafie ma już czerwone szpilki. Z koleżankami z rady sołeckiej („Całą mam babską”) umówiła się, że jak wyleją asfalt do końca, każda nałoży szpilki i urządzą sesję fotograficzną. Czerwień pięknie ponoć kontrastuje z nowiutkim asfaltem.