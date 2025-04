Biegli niezbyt biegli. Sądy grają w ruletkę ludzkim losem, gdy tacy ludzie osądzają lekarzy

Problem z każdym rokiem robi się coraz poważniejszy. Brakuje lekarzy chętnych do sporządzania opinii dla sądów. Procesy więc ciągną się latami, a sędziowie desperacko szukają kogokolwiek, kto zgodzi się na rolę biegłego. Sytuacja wymaga natychmiastowych zmian.

Taka scena: sala sądowa, poważna sprawa o błąd medyczny, w grze ludzkie życie i kariera lekarza. Sędzia pochyla się nad aktami, a kluczowym świadkiem jest biegły – siwowłosy profesor, który ostatni raz trzymał skalpel w zamierzchłych – z perspektywy dzisiejszych osiągnięć medycyny – czasach. Jego opinia? Dwa akapity wniosków, odwołania do wiedzy z podręczników sprzed lat. Na ławie oskarżonych chirurg, który w zeszłym roku operował setki pacjentów, a naprzeciw niego system – zmuszony posiłkować się ekspertyzami ludzi, którzy od 30 lat nie przeprowadzili żadnej operacji. Na sali panuje cisza, gdy obrońca podważa kompetencje biegłego, cytując najnowsze badania. Sędzia rozkłada ręce – musi ufać biegłemu. A co, jeśli ten się myli?

Problem z każdym rokiem robi się coraz poważniejszy. Brakuje lekarzy chętnych do sporządzania opinii dla sądów. Procesy więc ciągną się latami, a sędziowie desperacko szukają kogokolwiek, kto zgodzi się na rolę biegłego. Jak wskazują eksperci, sytuacja wymaga natychmiastowych zmian.

Niezastąpieni czy niedoskonali?

Zacznijmy od pieniędzy. – Stawki wynagrodzenia, ustalone rozporządzeniami ministra sprawiedliwości, wynoszą od 31,38 zł do 96,39 zł za godzinę pracy, w zależności od złożoności sprawy i tytułu naukowego – mówi sędzia Łukasz Zioła, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. Brzmi nieźle? Niekoniecznie, jeśli zestawimy to z zarobkami lekarza w prywatnej praktyce. – Oczekujemy, że profesor ginekologii, psychiatrii czy interny zadowoli się sumą 100 zł, podczas gdy w swoim gabinecie mógłby zainkasować 500 zł za godzinę pracy – uśmiecha się mecenas Radosław Tymiński, od lat wspierający lekarzy w bataliach sądowych. Dlaczego ktoś miałby rezygnować z lukratywnego zajęcia, by za grosze ślęczeć nad aktami i stawiać się na niewdzięcznych rozprawach?