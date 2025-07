Poszukiwania mordercy w Starej Wsi zakończone. Policja znalazła ciało Tadeusza Dudy

We wtorek po godzinie 21, w piątej dobie poszukiwań zabójcy ze Starej Wsi, policja ogłosiła, że znalazła ciało poszukiwanego 57-latka.

To nie jest historia z filmu. Ofiary są prawdziwe. Tadeusz Duda zamordował córkę i zięcia, postrzelił teściową, która w ciężkim stanie po operacji jest w szpitalu. Sprawca zbrodni ukrywał się od piątku, policja prowadziła szeroko zakrojone poszukiwania. I im dłużej te poszukiwania trwały, tym częściej pojawiały się porównania do sprawy Jacka Jaworka, który w 2021 r. zamordował brata, bratową i bratanka. Jaworek ukrywał się przez trzy lata. U swojej matki chrzestnej.

Psychoza strachu i niepewność

Tadeusza Dudę szukało kilkuset policjantów z garnizonów z całej Polski, antyterroryści, MON udostępnił policji dron Bayraktar, okolice Limanowej i tamtejsze lasy patrolowały z powietrza śmigłowce Black Hawk. Jak na razie jednak bezskutecznie, za to nie tylko w Starej Wsi rosła psychoza strachu i niepewność. Jak można się dowiedzieć z kolejnych wypowiedzi mieszkańców, do których docierają dziennikarze, sprawca podwójnego zabójstwa był kłusownikiem, który okoliczne góry znał jak własną kieszeń. Fantastycznie wręcz brzmią opowieści o dziesiątkach bunkrów i skrytek, jakie pozostały po partyzantach z czasów II wojny światowej, a które mogą służyć jako doskonałe kryjówki temu, kto wie, gdzie są zlokalizowane. Nie jest jeszcze jasne, czy Tadeusz Duda rzeczywiście wykorzystywał to partyzanckie zaplecze? Wiadomo za to, że był poszukiwany od ostatniego piątku, bo to wtedy w Starej Wsi pod Limanową dokonał praktycznie egzekucji na swojej córce i zięciu, wcześniej ciężko raniąc teściową.

Dziennikarze „Uwagi” TVN pojechali do Starej Wsi i rozmawiali z bratem Zbigniewa, zastrzelonego zięcia zabójcy. Usłyszeli: „Widziałem, jak on przeładowuje broń, po czym wsadził kolejny nabój i oddał kolejny strzał. Strzelał do brata, który uciekał. To było jak scena z filmu. Ciężko to słowami określić, ciężko o tym rozmawiać, ciężko to opisać. Masakra, rzeź. Ten huk, te ofiary, ta krew, te postrzelenia, dziecko bezbronne, które odebrałem z rąk bratowej”.

Pan Dariusz całą tragedię widział przez okno zasłonięte roletą. Zobaczył swojego brata usiłującego uciec przed zabójcą, potem jak Tadeusz Duda po ponownym przeładowaniu broni ruszył za budynek, gdzie stała jego córka Justyna z roczną córeczką Polą na ręku. Brat zamordowanego 31-latka ruszył z piętra na dół domu i wtedy usłyszał dźwięk tłukącego się szkła. Duda znów strzelił, ale jego córka zaczęła uciekać – biegła do brata swojego męża, który zdążył złapać od niej dziecko. Kobieta upadła na ziemię, ciężko ranna – nie udało się jej uratować. Lekarze uratowali życie teściowej Tadeusza Dudy, która byłą jego pierwszą ofiarą, ale jej stan jest ciężki i wciąż przebywa w szpitalu.

W sieci można zobaczyć film nagrany telefonem przez jednego z sąsiadów, widać na nim sprawcę oddającego strzały i słychać krzyki przerażonego świadka.

Więcej informacji nie udzielamy

Duda, po przeprowadzeniu egzekucji na swoich bliskich, uciekł ze Starej Wsi niebieskim Audi A4 combi, ale ostatecznie auto porzucił i zniknął. Nie odnaleziono broni, z której strzelał. Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej mężczyzna mógł strzelać z „obrzyna” – samoróbki, broni domowej roboty. Wiadomo, że był kłusownikiem. Wiadomo też, że rodzina miała założoną Niebieską Kartę, a córka i teściowa zeznawały przeciwko niemu w sprawie dotyczącej stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec żony. W kwietniu tego roku usłyszał zarzuty dotyczące m.in. znęcania się nad żoną i kierowania gróźb karalnych wobec teściów. Zamordowana córka miała być jedną z tych osób, które przekonywały matkę, by zostawiła ojca i się z nim rozwiodła. Jak udało się ustalić dziennikarzom m.in. „Faktu”, kobieta najprawdopodobniej żyje tylko dlatego, że w ten tragiczny piątek wyszła wcześniej do pracy – jest zatrudniona w szkole, a tego dnia miało miejsce zakończenie roku szkolnego.

Wiadomo też, że Tadeusz Duda miał orzeczony nakaz opuszczenia domu, ale też w toku postępowania dotyczącego znęcania się nad bliskimi objęty był dozorem policyjnym, miał zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zbliżania się do nich na bliską odległość. Ale dzień przed tragedią zapoznał się z aktami prowadzonego przeciwko niemu postępowania, o czym poinformowała rzeczniczka Komendanta Głównego Policji insp. Katarzyna Nowak.

Dzień po zbrodni, w sobotę po godz. 22, pojawiła się informacja, że policjanci w rejonie zabudowań w Starej Wsi zauważyli mężczyznę, który posturą przypominał poszukiwanego. Oddał on strzał w kierunku policjantów. Nikt nie został ranny. Niewykluczone, że był to Tadeusz Duda, który usiłował zdobyć jakieś jedzenie.

We wtorek śledztwo w sprawie poszukiwanego mężczyzny przejęła Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu. Po godz. 21 policja poinformowała na platformie X o znalezieniu jego ciała.