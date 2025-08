Asystencja osobista przegrywa ze zbrojeniami. Premier studzi emocje, ale „jak zejść do schronu bez asystenta?”

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie niecierpliwią się w sprawie przyjęcia ustawy o asystencji osobistej. Planują właśnie trzeci protest przed Kancelarią Premiera.

„Muszę wam powiedzieć słowo prawdy. Kiedy mówię o priorytecie, jakim jest niebezpieczeństwo, które się teraz realnie przed nami pojawia… Przeciętne państwo NATO-wskie wydaje na zbrojenia 2,5 proc., a my musimy 5 proc. 1 proc. to ponad 40 mld zł. Czyli te 2 proc. więcej, które musimy wydać jako kraj najbardziej zagrożony, to 80 mld zł, których w tej chwili nie mamy na innego typu projekty” – ogłosił niedawno Donald Tusk w czasie kolejnego objazdu po Polsce, odnosząc się do ustawy o asystencji.

Pytanie w tej sprawie zadała Ewelina Brodzińska, radna Włocławka, założycielka spółdzielni „Empatia” i osoba z niepełnosprawnością. Odpowiedź premiera przyjęto z oburzeniem, od razu pojawiły się skargi, że asystencję będzie można wpisać na listę niezrealizowanych obietnic. W kolejnym wywiadzie dla Telewizji TVN premier próbował tonować nastroje, podkreślił, że „projekt ustawy o asystencji jest” i „będziemy go wprowadzać… (…) Ostrożnie”. Podał też datę: 2027 r.

Oczekiwania są duże. W sprawie asystencji zorganizowano już dwa protesty przed Kancelarią Premiera. Współorganizująca je Fundacja Avalon tak zareagowała na słowa Donalda Tuska: „(...) To wyraz niezrozumienia, czym jest niezależne życie i jaką rolę pełni asystencja osobista. Nie pozwólmy, by ustawa o asystencji osobistej została zepchnięta na margines. (...) Każdego dnia osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy walczą nie tylko o godność, ale o podstawową możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, edukacji i pracy. Jak mamy zejść do schronu bez wsparcia asystenta, gdy realne zagrożenie zawisłoby nad naszymi domami?”.

Najlepiej skonsultowana ustawa

Trudno jednak ukryć, że ustawa utknęła, bo jest droga – ma kosztować na przestrzeni dekady 80 mld zł, czyli dokładnie równoważność 2 proc. PKB, które premier chce dosypać na obronność. Tylko że na szali leżą też inne wartości, przede wszystkim oddanie podmiotowości osobom z niepełnosprawnościami.

Prace nad ustawą o asystencji ruszyły w 2024 r. Projekt miał być jednym z pierwszych, którym politycy koalicji 15 października zajmą się tuż po wygranych wyborach. Obszerny zbiór przepisów przygotował Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W grudniu zeszłego roku projekt znalazł się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W styczniu tego roku zakończyły się szerokie konsultacje społeczne, co samo w sobie jest osiągnięciem – poprzedni ministrowie zwykle ignorowali obowiązek konsultowania rozwiązań dotyczących osób z niepełnosprawnościami (OzN).

– Powiem nieskromnie, to była jedna z najlepiej skonsultowanych ustaw społecznych w naszym kraju. Ponad tysiąc uwag, spotkania online, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – podsumowuje minister Krasoń.

System asystencki ma być wprowadzany stopniowo, właściwie rozpędzać się z roku na rok. Najpierw do kolejki oczekujących na wsparcie w wymiarze od 20 do 240 godz. miesięcznie mają być zapraszane osoby najbardziej potrzebujące. Asystent – co ważne, nie może nim być osoba z rodziny, bo program ma dać im chwilę wytchnienia – pomaga się ubrać, umyć, zjeść, dotrzeć na uczelnię, do pracy, na randkę, na spotkanie towarzyskie, zrobić zakupy spożywcze. Asystenci mają pracować na umowach cywilnoprawnych z dodatkowymi elementami jak ubezpieczenie, okres wypowiedzenia, zagwarantowany urlop.

– Całą pomoc oprzemy na systemie teleinformatycznym, który sprawi, że unikniemy niepotrzebnej biurokracji, chodzenia z dokumentami od urzędu do urzędu itp. Ta ustawa jest masywna, w wielu miejscach wyprowadzamy kompletnie innowacyjne rozwiązania. Tego typu usług w Polsce do tej pory nie było – tłumaczy Łukasz Krasoń.

I dodaje: – Wciąż zastanawiamy się, jak rozwiązać wiele małych elementów, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa asystentów, porozkładać akcenty pod kątem stawek, jak dostrzec, że czymś innym jest bycie asystentem osoby, która jest w stanie stanąć na własnych nogach, która mówi i słyszy, a czymś innym jest bycie asystentem osoby ze spektrum autyzmu z zachowaniami autoagresywnymi. Musimy zapobiec sytuacji, w której najbardziej potrzebujący nie mogą znaleźć asystentów.

Zmiana dla pół miliona osób

Najpierw z programu mają skorzystać osoby od 18. do 65. roku życia. W kolejnych etapach projekt ma objąć pomocą także dzieci i nastolatki z niepełnosprawnościami. Resort pracy informuje, że system asystencki wpłynie na życie niemal 100 tys. osób z niepełnosprawnościami i 500 tys. ich bliskich. Jednocześnie ustawa odpowiada na dużo szersze społeczne lęki związane z ryzykiem niepełnosprawności w rodzinie oraz potrzebą asystencką związaną ze starzeniem się.

Projekt dotąd nie doczekał się czytania w Sejmie, choć Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów już w listopadzie 2024 r. ocenił, że na wdrożenie asystencji od 2026 r. pieniądze są. Koszt łączny 80 mld w trakcie dekady rozłożyłby się następująco: w pierwszym roku obowiązywania ustawy wydatki wyniosłyby 1 mld zł, potem 3 mld, 5 mld i dalej 8 mld, 10 mld.

Minister Krasoń: – Tu naprawdę nie chodzi o prosty transfer finansowy. W krajach, w których podobne systemy wsparcia już wprowadzono, często w wariantach bardziej rozwiniętych niż w naszym projekcie, nastąpił ogromny skok aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów, rodziców. Za tym poszedł wzrost PKB. Mieliśmy tu dwa założenia: 5 proc. wzrostu aktywności zawodowej wśród OzN i 20 proc. wzrostu aktywności zawodowej opiekunów, co oznacza, że kilkadziesiąt procent kosztów tej ustawy wróci do budżetu państwa.

Finisz prac blisko?

Minister Krasoń liczy na to, że projekt ustawy o asystencji we wrześniu trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów, a jesienią do Sejmu. Podczas jednej z debat prezydenckich Szymon Hołownia podkreślał, że ustawa o asystencji „to być albo nie być koalicji 15 października”. Później groził także na X: „Każdy, kto blokuje ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, podnosi rękę na koalicję 15 października”. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał z kolei, że „rząd jest bardzo zdeterminowany, by te zmiany uchwalić”. Ustawę popiera także Lewica.

Iwona Hartwich, działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także posłanka Koalicji Obywatelskiej, zapewnia: „Premier Donald Tusk nie wycofuje się z tej obietnicy. Nie będzie to dziś, nie będzie jutro, ale dwa zespoły intensywnie pracują nad projektem ustawy, tak żeby była dobrze przygotowana i odpowiadała na realne potrzeby”.

– Zeszłotygodniowe wypowiedzi pana premiera odebrałem dużo spokojniej, niż jest to opisywane w mediach. Wiem, na jakim etapie prac się znajdujemy i że jest to ich finisz – uspokaja pełnomocnik ds. OzN.

Jednocześnie we wtorek 5 sierpnia odbędzie się kolejny protest pod KPRM pod hasłem: „Nie jesteśmy obywatelami_kami drugiej kategorii i nie pozwolimy, aby tak nas traktować!”. Na wysoką frekwencję nie ma co liczyć. Dlaczego? Nie wszystkie pozbawione asystentów osoby z niepełnosprawnościami będą mogły przyjechać na swój protest.