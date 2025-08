Abp Jędraszewski w Krakowie trzyma się mocno. A elita Watykanu pomaga

Kościół jest instytucją hierarchiczną. Ryba psuje się od głowy i od wyznaczenia głowy Kościoła krakowskiego powinno się zacząć jego uzdrawianie.

Kościelny Kraków nadal czeka na decyzję Watykanu w sprawie następcy abp. Marka Jędraszewskiego na urzędzie metropolity. Czeka już ponad rok i spekuluje na potęgę. Kler i wierni chcieliby wiedzieć, kto pokieruje ważną dla Kościoła archidiecezją. Zwłaszcza że nie dzieje się w niej dobrze. Księża są podzieleni na tym tle. Nie wszyscy dobrze oceniają rządy Jędraszewskiego. Z latami przesunął się on w stronę pisowskiej prawicy. Konsternację wzbudziły jego wypowiedzi o „tęczowej zarazie” i wezwanie, by dziękować Bogu za braci Kaczyńskich.

Proboszcz musiał odejść

Ale nie chodzi tylko o prawicowe odchylenie, sprzeczne z wymogiem apolityczności Kościoła. Chodzi też o konflikty personalne, w jakie się wdaje z księżmi, z którymi nie jest mu pod drodze. Głośnym przykładem jest usunięcie przez niego proboszcza parafii mariackiej, uważanej za najbogatszą w Krakowie, ks. Dariusza Rasia, prywatnie brata Ireneusza Rasia, polityka Trzeciej Drogi, a wcześniej PiS i PO.

Poszło zapewne właśnie o przychody sięgające ponoć kilkudziesięciu tysięcy złotych dziennie. Otoczenie Jędraszewskiego zarzuciło Rasiowi ich nieprawidłowe księgowanie. Raś zaprzeczył, odwołał się do Watykanu od decyzji Jędraszewskiego. Jego obrońcy uważają, że kurii chodziło o „skok na kasę”. Sprawa w toku, ale proboszcz musiał odejść.

W ocenie krytyków abp Jędraszewski rządzi w stylu nepotycznym, zabezpieczając sobie dostatnią przyszłość po odejściu z urzędu, a lojalnych wobec niego duchownych nagradza kościelnymi posadami. Jego otoczenie stoi za nim murem. W oczach zwolenników Jędraszewskiego stał się on twarzą Kościoła ultrakatolickiego, który ratuje Polskę przed „lewacką” nawałą.

Jak widać, polaryzacja wygenerowana w polskiej polityce przez PiS sięgnęła także Kościoła krakowskiego. Jest więc zrozumiałe, że tutejszy „lud Boży” chciałby uporządkowania obecnego chaosu. A najpewniejszą drogą do tego mogłoby być obsadzenie krakowskiego wakatu. Kościół jest instytucją hierarchiczną, ryba psuje się od głowy i od wyznaczenia głowy Kościoła krakowskiego powinno się zacząć jego uzdrawianie.

Elita Watykanu pomaga

Niby proste, ale niekoniecznie. Bo w tej instytucji ważne decyzje personalne podlegają procedurom, a procedury nie są transparentne. W przypadku obsady biskupstwa lista kandydatów, zwykle trzech, przechodzi przez nuncjaturę, a nuncjusz może mieć uwagi. Może mieć swoje sympatie i uprzedzenia personalne i na swój sposób uczestniczyć w grze.

W krakowskiej „Gazecie Wyborczej” ukazał się właśnie artykuł Małgorzaty Skowrońskiej dotyczący roli nuncjusza papieskiego w Polsce abp. Antonia Guido Filipazziego w rozwiązaniu problemu z następcą Jędraszewskiego. Autorka, powołując się na źródło watykańskie, pisze, że Jędraszewski „szykuje się na kolejne pół roku rządów w Krakowie”, a pomaga mu w tym nuncjusz Filipazzi, „przeciągając procedury wyboru następcy”. I tak to działa: masz poparcie w elicie watykańskiej, możesz więcej w Kościele krakowskim.

Nowy papież Leon jest częścią tej elity, ma swoje priorytety personalne, Kraków może poczekać. W końcu to papież Franciszek, bliski Leonowi, mianował Jędraszewskiego metropolitą krakowskim, a gdy ten złożył przepisaną prawem kościelnym dymisję z urzędu po ukończeniu 75 lat, zezwolił, by dalej ten urząd sprawował; zarazem nie mianował go kardynałem podczas swego pontyfikatu, co nie przeszło niezauważone.

Gdy nie wiadomo, kto ma być jego następcą, lukę informacyjną wypełniają plotki i spekulacje. Na nieformalnych giełdach kościelnych pojawiały się nazwiska m.in. kard. Grzegorza Rysia, bp. Sławomira Odera, kard. Konrada Krajewskiego. Pojawiły się i rozmyły w przysłowiowej krakowskiej mgle. Taka karma.