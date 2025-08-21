Przejdź do treści
Nie żyje abp Józef Kowalczyk. Latami konserwował Kościół po linii Jana Pawła II

21 sierpnia 2025
80. urodziny abp. Józefa Kowalczyka w Jadownikach Mokrych 29 sierpnia 2018 r. 80. urodziny abp. Józefa Kowalczyka w Jadownikach Mokrych 29 sierpnia 2018 r. B. Winnicka / EpiskopatNews / mat. pr.
Abp Józef Kowalczyk położył duże zasługi dla umocnienia systemu kościelnego i pozycji Kościoła instytucjonalnego w Polsce demokratycznej, lecz niekoniecznie dla demokracji.

Zrobił w Kościele wielką karierę. Od wikarego i katechety na prowincji po watykański Sekretariat Stanu (odpowiednik kancelarii premiera), gdzie na polecenie Jana Pawła II zorganizował sekcję do spraw polskich, i wieloletniego nuncjusza w III RP. Należał do tzw. polskich watykańczyków, zawsze lojalnych wobec papieża z Polski.

Oczy i uszy Jana Pawła II

Jako ambasador papiestwa Józef Kowalczyk złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego w grudniu 1989 r. Kościół zawdzięcza mu konkordat z Polską, reaktywację wojskowego ordynariatu polowego, przebudowę struktury administracyjnej, powołanie wydziałów teologicznych na uniwersytetach państwowych, stworzenie ośrodka rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Jadownikach Mokrych, gdzie się urodził w 1938 r.

Prymasem Polski i metropolitą gnieźnieńskim mianował go Benedykt XVI. Prezydent Bronisław Komorowski nadał Kowalczykowi za działalność duszpasterską i na rzecz rozwoju stosunków polsko-watykańskich Krzyż Wielki Orderu Polonia Restituta. Na emeryturę przeszedł w 2014. Zmarł w szpitalu w Tarnowie 20 sierpnia.

Uważany za umiarkowanego i dialogicznego – jako nuncjusz zapraszał na spotkania osoby o różnych światopoglądach i reprezentujące różne opcje polityczne – udzielał się na rzecz ekumenizmu i dialogu z judaizmem. Jednocześnie wywierał wielki wpływ na życie i politykę Kościoła w Polsce po linii Jana Pawła II: otwartej, lecz z biegiem jego pontyfikatu coraz bardziej ortodoksyjnie konserwatywnej.

Fakt, że pełnił funkcję nuncjusza w Polsce, będąc jednocześnie polskim obywatelem, aż przez 21 lat – od powstania III RP niemal do katastrofy smoleńskiej – to dyplomatyczne kuriozum. Widać papież Wojtyła musiał mieć do niego absolutne zaufanie. Był jego uszami i oczami. Nie tylko przy wyszukiwaniu kandydatów na biskupów, ale też w momentach kryzysowych, jak w sprawie pierwszego ujawnionego skandalu obyczajowego w Kościele na wysokim szczeblu z udziałem molestanta abp. Juliusza Paetza.

Czytaj też: Jak owce pasą pasterzy, czyli Kościół pod lupą NIK. Tak dalej być nie może. Ale pewnie będzie

Miarkować Radio Maryja

Z drugiej strony abp Kowalczyk próbował miarkować ruch radiomaryjny. Mówił publicznie, że radio katolickie nie może być radiem jakiejkolwiek partii politycznej. Bezskutecznie. Okazało się już wtedy, że imperium o. Rydzyka wybiło się w Kościele na niezależność od kościelnej władzy. Próby dyscyplinowania nie powiodły się ani za Kowalczyka, ani do dzisiaj. Przeciwnie, to wpływy Rydzyka w episkopacie rosły, a malały nuncjusza i jego frakcji.

Mimo oficjalnych zapewnień Kowalczyka po katastrofie smoleńskiej, że polityka polega na budowaniu kompromisu, a nie konfliktów, krzepł już sojusz polityczny Kościoła z obozem Kaczyńskiego. Kowalczyk apelował o porzucenie języka nienawiści, bo nie jest to język ewangeliczny ani Jana Pawła II, ale – jak doskonale wiemy – apele trafiały w pustkę. Tak samo jak słowa nuncjusza, że może zamiast kolejnych pomników papieża warto budować „pomniki konkretnego życia”. Pokolenie Kowalczyka słabło w Kościele, a „pokolenie Jana Pawła” stawało się dekoracją na kościelnej fasadzie, za którą działy się złe rzeczy: omerta w sprawie pedofilii i coraz bardziej ostentacyjne upolitycznienie.

Abp Kowalczyk sam grał antyliberalną kartą. W wywiadzie dla „Przewodnika Katolickiego” zestawił „laicyzm liberalny” z polityką Hitlera i nazwał ten nurt gorszym od marksizmu. Chodziło konkretnie o akceptację środowisk liberalnych dla „eutanazji na życzenie”. W instytucjonalnej pamięci Kościoła w Polsce abp Józef Kowalczyk ma miejsce zapewnione. W pamięci demokratycznego społeczeństwa otwartego zapisze się gorzej.

Publicysta, tłumacz z języka angielskiego. Pracę magisterską o Edwardzie Stachurze i poezji beatników obronił na polonistyce UJ. Współpracownik opozycji demokratycznej w PRL, działacz pierwszej Solidarności, w przeszłości nauczyciel licealny. Internowany w stanie wojennym. W 1988 r. związał się z „Tygodnikiem Powszechnym”. W latach 90. pracował w polskiej sekcji BBC w Londynie. Od 25 lat w „Polityce”. Pisze o polityce krajowej i zagranicznej, Kościele i szeroko pojętej religii. Laureat nagrody Krakowskiej Fundacji Kultury. Członek PEN Club Polska i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ma w dorobku ponad 20 przekładów, m.in. „Eichmanna w Jerozolimie” Hannah Arendt. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
