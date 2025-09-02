Przejdź do treści
Paweł Walewski
2 września 2025
Społeczeństwo

Na słodkie oczy

Fit słodycze: hit czy mit? Prawda jest brutalna. Producenci zaskakują, są mistrzami manipulacji

2 września 2025
W Polsce segment fit przyrasta dynamicznie, szybciej niż cała kategoria słodyczy, napędzany przez konsumentów.
Czy fit słodycze – rzekoma zdrowa alternatywa dla cukru i czekolady – są rzeczywiście takie nieszkodliwe? W razie wątpliwości lepiej zjeść jabłko.

Siedzisz w kawiarni, popijasz latte (na mleku owsianym, inaczej przecież Instagram by tego nie przepuścił), a przed tobą leży opakowanie cukierków „Krzyśki”. Utrzymane w czerwono-czarnej estetyce, z papryczką chili na froncie – żeby przypadkiem nikt nie pomylił ich z banalną mleczną czekoladą. Producent, znany dotąd z odżywek i suplementów diety, obiecuje, że są „połączeniem tradycyjnej formy z nietuzinkowym smakiem, który potrafi zaskoczyć”. I zaskakuje – zwłaszcza informacją, że data premiery została wybrana nieprzypadkowo, bo dokładnie na urodziny Krzysztofa Stanowskiego, dziennikarza i twórcy popularnego na YouTube Kanału Zero, którego niektórzy nazywają celebrytą internetu. Najwyraźniej nawet słodycze muszą mieć teraz swoją PR-ową historyjkę z rozmachem, więc kompozycja cukierków ma nie tylko wyróżniać się na tle innych, ale też „oddaje osobowość” wybranej przez producenta postaci.

No dobrze, otwieramy. Sprawdzamy też, co kryje się w środku – początek brzmi całkiem niewinnie: mleko odtłuszczone w proszku, orzeszki arachidowe, czekolada bez dodatku cukru. Potem wchodzimy w rejony, które bardziej przypominają wykład z chemii spożywczej: maltitole, tłuszcz kakaowy, lecytyna sojowa, aromat waniliowy, tłuszcze roślinne (z ziaren palmowych), błonnik z cykorii, orzechy laskowe, kakao odtłuszczone, wafle z mąki pszennej, erytrytol, kolejne porcje lecytyny sojowej, chili mielone, aromaty. To i tak tylko część listy – na swojej stronie producent ostrzega, że komu przyszłoby do głowy kopiowanie i rozpowszechnianie w całości, zostanie ukarany na podstawie prawa autorskiego (sic!).

Z punktu widzenia przepisów wszystko się zgadza. Jak podkreśla Izabela Kucharska, zastępczyni Głównego Inspektora Sanitarnego, tak długa lista składników nie musi oznaczać niczego podejrzanego.

Polityka 36.2025 (3530) z dnia 02.09.2025; Społeczeństwo; s. 29
Oryginalny tytuł tekstu: "Na słodkie oczy"
Paweł Walewski

Paweł Walewski

