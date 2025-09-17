Wyje syrena alarmowa. Co robić? Próba generalna obnażyła nasze nieprzygotowanie

Syreny alarmowe do tej pory kojarzyły nam się z rocznicą wybuchu powstania warszawskiego. Kiedy po nalocie rosyjskich dronów na Polskę, wojewoda lubelski w pięciu powiatach nakazał je włączyć, okazało się, że i służby, i ludzie nie są przygotowani na taką sytuację.

13 września w sobotę służby wojewody lubelskiego wydały polecenie uruchomienia sygnałów alarmowych w powiatach: chełmskim, krasnostawskim, łęczyńskim, świdnickim i włodawskim. Syreny zawyły, ale nie wszędzie, a w dodatku okazało się, że mieszkańcy nie wiedzieli, czy to ćwiczenia czy realne zagrożenie. Część z nich w ogóle nie zareagowała – w Świdniku mecz rozgrywali zawodnicy klubu Świdniczanka. Imprezy nie przerwano.

Kto odróżnia alarmy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od kilku dni rozsyła do mediów instrukcję, co znaczą sygnały alarmowe i kiedy są uruchamiane. Można się z nich dowiedzieć, że alarm jest wtedy, kiedy sygnał akustyczny to modulowany dźwięk syreny trwający przez 3 minuty. Z kolei 3-minutowy dźwięk ciągły oznacza jego odwołanie i koniec zagrożenia. Zgodnie z instrukcją te sygnały mają być skorelowane z przekazem w środkach masowego przekazu, czyli w telewizji i rozgłośniach radiowych: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (tu podana powinna być przyczyna, rodzaj alarmu itp.) dla (nazwa miejscowości lub obszaru objętego zagrożeniem)”. I analogicznie ten alarm powinien zostać odwołany.

W nocy z 9 na 10 września, kiedy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony, nikt alarmów nie ogłosił. Nie został też rozesłany Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kiedy rozpoczęły się poszukiwania szczątków bezzałogowców, rzeczniczka MSWiA zderzyła się z krytyką prawej strony – i politycznej, i medialnej – w związku z tym, że nie rozsyłano żadnych komunikatów. Swoistą wisienką na torcie stała się jednak wypowiedź byłego ministra obrony narodowej w rządzie Zjednoczonej Prawicy, Mariusza Błaszczaka, który przyznał, że sam nie odróżnia sygnałów alarmowych.

Nic dziwnego. Obrony cywilnej w Polsce nie ma już od kilku lat, szkoleń, jak zachować się w sytuacji zagrożenia właściwie też, a szkolenia przeciwpożarowe są zwykle traktowane lekceważąco przez ich uczestników.

Alert RCB? Bez reakcji

Samorządowcy, którzy w minioną sobotę syreny włączyli, czyli Jakub Banaszek, prezydent Chełma, i Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika, po odwołaniu alarmów komunikowali się z mieszkańcami na platformie X i na Facebooku. Banaszak nie krył, że konieczne jest „natychmiastowe wdrożenie powszechnych szkoleń dla ludności cywilnej”. Dmowski na Facebooku zaś w obszernym wpisie poinformował, że Świdnik dostał fundusze m.in. na politykę informacyjną. I zapowiedział akcję edukacyjną w szkołach i wśród mieszkańców oraz przygotowanie specjalnych broszur.

Alerty rozesłane przez RCB do części mieszkańców województwa lubelskiego z komunikatem „Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb” część ludzi wystraszyły, ale część je zwyczajnie zignorowała lub po prostu ich nie zauważyła. Poprzez komunikatory, takie jak Messenger, mieszkańcy upewniali się, czy to tylko alarm czy coś znacznie poważniejszego. Bo przecież przestrzeń powietrzną nad Lubelskiem została zamknięta.

Burmistrz Dmowski wzywał w mediach społecznościowych: „Nie ulegajmy trendowi podważania decyzji sztabów kryzysowych, bardzo ważne byśmy czytali oficjalne komunikaty i się do nich stosowali. Włączanie syren alarmowych wynika z konkretnych poleceń jakie otrzymuję jako burmistrz, nie ma tu miejsca na dyskusje, jeśli wojsko, sztaby kryzysowe te wojewódzkie i powiatowe wydają takie polecenie – my musimy je wykonać” [pisownia oryginalna]. I zaapelował do mieszkańców Świdnika, by nie dali się skłócić, ani sobą manipulować.

Alarmy nie zadziałały jednak w Krasnymstawie. Okazało się, że w powiatowym centrum zarządzania kryzysowego pracuje tylko dwóch pracowników, pracujących w systemie 24 godziny na dobę. Alert RCB do mieszkańców więc dotarł, ale syreny już milczały. Rzecznik wojewody lubelskiego tłumaczył to problemami komunikacyjnymi pomiędzy urzędem a starostwem, ale sam starosta Janusz Szpak Wirtualnej Polsce wyjaśniał: „Ustanowiliśmy w zarządzaniu kryzysowym dyżury przez pełne 24 godziny, ale tam pracują tylko dwie osoby. Żeby uzupełnić te dyżury, musiałem pobrać ludzi na przykład z wydziału kultury – nieprzeszkolonych, zupełnie niemających pojęcia. I najprawdopodobniej coś się zadziało, on się pomylił czy coś i nie włączył tej syreny. Rzeczywiście tak było, ale co można zrobić?”.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które w piątek 12 września podjęło decyzję o zamknięciu polskiej przestrzeni powietrznej na wschodzie kraju, wyjaśniło, że przeprowadzone przez wojsko działania „nie potwierdziły wskazań naszych systemów, a tym samym naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej”. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że sobotnia próba generalna dla kilku zaledwie powiatów pokazała, jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani na zagrożenie. Nie tylko mieszkańcy, ale też samorządy.

Katarzyna Kaczorowska

Sygnały alarmowe. Instrukcja MSWiA

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności np. wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu.

Ogłoszenie alarmu – ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,

– ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty, Odwołanie alarmu – ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

Pamiętaj:

Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami.

Sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia , poinformuj ich o niebezpieczeństwie,

, poinformuj ich o niebezpieczeństwie, Gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi , informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.

, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się. Nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań.

Jeżeli znajdujemy się w miejscu bezpośredniego zagrożenia, nie zwlekajmy z ewakuacją.

Co zrobić przed ewakuacją?

Zamknij okna, odetnij dopływ wody, wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe. Ubierz się stosownie do warunków pogodowych. Upewnij się, że dzieci mają przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz informacje medyczne. Weź ze sobą dokumenty i leki. W miarę możliwości warto spakować też wodę, apteczkę, latarkę, baterie, telefon, powerbank, żywność gotową do spożycia. Sprawdź, czy sąsiedzi, zwłaszcza osoby starsze i z niepełnosprawnościami, wiedzą o alarmie. W miarę możliwości pomóż im. Skorzystaj ze zorganizowanego transportu lub udaj się pieszo do wyznaczonego miejsca. Jeśli używasz samochodu, nie blokuj dróg ewakuacyjnych. Pamiętaj o zwierzętach – jeśli ich ewakuacja nie jest możliwa, zabezpiecz je, zapewniając jedzenie i wodę. Powiadom bliskich o swojej ewakuacji, podając sposób i miejsce, do którego się udajesz.

Ważne! Nie oddawaj dokumentów osobom oferującym pomoc lub transport. Jeśli korzystasz z transportu, przekaż bliskim numer rejestracyjny pojazdu oraz swoją lokalizację.

Jak się zachować w przypadku ataku z powietrza?

Kiedy usłyszysz sygnał alarmowy, natychmiast udaj się do wcześniej ustalonego miejsca schronienia. Pamiętaj, aby wybrać drogę ewakuacyjną, którą znasz i która jest najbezpieczniejsza. Zabierz ze sobą plecak ewakuacyjny, w którym powinny znajdować się najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak woda, prowiant, apteczka i dokumenty.

Unikaj korzystania z wind – w sytuacji zagrożenia zawsze wybieraj schody. Schronienie, do którego się udajesz, powinno spełniać określone warunki. Najlepiej, aby było to pomieszczenie bez okien, z grubymi ścianami i stropem, dostępem do świeżego powietrza oraz wyjściem awaryjnym.

Co robić podczas eksplozji na otwartym terenie?

Jeśli znajdujesz się na otwartym terenie i usłyszysz eksplozję, natychmiast padnij na ziemię. Najlepiej, jeśli uda Ci się znaleźć zagłębienie w terenie, które zapewni dodatkową ochronę. Osłoń głowę rękami, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.

Po ustaniu zagrożenia nie opuszczaj schronienia bez wyraźnej potrzeby. Poczekaj na oficjalne informacje i upewnij się, że sytuacja jest bezpieczna.

W sytuacjach kryzysowych linie telefoniczne mogą być przeciążone. Aby umożliwić sprawną komunikację służbom ratunkowym, korzystaj z wiadomości SMS zamiast wykonywania połączeń.

Zwróć uwagę na osoby w twoim otoczeniu. Sprawdź, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, i w miarę możliwości udziel wsparcia. Współpraca i wzajemna pomoc mogą być kluczowe w sytuacjach kryzysowych.