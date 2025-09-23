Przejdź do treści
Cezary Kowanda
23 września 2025
Społeczeństwo

Nie wyrzucamy, nie zgniatamy

Nie wyrzucamy, nie zgniatamy. Rusza system kaucyjny za butelki i puszki. Uwaga na pułapki!

Być może butelki szklane jednorazowe zostaną w przyszłości objęte kaucją, ale handlowcy grożą, że na to ich zgody nigdy nie będzie. Być może butelki szklane jednorazowe zostaną w przyszłości objęte kaucją, ale handlowcy grożą, że na to ich zgody nigdy nie będzie. Bartosz Tytus Trojanowski
1 października startuje w Polsce nowy system kaucyjny za butelki i puszki. Stopniowo przy sklepach pojawią się zwrotomaty lub butelkomaty, ale teraz czeka nas niezłe zamieszanie.
Nawet jeśli niektórzy wyrzucą puste butelki nie tam, gdzie trzeba, inni je zbiorą i odniosą do sklepów, odbierając kaucję.Shutterstock Nawet jeśli niektórzy wyrzucą puste butelki nie tam, gdzie trzeba, inni je zbiorą i odniosą do sklepów, odbierając kaucję.

Na terenie Zakładu Karnego w Potulicach w województwie kujawsko-pomorskim otwarto we wrześniu Centrum Liczenia Opakowań, prowadzone przez jednego z operatorów powstającego właśnie systemu kaucyjnego. Znajdzie w nim pracę ok. 30 więźniów, którzy będą przyjmować puste opakowania, obsługiwać maszyny sortujące, a także przygotowywać policzone butelki i puszki do dalszego przetwarzania. Pierwsze opakowania dotrą do Potulic w październiku, bo na początku miesiąca rusza w Polsce przygotowywany od dawna system kaucyjny.

Rozpoczynamy ciekawy eksperyment społeczny. Polska dołącza do grona już 18 państw unijnych, w których pustych butelek nie wyrzuca się do kosza, tylko oddaje do sklepów, aby odzyskać kaucję. 1 października to oficjalna data startu systemu, który będzie drugim w Europie pod względem wielkości po niemieckim. To dlatego, że pozostałe większe od nas kraje: Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania, takich rozwiązań jeszcze nie mają.

W ciągu roku w Polsce zbieranych ma być ok. 10 mld plastikowych butelek PET i metalowych puszek oraz dodatkowo ok. 3–4 mld szklanych butelek zwrotnych. Jednak debiut tego systemu nie będzie wcale spektakularny. Przeciwnie, w ciągu kilku pierwszych tygodni na półkach sklepowych wciąż mają dominować napoje, przy których zakupie kaucja nie będzie pobierana. Butelek i puszek oznaczonych na etykiecie symbolem kaucji przybywać powinno stopniowo. Okres przejściowy zakończy się zapewne na początku przyszłego roku.

Zwrot butelek, czyli mały zarobek

Taki powolny rozruch ma swoje dobre i złe strony. Pomoże klientom w spokojnym oswajaniu się z zupełnie nową rzeczywistością i wykształceniu potrzebnych nawyków.

Polityka 39.2025 (3533) z dnia 23.09.2025; Społeczeństwo; s. 28
Oryginalny tytuł tekstu: "Nie wyrzucamy, nie zgniatamy"
Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
