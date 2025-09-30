Przejdź do treści
Marcin Kołodziejczyk
30 września 2025
Społeczeństwo

Z piątku na sobotę

„Trzaskoś chciał Warszawę wysuszyć”. Reportaż uczestniczący z nocnego picia w stolicy

Schody pod mostem Świętokrzyskim Schody pod mostem Świętokrzyskim Filip Naumienko / Reporter
Zgredzio zagaja, że zaraz Trzaskowski zabroni alkoholu na całym mieście i skończy się freestyle piątkowo-niedzielnych nocy. Parę trzeźwiejszych dziewczyn patrzy na Zgredzia badawczo.

Rodion poświęca się, że pójdzie do Żaby, jak mu każdy bliknie po parę złotych. W ciszy i ciemni pod mostem Świętokrzyskim świecą ekrany telefonów, każdy blika Rodionowi, ile może, a dziewczyny przeważnie dają gotówkę. Nagle robi się jasnoniebiesko, bo załącza się ten migający neon z żaglówkami, warszawską syrenką i facetem, którego nazwisko trudno odczytać. Pewnie jakiś bohater, dosłownie nikogo to nie interesuje. Potem znów zapada ciemność pod mostem, a Rodion idzie po alko do Żaby, niedaleko.

Żaby i Kerfy (Carrefour) są jak jasne porty i skrzynki kontaktowe warszawskich nocy pod gołym niebem. Można spotkać ciekawe osoby, które też kupują. W ciepłe miesiące wygląda to tak: ekspedientka z Żaby, w wieku matki dorastających dzieci, ma oczy jak rzeźba z granitu, wszystko z przemęczenia psychicznego. Kolejka młodych wije się po sklepie, jak do pradawnego mięsnego, z tym że w historycznym niuansie nikt się już nie orientuje oprócz Zgredzia.

Młodzież w kolejce wygląda pięknie i młodo, z tego powodu ekspedientka nie tylko sprzedaje towar i filuje, czy nie kradną asortymentu, ale także sprawdza dokumenty, ponieważ „osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedaje się”. A oni akurat czasem zapomnieli z domu tej dokumentacji i żeby się nie żreć z babą, zwyczajnie proszą Zgredzia (zawsze jakiś się kręci na podsklepiu), żeby im nakupił alko na swą dorosłą twarz. – Pan tyle wypije sam? – pyta z przekąsem żabiarka, bo przecież wie, co tu się wyrabia, a Zgredzio patrzy błękitnym okiem (niezapominajka w spirytusie) i gada z aktorskim urażeniem: – No jak nie? No i właśnie to są te ciekawe osoby, zaprasza się je później na schodki, by ubarwiały noce opowieściami ze swoich małych ojczyzn i całych światów, które zakwitną pod wpływem spożycia.

Polityka 40.2025 (3534) z dnia 30.09.2025; Społeczeństwo; s. 24
Oryginalny tytuł tekstu: "Z piątku na sobotę"
Marcin Kołodziejczyk

Dziennikarz od 18. roku życia, dokumentalista filmowy i pisarz. Zaczynał w dziale miejskim „Expressu Wieczornego”. Z „Polityką” związany od 2000 r. Laureat wielu prestiżowych nagród dziennikarskich, m.in. Amnesty International „Za równością, przeciw dyskryminacji” i, dwukrotnie, radiowych Melchiorów za reportaże. Finalista Nagrody Literackiej Nike za powieść „Prymityw. Epopeja narodowa” (2019).
