Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Martyna Bunda
Martyna Bunda
20 października 2025
Społeczeństwo

Nawrocki niechętny ustawie o osobie najbliższej. Co dalej? Polec z honorem czy trzymać się złudnej nadziei?

20 października 2025
Karol Nawrocki Karol Nawrocki Przemysław Keller / Kancelaria Prezydenta RP
Pytanie, jak jeszcze można projekt okroić, skoro zostały najbardziej podstawowe rzeczy. Oraz – czy warto to robić.

Polec, ale z honorem, czy mieć nadzieję, nawet jeśli złudną? Przedstawiony publicznie projekt „ustawy o statusie osoby najbliższej”, kiedyś nazywanej „ustawą o związkach partnerskich”, każe stawiać właśnie tego rodzaju pytania.

Bo z jednej strony po długiej batalii koalicji 15 października udało się wynegocjować dokument, który uczyni życie osób w związkach partnerskich bezpieczniejszym. PSL, partia głośno deklarująca przywiązanie do tradycyjnych wartości i Kościoła, zgodziła się na kilka istotnych zapisów w zamian za wyrugowanie z tytułu ustawy słowa „związek”. A z jej treści – wszystkich kwestii najważniejszych dla środowisk LGBT+, czyli prawa do celebry, do wspólnego nazwiska czy wspólnego wychowywania dzieci.

Jak okroić ogryzek

W przygotowywanym dokumencie zostało jednak kilka ważnych zapisów. Możliwość dziedziczenia po sobie; ustanowienia wspólnoty majątkowej; wspólnego rozliczania się z podatków; decydowania o pogrzebie osoby najbliższej. Dowiadywania się o jej stane zdrowia, renty po niej, objęcia jej wspólnym ubezpieczeniem. Zważywszy, z jakiego pułapu startujemy, to i tak byłoby coś.

Jednak gdy tylko dokument ogłoszono, pojawiły się głosy ze środowiska prezydenta, że „ten bubel prawny” dałby szansę sąsiadom – jakiemuś Józkowi i Zenkowi – żeby kombinowali z podatkami. A niebawem odezwał się, już oficjalnie, szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker, dorzucając kilka sloganów o braku zgody na „budowanie alternatywy dla małżeństwa”. Sam prezydent napisał na platformie X, że nie zamierza podpisywać niczego, co mogłoby podważać status małżeństwa, ale też dodał, że jest otwarty na rozmowy w sprawie osoby najbliższej.

Pytanie, jak jeszcze można projekt okroić, skoro zostały najbardziej podstawowe rzeczy. Oraz – czy warto to robić. Część środowisk LGBT+ podkreśla, że jeśli sztandarowym dokumentem dotyczącym ich praw ma być miska ogryzków, to już lepiej poddać pod głosowanie wariant maksimum. Zapewne jako projekt poselski, nie rządowy, ale przynajmniej z przekonaniem. Skoro i tak miałby przepaść.

Martyna Bunda

Martyna Bunda

W „Polityce” od 2004 r., przez kilka lat kierowała działem Kraj. Dwukrotna laureatka europejskiego konkursu „Za różnorodnością, przeciw dyskryminacji”. Za debiutancką, przełożoną na kilka języków powieść „Nieczułość” otrzymała Nagrodę Literacką „Gryfia” i Pomorską Nagrodę Literacką. Jej druga powieść, „Kot niebieski”, ukazała się w 2019 r.
Więcej na ten temat
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Społeczeństwo

  1. Pół roku bez lekcji. Kto zaopiekuje się dziećmi, gdy szkoły mają tyle wolnego?

    Dariusz Chętkowski

  2. Co wiemy o Mirelli ze Świętochłowic? Ta historia wstrząsnęła miastem, Śląskiem, krajem

    Jan Dziadul

  3. Czy praca ma sens? Prawie połowa z nas mówi: nie ma. I lojalność nie jest już w cenie

    Ewa Wilk

  4. Brzydka polska branża beauty. Kto chce być piękny, musi mieć mocne nerwy. I być gotowy na ryzyko

    Joanna Cieśla

  5. Wygrała koncepcja „osoby najbliższej”. Kotula: Spotkaliśmy się z PSL w połowie drogi

    Agata Szczerbiak

Czytaj także

null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski jest pełen zaskoczeń. „Klątwa pierwszego” nadal działa

Drugi etap zakończył się kwalifikacją trójki Polaków, ale też wieloma kontrowersjami. Nowością na 19. Konkursie Chopinowskim jest to, że zaskakiwani są wszyscy: i publiczność, i jurorzy.

Dorota Szwarcman
14.10.2025
null
Polityka o historii

Prof. Dudek o Kaczyńskim: skąd jego niechęć do Niemiec? Ta jedna podróż mogła mieć znaczenie

Czy Jarosław Kaczyński ma jakieś wyniesione z okresu PRL atawizmy? Gdzie szukać przyczyn antyniemieckiej fobii prezesa?

Marcin Zaremba
14.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Społeczeństwo

Sara, reporterka z Sejmu. Ta historia mogłaby być materiałem na horror

W sądzie, prócz aktu oskarżenia wobec nauczycieli i rodziców, jest też wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich.

Martyna Bunda
13.10.2025
null
Kraj

Sprawa Nord Stream: wyrok albo medal. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda?

Ukrainiec siedzi w polskim areszcie, podejrzewany o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda, z którego pokładu dokonano zamachu? A jeśli był, to czy powinien dostać za to wyrok, czy medal?

Violetta Krasnowska, Paweł Reszka z Kijowa
17.10.2025
null
Kraj

Generałowie z telewizji. Co politycy zabałaganili, oni mają wyprostować i uporządkować

W czasie wojennym rośnie rola generałów, którzy coraz częściej goszczą w mediach. Jak wypadają na tle polityków i innych cywilnych ekspertów?

Marek Świerczyński
14.10.2025
null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną