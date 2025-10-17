Przejdź do treści
Agata Szczerbiak
17 października 2025
Społeczeństwo

Wygrała koncepcja „osoby najbliższej”. Kotula: Spotkaliśmy się z PSL w połowie drogi

17 października 2025
Szczegóły wspólnego projektu Lewicy i PSL zaprezentowali w piątek autorki ustawy Katarzyna Kotula (Lewica) i Urszula Pasławska (PSL) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Szczegóły wspólnego projektu Lewicy i PSL zaprezentowali w piątek autorki ustawy Katarzyna Kotula (Lewica) i Urszula Pasławska (PSL) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl
Lewica i PSL ogłosiły szczegóły rządowego projektu, który ma być strawny dla wszystkich. „Udało się pogodzić skrajności w koalicji. To kroczek, ale taki, który oznacza bardziej znośne życie”, komentował w Sejmie premier Donald Tusk.

Szczegóły wspólnego projektu Lewicy i PSL zaprezentowali w piątek autorki ustawy Katarzyna Kotula (Lewica) i Urszula Pasławska (PSL) oraz liderzy obu ugrupowań Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty.

„Kiedy ma się do wyboru albo stać w miejscu, albo iść do przodu, warto zrobić ten jeden krok do przodu. Ale czasami, żeby zrobić ten jeden krok do przodu, trzeba się cofnąć. Usiąść do stołu i rozmawiać. (...) Przez 20 lat nikomu nie udało się przygotować projektu, który przeszedłby przez Sejm i Senat i został położony na biurku prezydenta. My chcemy tę próbę podjąć. (...) Musimy dać tym, którzy czekają, poczucie bezpieczeństwa. Obywatele, którzy płacą tu podatki, czekają, aż powiemy im: państwo was też widzi” – mówiła w Sejmie Katarzyna Kotula.

W ustawie o statusie osoby najbliżej i umowie o wspólnym pożyciu – bo taką ostatecznie nazwę nosi projekt – nie będzie mowy o rejestrowaniu związków partnerskich, a o prawnej ochronie osób najbliższych żyjących do tej pory w związkach nieformalnych. Jak dodała Kotula, „sama nazwa pokazuje, że spotkaliśmy się w połowie drogi”.

Co jest w ustawie o wspólnym pożyciu

Ludowcy od początku negocjacji nie chcieli zgodzić się na to, by dokument był podpisywany w czasie uroczystości w urzędzie stanu cywilnego. W świetle ustawy podpisy będzie można złożyć w kancelarii notarialnej; notariusze będą też mogli zorganizować stosowną uroczystość. I to oni będą rejestrować umowy w USC.

„Ta umowa reguluje prawa i obowiązki. Mówi o wzajemnym szacunku, pomocy, trosce, lojalności, działaniu na rzecz wspólnego dobra” – dodała Kotula.

Partnerzy będą mogli po sobie dziedziczyć. Wbrew wielu opiniom tej kwestii nie da się dziś zagwarantować umową notarialną – ustawy szczegółowo opisują, komu przysługuje dziś prawo dziedziczenia, a umowa notarialna tego nie zmieni. Ustawa Kotuli ma tę kwestię uregulować. Pozwala też zdecydować, czy para chce wspólności czy odrębności majątkowej. Partnerzy będą mieli prawo do uzyskania wzajemnej informacji medycznej w szpitalu, zwolnienia z podatków (od spadku i darowizn, od czynności cywilno-prawnych), a także do ustanowienia renty rodzinnej, alimentów, urlopu opiekuńczego. Zyskają też dostęp do zasiłku pogrzebowego, prawo pochówku partnera i rentę wdowią, będą mogli wspólnie rozliczać się z podatku.

„To nie są jeszcze wszystkie regulacje. Ta ustawa nie zmienia stanu cywilnego, ale w trakcie jej trwania nie ma możliwości zawarcia małżeństwa” – tłumaczyła Kotula. I dodała: „Ten projekt jest napisany tak, żebyśmy mogli rozmawiać z Pałacem Prezydenckim, szukać porozumienia do podpisania tej ustawy”.

Czego nie będzie? Poza wspomnianą uroczystością w USC z ustawy wyrzucono wszystkie zapisy dotyczące ochrony dzieci żyjących w rodzinach jednopłciowych, m.in. tzw. przysposobienie wewnętrzne. Nie będzie też możliwości automatycznej zmiany nazwiska – o to trzeba starać się osobno w USC.

Vacatio legis przyszłych przepisów będzie długie. „W pierwotnej wersji tej ustawy vacatio legis było prawie roczne. Tam było sześć–siedem miesięcy na przygotowanie rejestrów”, tłumaczyła Kotula.

Ustaw było więcej

Polski parlament widział już projekty gwarantujące więcej. W sumie było ich 16. Wszystkie przepadły. Zaczęło się od 2003 r., kiedy w Senacie piątej kadencji powstała pierwsza inicjatywa ustawodawcza w tej sprawie, przygotowana z inicjatywy senator Marii Szyszkowskiej. Później, w 2013, powstała m.in. ustawa Artura Dunina (PO; w sumie stworzył dwie), o której mówiło się, że wprowadza związki „głęboko” zbieżne z małżeństwem. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z grudnia 2023 (sprawa Przybyszewska i inni przeciwko Polsce) podkreślał, że państwo ma obowiązek zapewnienia parom tej samej płci ochrony, która powinna obejmować aspekty materialne (alimenty, opodatkowanie, dziedziczenie), prawa i obowiązki.

W 2024 r. na stronę Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt ustawy o związkach partnerskich, która zakładała wprowadzenie zmian w ponad 200 obowiązujących ustawach. Według tych propozycji osoby, które zawarłyby związek partnerski – zarówno tej samej, jak i różnej płci – mogłyby przyjąć wspólne nazwisko, rozliczać się razem w urzędzie skarbowym, zyskać prawo do informacji medycznej na swój temat, dziedziczenia po sobie i pochówku partnera lub partnerki. Projekt nie zyskał poparcia wszystkich koalicjantów. Sporne kwestie były trzy: gdzie związki miałyby być zawierane, czy wolno przejąć nazwisko (albo połączyć oba) partnera/partnerki i jak w świetle prawa potraktować dzieci. PSL protestował przeciw uroczystości w urzędzie stanu cywilnego, wadziło mu wspólne nazwisko i sprawa przysposobienia potomstwa przez jedną ze stron.

W czerwcu br. Lewica złożyła poselski projekt ustawy o związkach partnerskich, pilotowany przez sekretarz stanu Katarzynę Kotulę, który zdobył poparcie KO i Polski 2050. 10 lipca został on skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Zapisom projektu sprzeciwiało się PSL. Projekt został z Sejmu ostatecznie wycofany po ogłoszeniu porozumienia ws. nowego projektu rządowego.

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w wywiadzie dla „Wprost”, że „z całą pewnością nic, co jest quasi-małżeństwem”, nie może liczyć na jego wsparcie. Dodał, że jest gotowy do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej: „nie tylko w kontekście seksualnym, ale też w kontekście relacji pomiędzy ludźmi, przyjacielskich, relacji wolontariuszy z kombatantami”.

Co mówią sondaże

Jednocześnie utrzymują się relatywnie wysokie szacunki poparcia dla związków partnerskich – 64,3 proc. (IBRiS dla Radia ZET, 2022), 66 proc. (United Survey dla RMF FM, maj 2024), 62,6 proc. (IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, czerwiec 2024). Z badania IPSOS dla More in Common Polska z września 2024 wynika, że 51 proc. respondentów popiera już równość małżeńską.

O stosunek do adopcji i różne szczegółowe kwestie pytała też „Polityka” (sierpień 2024, pracownia Opinia24) – 48 proc. respondentów dopuszcza jakąś formę adopcji dzieci przez pary jednej płci. Zgoda na wspólne nazwisko? 62 proc. (25 proc. mówi „nie”). Uroczystość w USC? 60 proc. jest za (ok. 30 proc. na „nie”). Prawu do adopcji najchętniej przyklaskuje pokolenie 18–29-latków.

Agata Szczerbiak

Dziennikarka i redaktorka „Polityki”. Pisze głównie o aborcji, zdrowiu kobiet, programach społecznych i demografii.

