Katarzyna Kaczorowska
2 grudnia 2025
Społeczeństwo

Z Burkiem pod biurkiem

Z Burkiem pod biurkiem? Do pracy z psem wolno przyjść. Ale są zasady, pupil to nie terapeuta

Lemon w salonie fryzjerskim na warszawskiej Ochocie
Gdy człowiek przyjdzie do pracy z psem, szefowie kładą uszy po sobie, a wrogowie zwierząt kulą ogony. Klientów też da się ugłaskać.

Lemon w psim dowodzie ma wpisane „jamnik warszawski”. Czyli najprawdziwszy kundel, choć kiedy jako szczeniak trafił do Katarzyny Wagner, właścicielki salonu fryzjerskiego Le Kurnique w Warszawie, wyglądał jak jamnik prawdziwy. Dwanaście lat temu nikt nie wiedział, że urodził się w pseudohodowli i że przekona swoją właścicielkę do radykalnej zmiany poglądów.

Do momentu pojawienia się Lemona w moim życiu uważałam, że miejsce psa jest w budzie koło domu. Dzisiaj Lemon ma swoje miejsce nie tylko w moim mieszkaniu, ale też przychodzi ze mną do salonu, rozpracowując sprytnie naszych klientów – śmieje się Katarzyna Wagner i od razu zdradza, jak to rozpracowywanie przebiega. Pan lub pani siada na fotelu, a wtedy Lemon powoli podchodzi i kładzie się obok. I już nie wiadomo, kiedy psia głowa oprze się o nogę człowieka. A wtedy jego ręka sama wędruje do tej głowy. I o te głaski Lemonowi chodziło…

Lemon w salonie fryzjerskim zaczął bywać po pandemii. Początkowo z pewną dozą ostrożności, bo nie wiadomo było, jak na psa zareagują klientki. – Aż któregoś razu na fotelu usiadła bardzo wymagająca pani. I nagle, bez ostrzeżenia, Lemon wskoczył jej na kolana. Wszystkie zamarłyśmy. Każda reakcja była możliwa, a prawdę mówiąc, spodziewałyśmy się zdecydowanie negatywnej. A tymczasem Lemon rozbroił tę panią całkowicie – wspomina właścicielka.

Dzisiaj bywa tak, że do salonu wpada pan na strzyżenie i od drzwi pyta, czy jest Lemon, bo jak nie, to przyjdzie następnym razem. Wiernych fanek doczekała się też dwuletnia Frida, która do salonu przychodzi z manikiurzystką Wiolą. Lemon wtedy czuje przypływ młodości, a klienci – pozytywnej energii płynącej z radości czworonogów.

Pełna miska w ministerstwie

Nutka też miała być rasowym psem z hodowli.

Polityka 49.2025 (3543) z dnia 02.12.2025; Społeczeństwo; s. 30
Oryginalny tytuł tekstu: "Z Burkiem pod biurkiem"
Katarzyna Kaczorowska

Katarzyna Kaczorowska

Autorka reportaży historycznych „80 milionów. Historia prawdziwa” i „Archiwum Kajetana, czyli 80 milionów w rachunkach”, biografii Emilii Krakowskiej „Aktorzyca”, współautorka biografii działaczy pierwszej „Solidarności” Piotra Bednarza i Mieczysława Tarnowskiego. Z wykształcenia polonistka, w 2012 r. wybrana jednogłośnie pierwszy raz w historii tej nagrody Dziennikarzem Roku Dolnego Śląska, nominowana w 2010 do nagrody Grand Press w kategorii wywiad, w 2023 do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Związana ze Stowarzyszeniem Świat Nadziei działającym na rzecz artystów z niepełnosprawnością intelektualną. Prywatnie opiekunka dwóch kotów, miłośniczka opery ze słabością do funky music, punk rocka i free jazzu. Lubi biografie, reportaże historyczne, a książką, do której wraca co kilka lat, jest „Rozmowa w katedrze” Marii Vargasa Llosy.
