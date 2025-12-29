Biustwo, zwisak, gmeranka. Erotyczna polszczyzna jest przebogata. Zgłębiamy (nieśmiało) jej tajniki

Jacek Lewinson, historyk seksualności i leksykograf, o tym, czy polszczyzna jest uboga erotycznie, jak kobieta zastąpiła dziwkę i co to znaczy glądzie.

KATARZYNA KACZOROWSKA: – Muszę od tego zacząć: lubi pan świntuszyć?

JACEK LEWINSON: – Oczywiście, a pani nie?

Oj… Chyba się zaczerwieniłam.

Ludzie czasami się ze mnie śmieją, że zajmuję się akurat takim tematem, ale ja tak odpoczywam. Ktoś chodzi po górach, inny gra w piłkę nożną, a ja siedzę w słownikach i szukam.

Taki, nie przymierzając, archeolog językowy?

I odkrywca. Z tą różnicą, że nie szukam materialnych artefaktów, zajmuję się wyłącznie językiem – czy też raczej antropologią i historią seksualności. Język jest ich częścią. Grzebię więc w starych słownikach, czytam książki, do których od 50 czy 100 lat nikt nie zaglądał. I mam z tego przyjemność, a to naprawdę dużo.

Wciąż panuje przekonanie, że polszczyzna w sferze erotycznej jest ordynarna albo medyczna. A pan już w 1999 r. powiedział, że to nieprawda. Za swój pierwszy „Słownik seksualizmów” polszczyzny dostał pan Nagrodę „Literatury na Świecie”. I blisko 30 lat później wrócił do tematu. Dlaczego?

Bo mam misję edukacyjną. (śmiech) Wtedy wydawało mi się, że skutecznie odczarowałem fałszywe przekonanie o braku erotyzmu w polszczyźnie, ale jak widać stereotypy są wyjątkowo trwałe, bo wróciłem do tematu i znów staram się przekonać użytkowników naszego języka, że jest przebogaty w tej sferze.