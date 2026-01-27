Przejdź do treści
Ryszarda Socha
27 stycznia 2026
Społeczeństwo

Obrona moczarowa

Obrona moczarowa. Sprawdzamy, czy bagna i lasy na wschodzie Polski mogą zatrzymać Rosjan

Idealna linia obronna powinna łączyć elementy naturalne: rzeki, bagna, rowy melioracyjne, z elementami inżynieryjnymi: zaporami, okopami czy schronami. Idealna linia obronna powinna łączyć elementy naturalne: rzeki, bagna, rowy melioracyjne, z elementami inżynieryjnymi: zaporami, okopami czy schronami. Shutterstock
Czy przyroda pomoże ochronić wschodnią granicę? Tak, jeśli tylko jej na to pozwolimy.

Białowieża, siedziba parku narodowego. Seminarium z udziałem przyrodników, ekspertów od wojskowości, samorządowców. Ppłk rezerwy Maciej Korowaj, analityk specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa, na przykładzie Ukrainy tłumaczy, jak wygląda wojna nowego typu. Kiedyś kilometr frontu obsługiwał batalion, 300–700 żołnierzy, teraz 30–40 żołnierzy. – Duże zgrupowania wojsk są automatycznie identyfikowane i rażone wszystkim, czym się da – konstatuje. 60 proc. ogółu strat ponoszonych przez wojska ukraińskie Rosjanie zadają dronami. Udział dronów ukraińskich w stratach, jakie ponoszą Rosjanie, jest jeszcze większy – 75 proc. Na tym tle broń strzelecka wypada blado – to ok. 11 proc. strat ukraińskich i ok. 5 proc. rosyjskich.

Zazielenić beton tarczy

Jednak jeśli dronom przyjdzie działać w rejonach leśnych, ich skuteczność będzie dwukrotnie mniejsza. W warunkach miejskich i otwartej przestrzeni rośnie. – Drony, które latają „na kablu”, czyli na uwięzi światłowodowej, będące teraz na topie, w gęstym lesie są bardzo trudne do manewrowania. Drony, które w zawisie bombardują skupiska piechoty w lesie, stają się łupem dronów myśliwskich – dodaje Korowaj.

List do uczestników seminarium wystosował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Stwierdza, że koncepcja Zielonej Tarczy Wschód, opracowana przez środowiska naukowe, może godzić dwa zdawałoby się bardzo odległe cele – wspierać system obronny i chronić bioróżnorodność.

Polityka 5.2026 (3549) z dnia 27.01.2026; Społeczeństwo; s. 28
Oryginalny tytuł tekstu: "Obrona moczarowa"
Ryszarda Socha

Z wykształcenia filolog-teatrolog, gdynianka z urodzenia, zamieszkania i emocji. Od 1995 r. dziennikarski przyczółek „Polityki” na Wybrzeżu. Przeważnie opisuje zjawiska społeczne, obyczajowe, gospodarcze. Chętnie łączy elementy reportażu i publicystyki.
