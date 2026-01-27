Przejdź do treści
Joanna Podgórska
27 stycznia 2026
Społeczeństwo

Kolory kłamstwa

Algorytmy, białe kłamstwa, teorie spiskowe. Jak działają „fantastyczne” techniki mydlenia nam oczu

„Kłamstwo białe to rodzaj kleju społecznego. Ktoś bliski pyta: jak moja nowa fryzura? Odpowiem, że OK, mimo że nie jestem o tym przekonany”. „Kłamstwo białe to rodzaj kleju społecznego. Ktoś bliski pyta: jak moja nowa fryzura? Odpowiem, że OK, mimo że nie jestem o tym przekonany”. Marta Frej
Rozmowa z dr. Dawidem Myśliwcem, autorem książki „Wszyscy to robimy, czyli krótka opowieść o mijaniu się z prawdą”, o metodach manipulacji, dezinformacji, wzmożeniu postaw antynaukowych. I jaką rolę odgrywają w tym algorytmy, a jaką ewolucja.
Dr Dawid MyśliwecMichał Woźniak/Dzień Dobry TVN/East News Dr Dawid Myśliwec

JOANNA PODGÓRSKA: Dr House mawiał: „Wszyscy kłamią”, dr Myśliwiec, że „Świat bez kłamstwa nie może istnieć”. Dlaczego?
DAWID MYŚLIWIEC: Idealistycznie pewnie wszyscy chcielibyśmy funkcjonować w świecie bez kłamstwa i wyobrażamy sobie, że byłby wspaniały. Ale przeprowadźmy taki eksperyment myślowy – żyjemy w społeczeństwie stuprocentowo prawdomównym i nagle rodzi się mutant, który wymyślił kłamstwo i jest zdolny do celowego mówienia nieprawdy.

Możemy sobie wyobrazić, jak wielką korzyść mógłby czerpać z naiwności innych. Możliwe, że na pewnym etapie historii to się wydarzyło. Kłamać i odnosić z tego korzyść potrafią przecież także zwierzęta. Mamy do czynienia ze swego rodzaju ewolucyjnym wyścigiem zbrojeń. Musimy być w stanie przynajmniej wyobrażać sobie, jak to jest kłamać, żeby lepiej kłamstwo wykrywać, bo dzięki temu możemy sobie lepiej radzić z oszustami, którzy rywalizują z nami o ograniczone zasoby. Ale też sami, gdy uznamy, że przyniesie nam to jakąś gigantyczną korzyść, minąć się z prawdą i to moralnie usprawiedliwić. Kłamstwo ma tak dużo potencjalnych korzyści, że jego nieistnienie byłoby wręcz dziwne.

Opisał pan trzy kolory kłamstwa. Kłamstwo białe – miłe, z uprzejmości; kłamstwo czarne – egoistyczne; i chyba najciekawsze kłamstwo niebieskie – dla dobra grupy, bez której człowiek przez większą część swojej historii nie był w stanie funkcjonować. Ale ono otwiera niebezpieczne przestrzenie.
Skrajnie niebezpieczne. Rzeczywiście sukces ewolucyjny człowieka jest ściśle związany z tym, że jesteśmy zwierzętami społecznymi; że byliśmy w stanie zorganizować działanie grupy kilkudziesięciu osobników w czasie polowania, przemieszczania się czy opieki nad dziećmi.

