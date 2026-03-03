Przejdź do treści
Paweł Walewski
3 marca 2026
Społeczeństwo

Pokolenie braku wiedzy. „Młodzi myślą, że antykoncepcja chroni przed HIV”

Punkt badania HIV w Olsztynie Punkt badania HIV w Olsztynie Przemysław Skrzydło / Agencja Wyborcza.pl
Wciąż spotykam młode kobiety, które na pytanie o zabezpieczenie przed HIV odpowiadają: biorę tabletki antykoncepcyjne. Jednocześnie lęk przed stygmą jest silniejszy niż troska o zdrowie – mówi dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, prezeska zarządu Fundacji Edukacji Społecznej.

PAWEŁ WALEWSKI: Po publikacji artykułu „Skazani na zakażenie” odezwał się do mnie psycholog dziecięcy, do którego lekarz skierował 16-latka z rozpoznaniem zespołu Aspergera. Wywiad ujawnił, że była to zła diagnoza, a chłopiec – zamknięty w sobie, małomówny, w ocenie matki uważany za krnąbrnego – okazał się po prostu gejem odrzuconym przez rodziców. Nie akceptowali jego orientacji, ponieważ – jak sami przyznali – nie pozwalała im na to wiara w Boga i lęk, co powiedzą ludzie, gdyby tajemnica wyszła na jaw. Co mówi to o dorosłych?
MAGDALENA ANKIERSZTEJN-BARTCZAK: Dla wielu rodziców w Polsce seksualność dzieci jest trudnym zagadnieniem do przyjęcia, a zainteresowanie tą samą płcią budzi niepotrzebny lęk i niepokój. Homofobiczne nastroje tylko to zwiększają, przez co dla wielu młodych osób dom rodzinny przestaje być miejscem, gdzie czują się kochani.

Swój artykuł zacząłem od podobnej historii: 17-latka, który też był gejem. Ojczym kazał mu zniknąć, a matka i rodzeństwo nie stanęli w jego obronie. Dom, który powinien być schronieniem, stał się obcy, więc znalazł sponsorów, którzy kupowali jego ciało i czas, a przy okazji zakazili kiłą i HIV. A zatem to nie są jednostkowe przypadki?
Świadczy o tym aktywność Fundacji Po Drugie, która pomaga młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i wspiera ją w kryzysie bezdomności. Jest wiele nastolatków, którzy jej doświadczyli, bo – jak podkreślają twórcy tej Fundacji – choć wychowali się w rodzinie, to była ona nią tylko z nazwy.

Z kolei Fundacja Edukacji Społecznej od ponad 20 lat prowadzi punkty testowania w kierunku HIV.

Paweł Walewski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Wydziału Dziennikarstwa UW. Od 1996 r. na stałe w tygodniku „Polityka”, gdzie zajmuje się tematyką zdrowotną i społeczną, ale jest również dziennikarzem naukowym, popularyzującym osiągnięcia polskiej i zagranicznej medycyny. Poza „Polityką” publikuje m.in. w miesięczniku „Wiedza i Życie”, portalu „Cancerworld”, magazynie Okręgowej Izby Lekarskiej „Puls”. Laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród prasowych, m.in. Grand Press, The Best European Cancer Reporter Award, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Niemieckich Dziennikarzy Medycznych. Za swoją działalność promującą edukację zdrowotną otrzymał tytuł Dziennikarza Medycznego Roku 2021, Rzecznika Chorych na Raka i nagrodę Czerwonej Kokardki przyznawaną przez środowiska osób żyjących z HIV/AIDS oraz „Złote Pióro Farmacji”.
