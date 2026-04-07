Joanna Cieśla
Społeczeństwo

Strachy polskie. W jakim jesteśmy stanie psychicznym? To nie depresja dotyka nas najczęściej

7 kwietnia 2026
40–60 proc. starszych nastolatków żyje w chronicznym stresie, ma depresje, lęki i bardzo niską samoocenę.
Najczęstszym cierpieniem psyche Polaków, wbrew medialnym przekazom, nie jest depresja, tylko różne formy lęku. Napady paniki, fobie, fobie społeczne. Wielu woli się nie leczyć, bo i tego się boi.
Osób z doświadczeniem zaburzeń związanych z alkoholem jest w Polsce 2,3 mln.

Po turbulencjach ostatnich lat Polak wraca do psychicznych ustawień fabrycznych. Za nami trwający ponad pół dekady czas niepewności rozpoczęty wiosną 2020 r., nieznanym wcześniej stresem i szokiem pandemii. A potem tsunami emocji po rosyjskim ataku na Ukrainę – strach, gniew, smutek, empatia wobec napadniętych sąsiadów, która u części Polaków z czasem przepoczwarzyła się w niechęć i rozmaite, nieraz wzajemnie sprzeczne odczucia. Wreszcie frustracje związane z wielką inflacją.

W jakim stanie lądujemy wiosną 2026 r., gdy zewnętrzne napięcia nie wygasły, ale trochę do nich przywykliśmy? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wypadamy całkiem nieźle. Według raportu CBOS sprzed kilku tygodni, co drugi Polak wyznawał, że dzień przed ankietą czuł zadowolenie, radość i szczęście.

Podobnie w publikowanych cyklicznie raportach z badań Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk na temat dobrostanu Polaków pod szyldem „Psychologia dla społeczeństwa” (koordynowanego przez dr hab. Martę Marchlewską). Pierwszy plan deklaracji wygląda uspokajająco: dwie trzecie ludzi w naszym kraju jest bardzo zadowolonych ze swojego zdrowia psychicznego. 85 proc. twierdzi, że nigdy nie uzyskało psychiatrycznych diagnoz.

Gdy miliony czują spisek

Ale na zbliżeniu, w szczegółowych pytaniach, wychodzą rysy. Bo również dwie trzecie pytanych w czterech tygodniach poprzedzających badanie zmagało się ze zmęczeniem, słabością i spadkiem wydajności. U połowy przekraczało to granice fizycznego cierpienia – bólów głowy czy zaburzeń snu. Jedna czwarta uczestników badania w ostatnim czasie czuła się psychicznie źle. Prawie 15 proc. – ponad 4,5 mln ludzi – sądziło, że inni przeciw nim spiskują. Prawie co trzeci badany – czyli ok. 9 mln Polek i Polaków miało kiedyś w swoim życiu takie podejrzenia, przeżyło doznania podobne do halucynacji oraz nabrało przekonania, że ktoś kontroluje ich z zewnątrz.

Polityka 15.2026 (3559) z dnia 07.04.2026; Społeczeństwo; s. 24
Oryginalny tytuł tekstu: "Strachy polskie"
Z wykształcenia psycholożka. Lubi pisać, rozmyślać i rozmawiać o tym, co ludzie robią, dlaczego to robią i co w związku z tym czują. Uważa, że edukacja jest najważniejszą sprawą na świecie. Prowadzi podkasty: o edukacji właśnie („Nasza szkoła”) oraz psychologiczny („Jak wytrzymać ze sobą i światem”). Laureatka polskiej edycji Europejskiego Konkursu „Za różnorodnością, przeciwko dyskryminacji”, „Kryształowego Pióra”, Nagrody Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego (potem w jury tego konkursu). Finalistka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i Grand Press. Uczestniczka programu Fulbrighta dla dziennikarzy „Journalistic Challenges and Practices” (2023). Jeśli czas jej pozwala, uprawia wspinaczkę, gotuje i słucha jazzu (nie zawsze jednocześnie).
