Matura 2026: egzamin ze świata, który dawno przeminął. Uczniowie z góry zakładają poprawkę

Uczniowie są przekonani, że sprawiedliwe wyniki trzeba będzie wyszarpać od egzaminatorów. Łatwo nie będzie.

Nie udało się przekonać dyrektora CKE, aby matura nie zaczynała się natychmiast po długim majowym weekendzie, lecz dopiero dzień później. W tym roku zacznie się w poniedziałek 4 maja, więc jak ktoś planuje majówkę spędzić poza domem, musi dobrze zaplanować podróż powrotną, żeby się nie spóźnić.

Pierwszy tradycyjnie jest egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, zaczyna się o 9. Maturzyści powinni być w szkole co najmniej pół godziny wcześniej, aby zdążyć przejść wszystkie niezbędne procedury. Nauczyciele zjawiają się w szkole jeszcze wcześniej. Osoby odbierające arkusze od kurierów dyżurują już od piątej rano.

Luksus wolnego poniedziałku zdarzył się dwa lata temu: w 2024 r. matura zaczęła się we wtorek 7 maja. Szkoda, że nie stało się to normą. W 2027 r. 3 maja wypada w poniedziałek, zatem egzaminy mogłyby się zacząć dopiero w środę. Decyzja jeszcze nie zapadła, harmonogram wciąż jest w fazie opracowywania.

Wielu psychologów zaleca zestresowanej młodzieży odpoczynek przed egzaminami, również wyrwanie się na kilka dni z domu rodzinnego. Majówka to doskonała okazja. Niestety konieczność powrotu natychmiast po długim weekendzie niszczy ten pomysł. Jeżeli MEN poważnie traktuje troskę o dobrostan młodzieży, a nie tylko rzuca słowa na wiatr, jeden dzień przerwy powinien być oczywistością.

Zacisnąć zęby i zdać