Iga Świątek mistrzynią Wimbledonu! Dzieje się historia. Nie mogło być piękniej

Polka powinna wyrwać kępkę zielonych roślinek z Central Court, oprawić w ramkę i powiesić na ścianie obok innych trofeów jako symbol zaprzyjaźnienia się z tą nawierzchnią. Bardzo liczymy na trwałość tej zażyłości.

To pierwszy wygrany turniej w tym roku, ale za to jaki. Większość fanów tenisa uważa, że najważniejszy w ogóle. Wystarczyło spojrzeć na lożę królewską. Można było dostać zawrotu głowy od wielkich postaci, a wśród nich byłych wielkich mistrzyń. Teraz w galerii tych sław znalazła się Polka z Raszyna.

Wyrwać kępkę z Wimbledonu

Czy jeszcze kilka tygodni temu ktoś uwierzyłby, że będziemy tęsknić do trawiastych kortów, żałować, że tak krótko trwa ta część sezonu? A jednak to prawda. Pierwsze dwa tegoroczne finały Igi Świątek osiągnięte zostały właśnie na trawie.

Droga do decydującej rozgrywki nie była najeżona bardzo poważnymi przeszkodami. Możemy tak to ocenić post factum. W pierwszych dniach doszło przecież do znacznego przetrzebienia najwyżej rozstawionych. Można się było obawiać mistrzyni sprzed trzech lat Jeleny Rybakiny, która mogła konkurować z Polką w czwartej rundzie, ale wcześniej uporała się z nią Clara Tauson. Z kolei Belinda Bencic przekreśliła plany wschodzącej gwiazdy Mirry Andriejewej.

Przypomnijmy przeciwniczki Igi w drodze do wielkiego finału: Polina Kudermietowa, Caty McNally, Danielle Collins, Clara Tauson, Ludmiła Samsonowa i Belinda Bencic. Wszystkie są niżej notowane. Nie umniejsza to w żaden sposób wielkiego osiągnięcia. Nikt przecież nie zabronił innym faworytkom przefrunięcia przez poszczególne rundy. Poza tym liczy się styl.

Iga dominatorka

W postawie Igi widać było odmianę. Nie męczyła się, jak to bywało w poprzednich latach. I to nie tylko sprawa końcowych wyników (przegrała tylko jednego seta z Caty McNally). Bardzo dawno nie widzieliśmy Igi w roli dominatorki. Wraz z upływem czasu i kolejnymi rundami komentatorzy rozszerzali listę zachwytów. To zadziwiające, jak ostatnie tygodnie odmieniły optykę wielu z nich.

Kilka miesięcy temu po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy rzekomego dopingu Iga Świątek powiedziała w telewizyjnym wywiadzie, że nie martwi się utratą światowego przodownictwa. Wie, że jeśli będzie ciężko i mądrze pracować, nadejdzie czas powrotu. W lipcu 2025 r. ta podróż zdecydowanie przyspieszyła.

Zachwycamy się metamorfozą Polki, ale na komplementy za postawę przez całe dwa tygodnie zasłużyła też Amanda Anisimova, Amerykanka o rosyjskich korzeniach. Nie tylko dlatego, że w półfinale po pełnym dramaturgii długim boju z nr 1 w rankingu WTA Aryną Sabalenką to ona triumfowała. O skali sukcesu świadczy to, że jako niespełna 18-latka występowała już w przedostatnim etapie zawodów w Paryżu, a w ubiegłym roku w Londynie z nr 189 nie przebrnęła kwalifikacji do głównej drabinki. Po drodze były dramaty rodzinne, zapaść mentalna, przerwa w uprawianiu sportu. Dzisiaj z przytupem wskoczyła do czołowej dziesiątki zestawienia. Wszystko wskazuje na to, że się w niej zadomowi.

Dla nas jednak najważniejsze jest to, że setne zwycięstwo wielkoszlemowe Igi Świątek przyniosło jej największy triumf w karierze.