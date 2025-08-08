Tomasz Wiktorowski i Naomi Osaka: para idealna?

Warto sobie uświadomić, że w obecnym tenisowym świecie nie zdarzyło się jeszcze, by trener z Polski prowadził zagraniczną zawodniczkę (lub zawodnika) z absolutnego topu.

Ta wiadomość zelektryzowała kibiców tenisa. Tomasz Wiktorowski leci do Montrealu, by sekundować Naomi Osace w tenisowym „tysięczniku”. Japonka właśnie pożegnała słynnego Patricka Mouratoglou. W ciepłych słowach, ale bez wyliczenia sukcesów na wspólnej drodze, bo ich zabrakło.

Wiktorowski u Osaki: to się nie zdarza

Strażak Wiktorowski wsiadł do samolotu, usiadł w boksie czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej i w tymczasową na razie podopieczną natychmiast wstąpił nowy duch. Jakby nie było bolesnych porażek od momentu powrotu do touru po urodzeniu córki Shai.

Bajkowa historia dwóch tygodni w Kanadzie nie miała całkowicie szczęśliwego końca, bo ostatecznie w finale Japonka przegrała z rewelacyjną nastolatką z Kanady Victorią Mboko. Przegrana nie popisała się także podczas wręczania trofeum, bo nie podziękowała i nie pogratulowała swojej pogromczyni. Szybko się zresztą zreflektowała i w mediach społecznościowych naprawiła błąd. Myślę, że można jej wyjaśnienie przyjąć, bo przecież dotychczas znana była z postawy fair.

Najistotniejsze jest jednak to, że liczy na dalszą współpracę z Polakiem. Pewnie to jeszcze nie jest formalny związek, ale dzisiaj jest do niego znacznie bliżej niż przed tygodniem.

Warto sobie uświadomić, że w obecnym tenisowym świecie nie zdarzyło się jeszcze, by trener z Polski prowadził zagraniczną zawodniczkę (lub zawodnika) z absolutnego topu. Bo przecież 27-letnia Naomi Osaka mimo dotychczasowego 49. miejsca w zestawieniu WTA za taką ciągle jest uważana. Po Montrealu jest już zresztą 25. i będzie rozstawiona w US Open. Kilkoro szkoleniowców próbowało, ale dzisiaj w tourze jest tylko Sandra Zaniewska, prowadząca cierpliwie i skutecznie Ukrainkę Martę Kostiuk. Oczywiście pamiętamy współpracę Wojciecha Fibaka z Ivanem Lendlem, ale to już odległa historia.

Rozwód z Igą

Powrót Wiktorowskiego do turniejowej karuzeli to świetna wiadomość. Od zawodowego rozwodu z Igą Świątek (bez orzekania o winie) minęło przecież sporo miesięcy. Mówiło się nawet, że trener wybierze jakiś bardziej osiadły tryb życia. Na przykład będzie firmował swoim nazwiskiem akademię tenisową sfinansowaną przez znanego dewelopera.

Wygląda na to, że ten, a może inne plany, jest już nieaktualny. Trzeba się też pogodzić z tym, że pewnie przez dłuższy czas nie siądzie przed mikrofonem, by komentować grę innych. Jego oszczędne, ale niesłychanie fachowe komentarze to była świetna szkoła dla tych, którzy się tenisem interesują. Od kibiców i amatorskich tenisistów poczynając, poprzez innych trenerów, aż po dziennikarzy.

Sportowe przewodzenie tak utytułowanej mistrzyni nie powinno nikogo dziwić. 44-latek z Warszawy ma przecież w zawodowym CV olbrzymie osiągnięcia. Najpierw przez lata, aż do zakończenia kariery, prowadził Agnieszkę Radwańską. Mało kto dziś pamięta, że jej poprzedni trener i tata Robert Radwański nie szczędził krytycznych opinii swojemu następcy.

W ostatnich latach to pasmo spektakularnych osiągnięć z Igą Świątek. Cztery wielkoszlemowe mistrzostwa i bardzo długie liderowanie w rankingu WTA. Ale używając piarowej nowomowy: „formuła współpracy się wyczerpała”. Chyba bardzo niewiele osób wie, co naprawdę się wydarzyło, bo obie strony nie są zbyt wylewne w zwierzeniach. Można także przyjąć, że nastąpiło po prostu zmęczenie po kilku latach wspólnych podróży.

Czytaj też: Żelazna Świątek i błyszczący Lewy. Co ich łączy, a co dzieli?

Magic touch Wiktorowskiego

Tomasz Wiktorowski nigdy nie był wybitnym zawodnikiem. Można chyba zakładać, że do pewnego momentu dopuszczał dla siebie inny zawodowy życiorys. Skończył przecież politechniczne studia w Warszawie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Sportowy dyplom też zresztą ma.

W Montrealu nastąpiło coś w rodzaju magic touch. W Japonii pisze się, że nagle gra Osaki się zmieniła, jest bezpieczniejsza, ale znacznie pewniejsza. Byłoby przesadą twierdzić, że Polak jest cudotwórcą. Trwałe zmiany w grze ukształtowanych zawodników nie są możliwe z dnia na dzień. A jednak wszystko to, co nie działało przez długi czas, teraz „kliknęło”. Oby na dłużej i obyśmy mogli mówić o Osace i Wiktorowskim jako duecie idealnym.

Wielu kibiców będzie teraz kibicować Japonce z powodu polskiego szkoleniowca. Oczywiście z wyjątkiem meczów z Igą Świątek i innymi Polkami.