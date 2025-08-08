Reklama
Krzysztof Matlak
Krzysztof Matlak
Sport

Tomasz Wiktorowski i Naomi Osaka: para idealna?

8 sierpnia 2025
Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski Mathieu Belanger / East News
Warto sobie uświadomić, że w obecnym tenisowym świecie nie zdarzyło się jeszcze, by trener z Polski prowadził zagraniczną zawodniczkę (lub zawodnika) z absolutnego topu.

Ta wiadomość zelektryzowała kibiców tenisa. Tomasz Wiktorowski leci do Montrealu, by sekundować Naomi Osace w tenisowym „tysięczniku”. Japonka właśnie pożegnała słynnego Patricka Mouratoglou. W ciepłych słowach, ale bez wyliczenia sukcesów na wspólnej drodze, bo ich zabrakło.

Wiktorowski u Osaki: to się nie zdarza

Strażak Wiktorowski wsiadł do samolotu, usiadł w boksie czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej i w tymczasową na razie podopieczną natychmiast wstąpił nowy duch. Jakby nie było bolesnych porażek od momentu powrotu do touru po urodzeniu córki Shai.

Bajkowa historia dwóch tygodni w Kanadzie nie miała całkowicie szczęśliwego końca, bo ostatecznie w finale Japonka przegrała z rewelacyjną nastolatką z Kanady Victorią Mboko. Przegrana nie popisała się także podczas wręczania trofeum, bo nie podziękowała i nie pogratulowała swojej pogromczyni. Szybko się zresztą zreflektowała i w mediach społecznościowych naprawiła błąd. Myślę, że można jej wyjaśnienie przyjąć, bo przecież dotychczas znana była z postawy fair.

Najistotniejsze jest jednak to, że liczy na dalszą współpracę z Polakiem. Pewnie to jeszcze nie jest formalny związek, ale dzisiaj jest do niego znacznie bliżej niż przed tygodniem.

Warto sobie uświadomić, że w obecnym tenisowym świecie nie zdarzyło się jeszcze, by trener z Polski prowadził zagraniczną zawodniczkę (lub zawodnika) z absolutnego topu. Bo przecież 27-letnia Naomi Osaka mimo dotychczasowego 49. miejsca w zestawieniu WTA za taką ciągle jest uważana. Po Montrealu jest już zresztą 25. i będzie rozstawiona w US Open. Kilkoro szkoleniowców próbowało, ale dzisiaj w tourze jest tylko Sandra Zaniewska, prowadząca cierpliwie i skutecznie Ukrainkę Martę Kostiuk. Oczywiście pamiętamy współpracę Wojciecha Fibaka z Ivanem Lendlem, ale to już odległa historia.

Rozwód z Igą

Powrót Wiktorowskiego do turniejowej karuzeli to świetna wiadomość. Od zawodowego rozwodu z Igą Świątek (bez orzekania o winie) minęło przecież sporo miesięcy. Mówiło się nawet, że trener wybierze jakiś bardziej osiadły tryb życia. Na przykład będzie firmował swoim nazwiskiem akademię tenisową sfinansowaną przez znanego dewelopera.

Wygląda na to, że ten, a może inne plany, jest już nieaktualny. Trzeba się też pogodzić z tym, że pewnie przez dłuższy czas nie siądzie przed mikrofonem, by komentować grę innych. Jego oszczędne, ale niesłychanie fachowe komentarze to była świetna szkoła dla tych, którzy się tenisem interesują. Od kibiców i amatorskich tenisistów poczynając, poprzez innych trenerów, aż po dziennikarzy.

Sportowe przewodzenie tak utytułowanej mistrzyni nie powinno nikogo dziwić. 44-latek z Warszawy ma przecież w zawodowym CV olbrzymie osiągnięcia. Najpierw przez lata, aż do zakończenia kariery, prowadził Agnieszkę Radwańską. Mało kto dziś pamięta, że jej poprzedni trener i tata Robert Radwański nie szczędził krytycznych opinii swojemu następcy.

W ostatnich latach to pasmo spektakularnych osiągnięć z Igą Świątek. Cztery wielkoszlemowe mistrzostwa i bardzo długie liderowanie w rankingu WTA. Ale używając piarowej nowomowy: „formuła współpracy się wyczerpała”. Chyba bardzo niewiele osób wie, co naprawdę się wydarzyło, bo obie strony nie są zbyt wylewne w zwierzeniach. Można także przyjąć, że nastąpiło po prostu zmęczenie po kilku latach wspólnych podróży.

Czytaj też: Żelazna Świątek i błyszczący Lewy. Co ich łączy, a co dzieli?

Magic touch Wiktorowskiego

Tomasz Wiktorowski nigdy nie był wybitnym zawodnikiem. Można chyba zakładać, że do pewnego momentu dopuszczał dla siebie inny zawodowy życiorys. Skończył przecież politechniczne studia w Warszawie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Sportowy dyplom też zresztą ma.

W Montrealu nastąpiło coś w rodzaju magic touch. W Japonii pisze się, że nagle gra Osaki się zmieniła, jest bezpieczniejsza, ale znacznie pewniejsza. Byłoby przesadą twierdzić, że Polak jest cudotwórcą. Trwałe zmiany w grze ukształtowanych zawodników nie są możliwe z dnia na dzień. A jednak wszystko to, co nie działało przez długi czas, teraz „kliknęło”. Oby na dłużej i obyśmy mogli mówić o Osace i Wiktorowskim jako duecie idealnym.

Wielu kibiców będzie teraz kibicować Japonce z powodu polskiego szkoleniowca. Oczywiście z wyjątkiem meczów z Igą Świątek i innymi Polkami.

Krzysztof Matlak

Krzysztof Matlak

Krzysztof Matlak – w „Głosie Szczecińskim” od studenckiego współpracownika działu sportowego do redaktora naczelnego. Później zarządzanie telewizją kablową i kilkanaście lat pracy w TVP, najpierw jako szef oddziału w Szczecinie, a potem przy Woronicza. Sportowy bloger od 2012 roku.
Reklama

Czytaj także

null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
null
Kultura

Miejscowi się wynieśli, zanikły ciche rozmowy. Jeśli nic się nie zmieni, Gdańsk może upaść

Przy takiej niezrównoważonej eksploatacji miasta ryzykujemy jego upadek – mówi architekt Jacek Dominiczak, komentując turystyczne przemiany krajobrazu Gdańska.

Aleksander Świeszewski
27.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Społeczeństwo

Polska bieda-kuchnia robi światową karierę. Dzięki Idze Świątek. Co jeszcze mieliśmy w menu?

Makaron z truskawkami, który Iga Świątek nazwała smakiem dzieciństwa, stał się globalnym kulinarnym hitem. W Polsce kojarzy się raczej ze smakiem PRL: kuchni siermiężnej, pogrążonej w niedoborach i „przejściowych” trudnościach z zaopatrzeniem.

Joanna Podgórska
26.07.2025
null
Ludzie i style

Komu przeszkadza Dino, komu przeszkadza Wilanów

Najwyraźniej bardzo łatwo nienawidzi się Warszawę. Nie zawsze zasłużenie, ale czasem sama się prosi.

Michał R. Wiśniewski
01.08.2025
null
Społeczeństwo

Jak fałszywi duchowni drenują Fundusz Kościelny. Kreatywność ludzi nie zna granic

W naszym kraju każdy może udawać duchownego dowolnego Kościoła. Nie po to, żeby udzielać ślubów i chować zmarłych, ale korzystać z Funduszu Kościelnego. A jak się jest misjonarzem z zagranicy – to zdobyć polską wizę.

Zbigniew Borek
01.08.2025
null
Rynek

Kraj raj, czyli patent „na fundację”. Tak to robią rodziny Obajtka, Mentzena i inni zamożni Polacy

Niemiecka rodzina Porsche-Piech poprzez swoją fundację zbudowała globalne marki samochodów. Polska rodzina – Daniela Obajtka i jego syna – żadnej marki nie buduje, po prostu dzięki prawu o fundacjach nie płaci podatków od zysków, jakie przynoszą 22 nieruchomości oraz udziały w firmie deweloperskiej. Podobnie czyni rodzina Mentzenów. I inne.

Joanna Solska
21.07.2025
null
Kraj

Kaczyńskiego plan zemsty. Ma trzy części. Gotowy jest na moralnie wątpliwe rozwiązania

Prawica chce wykorzystać osłabione po wyborach morale w obozie władzy, aby ostatecznie pokonać swoich wrogów. Grozi procesami i więzieniem, głosząc dokończenie antyliberalnej rewolucji. To ma być odwet nie tylko na przeciwnikach, ale też na ich wyborcach. Co z tym zrobi druga strona?

Mariusz Janicki
16.07.2025
null
Społeczeństwo

Chude lata dla otyłych. Czy Ozempic to naprawdę Święty Graal? Jesteśmy świadkami rewolucji

Jesteśmy świadkami jednej z największych rewolucji społecznych ostatnich lat. Leki takie jak semaglutyd (Ozempic, Wegovy) lub tirzepatyd (Mounjaro, Zepbound) okazały się – wreszcie? – skuteczne w walce z otyłością. I już zmieniają świat: od półek sklepowych po relacje intymne.

Paweł Walewski
01.07.2025
null
Kraj

Trzaskowski mocno się uaktywnił po przegranych wyborach. Co się za tym kryje? Sprawdzamy

Nie tylko w partii odnotowano wzmożoną aktywność Rafała Trzaskowskiego. Zupełnie jakby kampania trwała i trzeba było zabiegać o głosy wyborców. Sprawdziliśmy, co się za tym kryje.

Malwina Dziedzic, Anna Dąbrowska
13.07.2025
null
Społeczeństwo

Kanał z tym tunelem. Centrum Łodzi stoi na ruchomych piaskach, końca nie widać

Drążenie tunelu kolejowego pod łódzkim śródmieściem mieli przeczekać dwa tygodnie w hotelach. A odkąd opuścili swoje mieszkania, właśnie mija dziesięć miesięcy. Końca nie widać, bo prace na budowie całkowicie stanęły.

Marcin Piątek
23.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną