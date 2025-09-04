Iga Świątek odpada z US Open. Efektowny rewanż Amandy Anisimovej

Wszyscy pamiętamy, co stało się w finale Wimbledonu, ale Nowy Jork to inna historia, inna nawierzchnia i inne okoliczności. Niestety, przekonaliśmy się o tym dobitnie.

Po półfinałach w Australii i Francji, triumfie w Londynie Iga Świątek w ostatnim tegorocznym turnieju wielkoszlemowym w Nowym Jorku zakończyła swoje występy na ćwierćfinale (powtórzyła ubiegłoroczny wynik). Polka uległa Amandzie Anisimovej 0:2 (4:6, 3:6). I był to w pełni zasłużony sukces Amerykanki.

Iga nie grała źle, ale Amanda była świetna. Tym samym doszło do wielkiego rewanżu za pogrom w finale Wimbledonu.

Set i niepokój

Zaczęło się od przełamania serwisu Amerykanki, która natychmiast zrewanżowała się Polce. To dodało jej pewności siebie. O drżących rękach z kortów wimbledońskich nie było mowy. Kolejne gemy wygrywały rozpoczynające grę, u Świątek martwił trochę jednak brak skuteczności po drugim podaniu.

Anisimova była bezwzględna w wykorzystywaniu słabszego serwisu. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie, a zawodniczka z USA jakby nie popełniała błędów, agresywnie returnowała i wytrzymywała bardzo szybkie wymiany. Niestety, przy stanie 4:5 Iga oddała swoje podanie, a potem pierwszy set (6:4 dla faworytki publiczności i niepokój o dalsze losy meczu).

Początek drugiej partii to znów świetne returny Polki i wygrana gema serwisowego rozstawionej z nr 8 Anisimovej, która jednak wkrótce ponownie odrobiła stratę. Na korcie toczyła się zażarta bitwa o każdą piłkę.

Czekaliśmy na słabszy momenty przeciwniczki Polki, ale tych prawie nie było. Każdy punkt trzeba było wyszarpać. W ósmym gemie znów doszło do breaka, a przy stanie 3:5 amerykańska tenisistka miała trzy piłki meczowe i – przy pomocy siatki – wykorzystała ostatnią okazję.

Nowy Jork to inna historia

Im bliżej było wielkiego finału, tym więcej słyszało się opinii, że Iga Świątek jest faworytką. A przecież na dobrą sprawę tylko pierwszy występ przeciwko Kolumbijce Emilianie Arango można było uznać za dość łatwą przeprawę. W następnym kroku były już spore emocje i jedyny dotychczas przegrany set z Holenderką Suzan Lamens.

W trzeciej rundzie byliśmy świadkami niezłomnej wiary Polki w odrobienie strat. Anna Kalinska prowadziła 5:1 i przegrała seta w tie-breaku. Znacznie łatwiej, niż można się było spodziewać, poszło w czwartej rundzie. Jekatierina Aleksandrowa uzbierała raptem cztery gemy w dwóch setach. Ćwierćfinałowa rywalka postawiła jednak warunki, którym nasza mistrzyni w tym dniu nie była w stanie sprostać.

Pierwszą parę półfinałową poznaliśmy wcześniej. Najpierw faworytka gospodarzy, ubiegłoroczna finalistka Jessica Pegula, uporała się ze zmęczoną Barborą Krejčikovą, a później Aryna Sabalenka nie musiała nawet wychodzić na kort, bo uraz kolana wyeliminował Markétę Vondroušovą. Anisimova czeka na rozstrzygnięcie meczu Naomi Osaki z Karolíną Muchovą.

Jak niemal za każdym razem w wielkoszlemowych zmaganiach Iga Świątek byłą jedyną reprezentantką w drugim tygodniu rozgrywek. Magdalena Fręch wychodziła trzy razy na kort, co jest sporym osiągnięciem, ale w konfrontacji z Coco Gauff nie miała już wiele do powiedzenia.

Magda Linette nie przebrnęła nawet pierwszej rundy. Za to Kamil Majchrzak sprawił nam wielką niespodziankę zwycięstwem w pięciu setach z rozstawionym z nr 9 Karenem Chaczanowem. Wygrana to jedno, ale jej styl! Będziemy długo to pamiętać. Szkoda, że problemy z mięśniem w okolicach żeber nie pozwoliły mu zagrać już w trzeciej rundzie.