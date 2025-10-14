Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marcin Piątek
Marcin Piątek
14 października 2025
Sport

Taktyka przetrwania

Taktyka przetrwania prezesa Piesiewicza. Prezes PKOl mocno trzyma się stanowiska

14 października 2025
Radosław Piesiewicz z żoną Agnieszką. Radosław Piesiewicz z żoną Agnieszką. Andrzej Iwańczuk/Sport / Reporter
Radosław Piesiewicz trzyma się mocno prezesowskiego stołka w Polskim Komitecie Olimpijskim. Działaczom sportowym brakuje odwagi, by choć spróbować go odwołać, a śledztwo w sprawie milionów, które skasował za fikcyjne usługi, toczy się w żółwim tempie.

Podczas niedawnych mistrzostw Europy w koszykówce, rozgrywanych w katowickim Spodku, Radosław Piesiewicz tryskał humorem. Rozpowiadał na lewo i prawo, że kwestia jego odwołania ze stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego to już przeszłość, że znów ma za sobą działaczy, a na dodatek odgrażał się, że za dwa lata, gdy PiS wróci do władzy, to on obejmie Ministerstwo Sportu. Wówczas, mając do dyspozycji kij i marchewkę w postaci państwowych pieniędzy na zawodowy sport, odegra się na tych, którzy jeszcze niedawno kopali pod nim dołki.

Prezes PKOl to funkcja wyłącznie tytularna i reprezentacyjna, ale Piesiewicz ma wyjątkowe parcie na szkło, uwielbia blichtr i pławienie się w luksusie, czego dowiódł podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, kiedy na nieco ponad dwa tygodnie obsadził się w roli gospodarza Domu Polskiego, czyli wynajętego za niemal 13 mln zł (z pieniędzy PKOl) pałacyku w Lasku Bulońskim. Radosław i Agnieszka Piesiewiczowie, niczym udzielna para książęca, podejmowali prezydenta Dudę z pierwszą damą oraz innych gości, których prezes PKOl uznał za godnych zaszczycenia swoją osobą, miał wobec nich jakiś dług wdzięczności albo uznał, że mogą mu się kiedyś przydać. Mimo ministerialnych ambicji rezygnować z przewodzenia polskiemu olimpizmowi nie zamierza, w 2027 r. będzie się ubiegał o kolejną kadencję. A jako ewentualny minister sportu doprowadzi za pomocą unii personalnej do połączenia PKOl i resortu sportu.

Czytaj też: Wprowadzał Piesiewicza na sportowe salony

Luksusowa para

Wczesną wiosną wydawało się, że pozbawienie Piesiewicza funkcji szefa polskiego olimpizmu wisi w powietrzu, i na dodatek będzie się musiał mierzyć z zarzutami prokuratorskimi.

Polityka 42.2025 (3536) z dnia 14.10.2025; Sport; s. 92
Oryginalny tytuł tekstu: "Taktyka przetrwania"
Marcin Piątek

Marcin Piątek

W swojej pierwszej poważnej pracy – sportowej redakcji „Rzeczpospolitej” – usłyszał, że brak dyplomu z dziennikarstwa nie przeszkadza w jego uprawianiu, a nawet pozornie zgrany temat ma w sobie potencjał pod jednym warunkiem: nie mielić mielonego.

W „Polityce” od końca 2008 r., a stały związek zawdzięcza Justynie Kowalczyk. Było tak: została w Libercu podwójną mistrzynią świata w biegach narciarskich, w poniedziałkowe przedpołudnie zadzwonił telefon z mitycznego redakcyjnego IV piętra z sugestią, że Justyna świetnie wyglądałaby na okładce, tylko trzeba pod nią co nieco napisać. Termin: sześć godzin. Zamówienie zostało przyjęte, czego następstwem był paraliż twórczy, na szczęście przejściowy. Okładka poszła, etat przyszedł.

W ostatnich latach autorsko aktywny w sportowym rewirze raczej okazjonalnie, stara się teraz nie mielić głównie w dziale rynkowym oraz korzystając z gościnności szefostwa działu społecznego i kulturalnego. Na nadmiar zebranego materiału oraz syntezę przekazu dobrze robi mu thrash metal, ze szczególnym uwzględnieniem królowej gatunku, która, jak wiadomo, jest tylko jedna.

Reklama