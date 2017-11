Putin wciąż może liczyć na Trumpa. Powinniśmy więc być czujni

Donald Trump nie zawiódł swego serdecznego przyjaciela Władimira Putina. Po spotkaniu w czasie szczytu APEC powiedział, że wierzy w szczerość rosyjskiego prezydenta, kiedy ten go zapewnił, że wiadomości, jakoby Rosja próbowała wpłynąć na wynik wyborów w USA to klasyczny fake news. Co więcej, tych, którzy je powielają, potępił, ponieważ Władimir Władimirowicz „czuje się obrażony” takimi niecnymi insynuacjami. Zdążyliśmy się już niby przyzwyczaić do podobnych popisów Trumpa, ale wypowiedź w Wietnamie wprawiła wszystkich w osłupienie, bo dał on do zrozumienia, że bardziej ufa przywódcy nieprzyjaznego mocarstwa, byłego agenta KGB niż własnym agencjom wywiadowczym, które ustaliły ponad wszelką wątpliwość, że moskiewskie służby pomagały trumpistom w zeszłorocznej kampanii w pogrążeniu Hillary Clinton. Coś takiego nie zdarzyło się dotąd w historii USA.

Następnego dnia Trump wprawdzie usiłował – zapewne po błaganiach swoich współpracowników – naprawić swoją kompromitację, bo zapytany o starania Rosji odpowiedział, że wierzy jednak swojemu wywiadowi, ale zabrzmiało to fałszywie i bez sensu, gdyż znowu nie ma definitywnego stanowiska, tylko dwa sprzeczne ze sobą. Możemy co najwyżej się łudzić, że prezydent wstrzymuje sąd w sprawie kluczowej, bo przecież Rosja – na co są tysiące dowodów – nie tylko usiłowała wpłynąć na wybory, ale poprzez systematyczną kampanię dezinformacji i kłamstw w internecie od dawna stara się osłabić zaufanie Amerykanów do ich demokracji. Zaufanie i tak słabnące wskutek wewnętrznych trendów politycznych w USA.

Co wynika ze spotkania Trumpa z Putinem

Spotkanie Trumpa z Putinem nie było oficjalne, gdyż prawdopodobnie jego doradcy-generałowie wyperswadowali mu pokazówkę w formie – jak możemy się domyślać – zaproponowanej przez Kreml, gdzie obaj prezydenci piliby sobie z dziubków. Trudno uwierzyć w humorystyczne wyjaśnienia Putina, że do oficjalnego spotkania nie doszło z powodu niemożności ustalenia jego czasu albo ze względów protokolarnych. Ale i tak obaj z uśmiechem serdecznie uścisnęli sobie ręce na photo-op z innymi liderami APEC, a kamery podpatrzyły jak w kuluarach rozmawiają ze sobą, a Władimir Władimirowicz promienieje ze szczęścia.

Trudno mu się dziwić, bo przekonał się, że na Trumpa wciąż może liczyć. Prezydent USA po raz kolejny przecież go legitymizował i podważył wiarygodność kluczowych amerykańskich instytucji, a przede wszystkim dał mu sygnał, że dalej może robić to bezkarnie. Putin mu się za to zrewanżował mówiąc, że amerykański prezydent jest – tak, tak – „człowiekiem kulturalnym”. Tak nawet nie komplementują Trumpa jego fani w Ameryce. A komplementy Trumpa pod adresem Putina? Poprzedni prezydenci USA też bywali kurtuazyjni wobec swych radzieckich albo rosyjskich, partnerów, ale po to, by coś konkretnego uzyskać. Trump nie uzyskał nic i wygląda na to, że schlebia Putinowi z czystej, bezinteresownej sympatii autokraty do autokraty.

Praktycznie, ze spotkania w Danang nic właściwie nie wynika. Wspólne oświadczenie na temat Syrii nie ma większego znaczenia – ta sprawa jest już rozstrzygnięta – natomiast jest kolejnym sygnałem, że obaj zmierzają do dealu także w innych sprawach. Na przykład europejskich. Bądźmy czujni.