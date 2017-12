Donald Trump poucza Theresę May. Czy Wielka Brytania odwoła jego wizytę?

Jeden tweet specjalnych stosunków amerykańsko-brytyjskich nie przemoże, ale może posłużyć za kolejny powód, by odłożyć wizytę prezydenta Trumpa w Wielkiej Brytanii. Gdy prezydent amerykański podpiera się materiałami sfabrykowanymi przez brytyjską skrajną prawicę, dyplomacja ma kłopot w skali międzynarodowej. Normalny przywódca nie przykłada ręki do szerzenia nienawiści: jak poważnie traktować prezydenta Trumpa?

Konsternacja zapanowała też oczywiście na samych Wyspach. Nie dość, że ani prezydent, ani jego rzeczniczka nie odnieśli się do ustaleń, że materiał, jakim się posłużył, jest co najmniej częściowo fałszywy, to jeszcze zachował się impertynencko wobec premier Theresy May, którą wezwał, by zajęła się terroryzmem w Wielkiej Brytanii. Tak jakby rząd brytyjski się tym nie zajmował i potrzebował dopiero pouczenia do Trumpa, odgrywającego pierwszego obrońcę świata przed muzułmańskim terroryzmem.

Pani May chcąc nie chcąc znalazła się w defensywie. Jak tu się odwinąć, gdy trzeba bronić współpracy gospodarczej z Amerykanami po breksicie i planować wizytę państwową Trumpa na Wyspach? Choć oficjalnej daty nie ma, ale jest oficjalne zaproszenie, które prezydent przyjął.