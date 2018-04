Ilona Wiśniewska Utracona tożsamość grenlandzkiego Nuuk Linie życia Jak żyć w Nuuk – mieście za bardzo duńskim, by być grenlandzkim, i zbyt grenlandzkim, by być duńskim.

Ilona Wiśniewska/Polityka Nuuk mimo trudnych warunków przyciąga Grenlandczyków z innych części wyspy. Tekst poświęcam pamięci mojego grenlandzkiego przyjaciela, który 26 lutego 2018 r. odebrał sobie życie. Miał 17 lat. Był autorem fotografii towarzyszących mojemu reportażowi „Uummannaq, wyspa od serca” (Na własne oczy POLITYKA 25/17).

*** To są jedyne ruchome schody w tym kraju, chcesz się przejechać?

Tekst poświęcam pamięci mojego grenlandzkiego przyjaciela, który 26 lutego 2018 r. odebrał sobie życie. Miał 17 lat. Był autorem fotografii towarzyszących mojemu reportażowi „Uummannaq, wyspa od serca” (Na własne oczy POLITYKA 25/17). *** To są jedyne ruchome schody w tym kraju, chcesz się przejechać? – pyta Charlie, Grenlandczyk z Nuuk, stolicy największej wyspy świata. – Działają tylko pod górę, ale i tak jesteśmy z nich bardzo dumni. Schody prowadzą na piętro jedynego w Grenlandii centrum handlowego Nuuk Center. O tej porze roku trwa wyprzedaż zimowej kolekcji, mimo że jest -20 stopni, a wicher obniża odczuwalną temperaturę o kolejne 10. W budynku mieści się kilka europejskich sieciówek, sklep z lokalnym rękodziełem na bazie skór fok i kości reniferów, salon z wyposażeniem dla domu, duży supermarket i kawiarnia, w której serwują wszystkie odmiany latté. Zamawiając jedno, Charlie opowiada, że właśnie wrócił po czterech latach spędzonych w Danii, gdzie pomogli mu skończyć z nałogowym paleniem haszyszu. Zaczął mając 14 lat. Teraz ma 32. – Wychowałem się w tym mieście. Moja matka jest Grenlandką, ojciec Duńczykiem. To była dobra rodzina, bez alkoholu. Rozwiedli się, kiedy miałem sześć lat. Ojciec nie kontaktował się z nami przez wiele lat, mimo że mieszkał kilka ulic dalej. Wiedziałem, kim jest, ale nigdy z nim nie rozmawiałem. W szkole uczył się w tzw. linii duńskiej, którą matka wybrała z myślą o jego przyszłości. Chciała, żeby zdobył europejskie wykształcenie. Wyjechał tam do szkoły, za jego edukację płacił system, a on bardzo szybko zaczął z kumplami zarabiać pieniądze, przemycając haszysz i sprzedając go tutaj. – Lataliśmy do Danii, w Christianii napełnialiśmy żołądki plastikowymi torebkami i wracaliśmy do Nuuk. Jako nastolatkowie mieliśmy milion koron w gotówce i wszystko wydawaliśmy na imprezy. Nuuk Nuuk założył w pierwszej połowie XVIII w. norweski misjonarz Hans Egede. Jego pomnik zwrócony ku morzu stoi w centralnym punkcie najstarszej części miasta. W czasach kiedy Grenlandia była duńską kolonią (od 1978 r. ma status autonomicznego terytorium Królestwa Danii), miasto nazywało się Godthåb, dobra nadzieja. Mieszkańcy mówią, że gdyby sami mieli zakładać stolicę, nigdy nie wybraliby tego cypla w Cieśninie Davisa, gdzie pogoda zmienia się gwałtownie, a zimą śnieg zasypuje drogi i wstrzymuje komunikację miejską. Obecnie mieszka tutaj ponad 17 tys. ludzi. Aglomeracja składa się z trzech części: centrum z siedzibami najważniejszych instytucji państwowych, Nuussuaq – dzielnicy zabudowanej w latach 70. XX w. drewnianymi domami, i najnowszej – Qinngorput, w której dominują nowoczesne apartamentowce. Stolica bardzo szybko się rozwija i przyciąga Grenlandczyków z innych części wyspy, przyjeżdżających tu po pracę i wykształcenie. Na ulicy i przy kasach w supermarkecie częściej można tu usłyszeć duński niż grenlandzki. Ulice kończą się wraz z ostatnimi zabudowaniami, dalej są skały i ponad 150 km w linii prostej do pierwszego większego miasta, do którego o tej porze roku można dotrzeć małym samolotem linii Air Greenland. Centrum Nuuk to deptak i skrzyżowanie głównych ulic, przy których stoją nowoczesny dom kultury, eleganckie biurowce, hotel Hans Egede, kawiarnie i sklepy z ubraniami (właścicielką jednego z nich jest matka Charliego). W środku miasta w oczy rzuca się dziesięć podłużnych bloków, zbudowanych w latach 60., kiedy na mocy programu rozwojowego G60 centralizowano Grenlandczyków wzdłuż zachodniego wybrzeża. Przed wejściami do klatek schodowych wiszą ręcznie malowane znaki z zakazem oddawania moczu, a na ścianach można zapoznać się z pisemnymi frustracjami lokatorów. W tych blokach mieszkają teraz najbiedniejsi, nie restaurowano ich od lat, bo w zamierzeniu mają zniknąć, jak słynny Blok P, po którym teraz w mieście pozostał pusty plac szczelnie przykryty śniegiem. W zburzonym w 2012 r. budynku jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieszkał podobno 1 proc. Grenlandczyków. W otwartym w 2017 r. muzeum miasta wiszą kolorowe portrety mieszkańców bloku, a na ścianach opowiada się współczesną historię Nuuk, miasta za bardzo duńskiego, by być grenlandzkim, i zbyt grenlandzkiego, by być duńskim. Do bloków w centrum miasta nocami przychodzi się po haszysz. Charlie – Zacząłem palić, bo wszyscy się ze mnie śmiali, nawet mój ojciec – Charlie, będąc Grenlandczykiem, nie mówi po grenlandzku. – Do tego jako nastolatek ważyłem 150 kilo. Pomyślałem wtedy, że obronię się tylko, jeśli poznam wszystkich najgorszych skurwysynów w mieście, a oni akurat nałogowo palili. Mój najlepszy przyjaciel był największym świrem, teraz siedzi w więzieniu. Palenie dawało nam też dostęp do dziewczyn, na które mieliśmy ochotę. Mieliśmy pieniądze i byliśmy źli. Charlie co chwilę wita się z wchodzącymi do kawiarni. Według Facebooka nadal mieszka w Kopenhadze, więc mało kto wie, że wrócił. – Złapali mnie kilka razy, ale dopiero kiedy skończyłem 18 lat, wpadłem po uszy – snuje opowieść. Podczas przechwytywania sporego ładunku w porcie usłyszał nagle za plecami, że jego życie właśnie się skończyło. W Nuuk funkcjonuje otwarty zakład karny. Ten zamknięty na obrzeżach miasta od wielu lat jest w budowie, a zakończenie prac przesuwa się co roku. Najgorsi kryminaliści od lat wysyłani są do więzienia w Herstedvester pod Kopenhagą. – Na proces czekałem siedem lat, żyjąc ze świadomością, że jestem przestępcą, który spierdolił własne życie. W czasie dochodzenia zapodziały się jednak jakieś dokumenty, świadkowie nie pamiętali szczegółów i mnie uniewinnili – Charlie mówi płynnie po angielsku, którego nauczył się z telewizji i gier komputerowych. – I wtedy dotarło do mnie, że mam masę szczęścia i czas zmienić moje życie. Najpierw próbowałem sam przestać, ale byłem kompletnie uzależniony. To miasto uzależnia. Wszyscy twoi kumple palą, przyjaźnisz się z dilerami i narkomanami, trudno się z tego wyzwolić. Matka, o której Charlie nie wyraża się inaczej niż „wspaniała kobieta”, wysłała go na czteromiesięczny odwyk do Danii. Tam też chłopak skończył liceum, dlatego zeszły mu aż cztery lata. Mówi się, że uzależnienie od haszyszu jest jednym z głównych problemów we współczesnej Grenlandii. W oficjalnym komunikacie grenlandzkiego rządu w 2017 r. napisano, że 26 proc. młodych mężczyzn w wieku 18–24 lat regularnie pali haszysz. – My, Grenlandczycy, jesteśmy ostatnimi, którzy weszli do pierwszego świata – Charlie objaśnia ten fenomen. – Nie mieliśmy możliwości rozwinąć się emocjonalnie ani socjalnie. Jesteśmy 15–20 lat opóźnieni, mimo że mamy dostęp do nowoczesnych technologii. Wszystko działo się za szybko. Haszysz odcina twoje emocje. Nie czujesz bólu. W Nuuk można kupić każde narkotyki, ale to właśnie sprzedawców haszyszu spotyka się najczęściej. Charlie ma narkotykową topografię miasta głęboko wrytą w głowę, więc teraz po powrocie albo siedzi w domu, albo chodzi dookoła. Wszyscy tu znają prawie dwumetrowego chłopaka o donośnym głosie i przedramionach wytatuowanych w wizerunki silnych kobiet. Dawno niewidziani kumple ściskają go na powitanie, zapewniają, że są z niego dumni, ale proszą, by nie zapominał, gdzie mieszkają. Po wylądowaniu w Nuuk Charlie zatrudnił się w pierwszej dostępnej pracy, więc codziennie od piątej rano do południa sprząta lokale w Nuuk Center, również ten, w którym właśnie dopija kawę. Burza śnieżna zasypuje wielkie okna kawiarni, rozmywając sylwetki zakapturzonych postaci na zewnątrz. W środku dnia zajęte są wszystkie stoliki, klienci ukradkiem zsuwają puchowe spodnie pod stolikami, szum rozmów miesza się z odgłosem mielenia kawy, więc Charlie musi dwa razy powtórzyć, że teraz jego głównym celem jest zdobycie wyższego wykształcenia, ale jeszcze nie wie jakiego. Chciałby też zobaczyć więcej Grenlandii, bo nigdy nie był w innym miejscu niż Nuuk. Paninnguaq i Josef W jednym z dziesięciu bloków w centrum mieszkają rodzice 27-letniej Paninnguaq, która pracuje w Inuuneruna Iggoraarsuk (gren. życie jest piękne), organizacji non profit walczącej z samobójstwami. – To się zaczęło, kiedy jednego dnia zabił się młody mężczyzna w południowej Grenlandii, a moja koleżanka po odwyku zmarła na raka. Strasznie płakałam, bo jedni chcieli żyć, a przegrali, a zdrowi kończyli bez walki. Pomyślałam, że muszę coś zrobić, założyłam więc stronę na Facebooku, ze znajomymi zrobiliśmy wiele transparentów o treści „Nie jesteś sam”, „Jesteś kochany” i wręczaliśmy je klientom w supermarkecie – opowiada, skręcając z głównej ulicy w boczną, gdzie stoi zaparkowany samochód ze świeżo zabitymi reniferami. Właśnie trwa sezon polowań. Przy punkcie skupu mięsa stado kruków zgodnie zjada rzucone resztki. – Prosiłam przypadkowych ludzi o pomoc, niektórzy płakali, cieszyli się, że wreszcie o tym mówimy, bo każdy doświadczył nagłej śmierci kogoś bliski

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.