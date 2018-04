Artur Domosławski Kuba: kto po Castro? Delfin w trójkącie bermudzkim Po raz pierwszy od prawie sześciu dekad przywódca Kuby nie będzie się nazywał Castro. Czy to będzie Miguel Diaz-Canel?

Presidencia El Salvador/Wikipedia Wiceprezydent Miguel Diaz-Canel (w środku). Kuba w przededniu historycznej sukcesji – po 12 latach rządów Raula Castro, młodszego brata Fidela – to w wielu obszarach życia świat zupełnie inny niż ten z wcześniejszych pięciu dekad. Więcej swobód i możliwości, bardziej otwarte granice – zarówno dla Kubańczyków, jak i zagranicznych inwestorów; mniej dawnego strachu. Choć zarazem pojawiły się nowe niepokoje. Gdy w 2006 r. Raul przejął władzę od schorowanego Fidela, po pierwszych nieudanych próbach zachowania „starego” przekonał się, że nie da się zarządzać krajem tak samo jak wcześniej.

Dodać huragany systematycznie pustoszące wyspę i upadek demoludów, które wspierały Kubę do końca lat 80., a wyjdzie z tego równania zapaść, która zmusiła Raula Castro do sięgnięcia po inne metody gospodarowania. Nawet te sprzeczne z ideowym credo rewolucji. W 2010 r. jego rząd ogłosił nabór do klasy małych prywatnych przedsiębiorców, a ściślej – wskazał ok. 180 zawodów, które można wykonywać na własny rachunek. Taksówkarze, murarze, złote rączki, ludzie znający się na kuchni, fryzjerzy zaczęli zakładać firmy. Do sektora prywatnego przeszło blisko pół miliona ludzi, dzięki czemu państwo poczyniło oszczędności i zarobiło na podatkach i licencjach. Prywaciarze, cuentapropistas, jak i krewni z Florydy nierzadko utrzymują członków rodzin pracujących na państwowym. Pieniądze przysyłane przez imigrantów z USA to wciąż jedno z głównych źródeł PKB. Rząd Raula uwolnił też rynek mieszkań i pozwolił na działanie spółdzielni rolniczych. Produkty tych ostatnich uzupełniają dietę Kubańczyków z librety, czyli kartek: na ryż, fasolę, kurczaki, olej, mąkę. Kogo stać, może zjeść w dobrej restauracji za ceny europejskie i w europejskim standardzie – zapłaci tam w euro lub peso wymienialnym. Tak, Kuba to wciąż kraj dwóch walut: peso wymienialnego, którego kurs jest równy 1 euro, i peso kubańskiego (słabszego 25 razy). Dwie waluty dobrze ilustrują życie kraju w dwóch rzeczywistościach: na Kubie wciąż jest socjalizm, lecz jest tu też kapitalizm. Dwa w jednym. Oficjalnie nikt tak tego nie nazywa – obowiązuje maskująca formuła „aktualizacji socjalizmu”. Nie ma monolitu Życie w dwóch rzeczywistościach wywołuje napięcia w obozie władzy i społeczeństwie, lecz ich odczytywanie to robota niemal detektywistyczna. Np. gdy prasa publikowała listy czytelników narzekających na pazerność prywaciarzy, to był sygnał – jak mówią wprawni w odczytywaniu takich znaków Kubańczycy – że twardogłowi w aparacie władzy wyrażali dezaprobatę dla polityki Raula. Ale nie tylko: wprowadzanie dozowanego kapitalizmu stworzyło nierówności, co wywołało frustrację tych, którzy nie mogą przejść do sektora prywatnego i mają gorzej. Przez ostatnie lata swoich rządów Raul zmagał się z oporem części aparatu i części społeczeństwa nie tylko na polu ekonomii, również polityki zagranicznej. Gdy doprowadził do odwilży w stosunkach z USA i uścisnął dłoń Baracka Obamy, krytyczne opinie dochodziły nawet od samego Fidela (zmarłego w listopadzie 2016 r.). „Kubanolodzy” na Zachodzie, jak usłyszałem w Hawanie, zawsze popełniali błąd, traktując tutejszą partię jak gdyby była monolitem. Nigdy nie była, a na pewno nie jest nim dzisiaj, gdy dawne herezje, choćby na temat gospodarki rynkowej i indywidualnej przedsiębiorczości, stały się oficjalną doktryną rządu. I gdy niektórzy partyjni ekonomiści mówią – wbrew obowiązującym przez dekady dogmatom – że „prócz upaństwowionych środków produkcji mogą istnieć prywatne usługi i kooperatywy”; że „należy skończyć ze źle pojętą równością i związać płace z efektami pracy”. Zmianą o podobnym znaczeniu co pozwolenie na indywidualną przedsiębiorczość jest dużo swobodniejszy niż dawniej obieg kulturalny. W telewizji i prasie dopiero jaskółki, wciąż działa cenzura – kluczowy jest obieg oddolny. Jego wehikułem są tzw. pakiety, czyli kopiowane na pamięci USB w specjalnych punktach zagraniczne filmy i seriale, reportaże, dokumenty, gazety anglo- i hiszpańskojęzyczne. Pakiety, które kosztują grosze, to dla Kubańczyków główne źródło wiedzy o świecie. Dokonują one rewolucji edukacyjnej i mentalnej. Podobnie internet – wciąż drogi, ale z roku na rok coraz szerzej dostępny. Kubańczycy z wyspy, którzy 15 lat temu wiedzieli o świecie z grubsza tyle, ile zobaczyli w rządowej telewizji, dziś mają wiedzę porównywalną z ludźmi w sąsiednich USA czy Meksyku. Opozycja polityczna jest wciąż nielegalna, władza więzi kilkadziesiąt osób za antyrządową działalność, lecz w 2015 r. pozwoliła na kandydowanie w wyborach lokalnych dwóm dysydentom. Przegrali, ale zaznaczyli obecność, a partyjny beton musiał przełknąć to, że Raul Castro pozwala „na takie rzeczy”. Prócz tradycyjnej opozycji – demokratycznej, prokapitalistycznej i proamerykańskiej – obozowi władzy zaczęła wyrastać oddolna opozycja... z lewa. To nie opozycja partyjna, raczej kulturalna, trochę klubowo-kawiarniana. Podobają się jej latynoscy reformatorzy, tacy jak Lula z Brazylii czy Mujica z Urugwaju. Od uczestnika jednej z takich grup słyszałem, że wraz z reformami kapitalistycznymi na Kubie powstają pola golfowe niszczące środowisko, marnujące zasoby wodne, z których nie będą korzystali przeciętni Kubańczycy. A restauracja kapitalizmu w takim stylu źle wróży demokracji. Ta uwaga skrywa niepokój, że powstanie hybrydowy system, w którym kapitalizmem będzie zarządzała wszechwładna partia, a królować będą społeczne nierówności. Nie bez kozery mówi się o podobieństwach kubańskiej drogi do kapitalizmu do dróg chińskiej, wietnamskiej czy egipskiej. Kapitalizm i wyzysk – bez demokracji. Tymczasem wielu marzy o zachowaniu praw socjalnych i poszerzeniu palety swobód o te indywidualne. Dziś na dodatek Kuba znalazła się w trójkącie bermudzkim fatalnych okoliczności: dewastacji po zeszłorocznym huraganie Irma, upadku Wenezueli, której pomoc, głównie ropa, była butlą tlenową kubańskiej gospodarki, i z Donaldem Trumpem w Białym Domu, który ogłosił całą wstecz wobec dialogicznego kursu poprzednika i wrócił do języka z czasów zimnej wojny. Oto moment, w jakim Raul Castro przekazuje władzę następcy. Menedżer w guayaberze Przez lata spekulowano, kogo Raul, a gdy jeszcze żył Fidel mówiono w liczbie mnogiej: kogo bracia Castro namaszczą na delfina rewolucji. Padały różne nazwiska: Roberto Robaina, Felipe Perez Roque (obaj byli szefami dyplomacji), Carlos Lage (był wiceprezydentem). Fidel miał rzec potem, że za bardzo podobała im się władza, więc wypadli z listy. Aroganccy i nieostrożni. Podobno podśmiewali się za plecami ze starych komendantów. Potem spekulowano o ukochanym synu Raula, płk. Alejandrze Castro, 52 lata, odpowiedzialnym za służby wywiadu i kontrwywiadu. „Kubanolodzy” z Miami sugerowali, że do przyszłej roli przygotowywał go sam Fidel. Pułkownik był przy ojcu w czasie jego historycznego uścisku dłoni z Obamą. Dziś jednak wydaje się, że to spekulacja z przeszłości. Płk Castro nie mógłby zostać następcą ojca ze względów formalnych – nie jest deputowanym, a to z ich grona parlamentarzyści wyłonią nowego prezydenta. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że następcą będzie wiceprezydent Miguel Diaz-Canel. Ma 58 lat, długą trajektorię na szczytach władzy – najpierw w rodzinnym mieście Santa Clara, a od wielu już lat u boku Raula. Mówi się, że to technokrata i menedżer pozbawiony charyzmy. Sprawny administrator bez heroicznej przeszłości, za to z nieodłącznym tabletem. Diaz-Canel stanie się pierwszym przywódcą Kuby, który nie doświadczył życia w świecie bez braci Castro. Nie ma partyzancko-wojskowej przeszłości, nosi guayaberę lub garnitur. Mundury oliwkowego koloru, będące rozpoznawalnym logo rewolucji kubańskiej, staną się od teraz wyłącznym ubiorem wojskowych. Ma reputację „równego gościa”, który lubi życie rodzinne. Za to publicznie jest sieriozny, nieco drętwy. Tę sztywność ociepla fizyczne podobieństwo – przynajmniej w opinii latynoskiej prasy – do hollywoodzkiego aktora Richarda Gere’a. W jego CV nie ma spektakularnych zdarzeń, jak w życiorysach Fidela, Raula czy Che Guevary, choć w latach 80. uczestniczył w misji wspierającej rewolucję sandinistów w Nikaragui. Pochodzi z regionu Santa Clara, jest synem nauczycielki i pracownika browaru. Wykształcił się na inżyniera, ale wciągnęła go partyjna kariera. W latach 90. został I sekretarzem partii w swojej prowincji. Z tamtego czasu pochodzi najbardziej znana anegdota: będąc liderem lokalnej nomenklatury, zrezygnował ze służbowego samochodu na rzecz roweru. Kuba znajdowała się wtedy w najtrudniejszym okresie od czasów rewolucji. Upadek obozu socjalistycznego w Europie Wschodniej, który wspierał gospodarkę wyspy, sprawił, że większość Kubańczyków cierpiała nędzę, a nawet głód. Gest I sekretarza pokazujący, że ludzie władzy solidarnie rezygnują z części przywilejów, musiał się podobać. „Kubanolodzy” z USA twierdzą, że gdy został przeniesiony z rodzinnego miasta do Holguin, na nowym terenie wszedł w konflikt ze starą rewolucyjną gwardią, która sprzeciwiała się wprowadzaniu elementów rynku do gospodarki planowej. Chodziło o małe prywatne knajpki, paladares, z limitowaną liczbą klientów. Do politbiura wszedł 15 lat temu. Był ministrem szkolnictwa wyższego i dał się zapamiętać jako szef resortu, który zaostrzył kryteria egzaminacyjne dla kandydatów na uczelnie. Wprowadził też szkolenia dla nauczycieli akademickich, co miało zahamować upadek standardów nauczania. Gdy w 2013 r. Diaz-Canel zostawał wiceprezydentem u boku Raula Castro, spekulowano, czy wypadnie z łask tak jak Robaina, Perez Roque i Lage. W zachodniej prasie sugerowano nawet, że konkurenci w wyścigu o schedę po przywódcach rewolucji znajdą w jego życio

