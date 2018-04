red. Kontrowersyjny dokument papieża Franciszka Klaruj, Franciszku

W kościelnych elitach nie ustaje ferment wywołany papieskim dokumentem duszpasterskim ,,Amoris laetitia’’ (2016) o miłości w rodzinie i małżeństwie. Katoliccy tradycjonaliści wzięli go pod doktrynalną lupę. Niektóre fragmenty uznali za nieprecyzyjne do tego stopnia, że zahaczające o herezję. Ich zdaniem dokument podważa nierozerwalność małżeństwa zawartego w Kościele. Tymczasem papież zachęca do dyskusji w tej sprawie. Bo na przykład Kościół w ojczyźnie papieża, Argentynie, zezwala (wyjątkowo) na udzielanie komunii rozwodnikom. Sporna sprawa wróciła teraz podczas kościelnej konferencji w Rzymie poświęconej zmarłemu niedawno kardynałowi Carlo Caffarra. Był on jednym z sygnatariuszy głośnego listu czterech purpuratów do papieża Franciszka (2016). Apelowali, żeby odpowiedział na wątpliwości, jakie ich zdaniem dokument budzi w świetle doktryny katolickiej. Dwaj inni sygnatariusze listu (na który papież nie odpowiedział), kardynałowie Walter Brandmueller i Raymond Burke, poparli przyjętą na konferencji deklarację, która podtrzymała wcześniejsze zastrzeżenia. Trzy lata temu zebrano blisko 800 tys. podpisów pod ,,deklaracją wierności’’ tradycyjnej

