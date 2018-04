red. Piąta kadencja prezydenta Algierii? Na zawsze Buteflika Partia prosi, żeby prezydent Algierii został na piątą kadencję.

Ramzi Boudina/Reuters/Forum 81- Abdelaziz Buteflika, po przebytym urazie, porusza się na wózku i nie odzyskał mowy. Sekretarz generalny rządzącego Algierią Frontu Wyzwolenia Narodowego (FLN) Dżamel Abbes wezwał prezydenta „w imieniu 700 tys. członków partii i rzesz sympatyków”, aby w przyszłym roku wystartował w wyborach po piątą kadencję. Mały kłopot w tym, że 81-letni Abdelaziz Buteflika, po przebytym w 2013 r. udarze i wielomiesięcznej hospitalizacji w Paryżu, porusza się na wózku i nie odzyskał mowy. W wyborach w 2014 r. zgłosił się w ostatniej chwili i nie był w stanie prowadzić kampanii. Przemówienia w jego imieniu wygłaszali na wiecach najbliżsi współpracownicy albo ograniczali się do frazy: „dobrze wiecie, co pan prezydent chciał wam powiedzieć”.

Co wystarczyło, aby gładko pokonał pięciu papierowych konkurentów. Praktyczną władzę, jak sprawował, tak sprawuje klan Buteflików na spółkę z armią. Każda nowa postać w pałacu prezydenckim zburzyłaby tę delikatną równowagę, dlatego jest, jak jest. Aby przeciąć spekulacje, po wielu miesiącach nieobecności p

