Historyczny szczyt obu Korei. Kim Dzong Un stał się miłośnikiem pokoju?

Kim Dzong Un, lider Korei Płn., spotkał się z Moonem Jae-inem, prezydentem Korei Płd. Biorąc pod uwagę fatalną atmosferę minionych miesięcy, z perspektywą wojny wiszącą nad Dalekim Wschodem, sam fakt spotkania, utrzymanego w bardzo dobrej atmosferze, jest już przełomem. To trzeci szczyt międzykoreański w historii: pierwszy raz na Południu, pierwszy raz z tak silną, już uzbrojoną w broń jądrową Koreą Płn., pierwszy raz przy tak surowych sankcjach międzynarodowych i pierwszy raz ze wspólnym stanowiskiem.

Denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego

Jego treść znacznie przekroczyła oczekiwania, spodziewano się raczej, że ustalenia będą ostrożniejsze. Kim i Moon zgodzili się na denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego. Chcieliby po 65 latach zakończyć wojnę koreańską i wprowadzić środki zaufania, które pomogą utrzymać pokój na granicach. Odbędą się spotkania podzielonych rodzin. Uruchomiona zostanie m.in. bezpośrednia linia telefoniczna i planowane są kolejne spotkania koreańskich liderów. Nie będzie powrotu do przeszłości – mówił Moon. Jesteśmy braćmi, łączą nas więzy krwi, nie możemy da się dzielić, otwieramy nową drogę – dodał Kim.

Oczywiście to tylko słowa i deklaracje, rzeczywistość daleka jest od retorycznej sielanki, Północ pozostaje państwem totalitarnym itd., ale takie postawienie sprawy oznacza, że Kim i Moon chcieliby wziąć koreańskie sprawy w koreańskie ręce. Przy czym nie wszystko jest w ich zasięgu. Np. do strefy bezatomowej na Półwyspie Koreańskim nie wystarczy, że tylko Kim się pozbędzie atomu. By ją utworzyć potrzebne są znaczące ustępstwa ze strony USA. Nie tak łatwo pójdzie z zakończeniem wojny koreańskiej, bo zawieszenia broni z 1953 r. nie podpisała Korea Płd., zrobiła to Północ, Chiny i Amerykanie. Do jakiego stopnia Ameryka – i inne mocarstwa – są gotowe do zaakceptowania koreańskich pomysłów dowiemy się za kilka tygodni, na przełomie maja i czerwca Kim ma się spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Pierwszy szczyt na potrzeby telewizji

Podobne szczyty przygotowywane są zawczasu, poprzedzają je długie negocjacje i wypracowywanie stanowisk. Podczas spotkania Kima z Moonem liczyło się więc, by mogli się obwąchać, zbudować zaufanie. Rozmowy staną się punktem wyjścia do kolejnych kontaktów – skoro raz dobrze poszło, to można spotkanie powtórzyć. Szczyt ma być także punktem odniesienia, konkretnym, pozytywnym i, co bardzo ważne, wspólnym wspomnieniem.

To także pierwszy szczyt zorganizowany na potrzeby telewizji informacyjnych. Starannie wyreżyserowany, z symbolicznymi obrazami i rytuałami, trafiającymi do koreańskiej duszy. Kim i Moon wielokrotnie uścisnęli sobie ręce. Kim zaprosił Moona, by przekroczył krawężnik, który wyznacza granicę, więc przez chwilkę przenieśli się także na Północ. Na znak „pokoju i dobrobytu” podsypali ziemię pod sosnę, która liczy sobie 65 lat, a tyle czasu upłynęło od zakończenia działań wojny koreańskiej. Ziemię przywieziono z dwóch ważnych dla Koreańczyków gór z obu stron podzielonego kraju. Podobnie woda, którymi podlali drzewo pochodzi z rzek płynących i na Północy, i na Południu.

Kim i Moon mieli okazję, by spokojnie porozmawiać, spacerując w strefie zdemilitaryzowanej. Mówił głównie Moon, a Kim słuchał – to dla niego rzadka sytuacja, u siebie wszak jest najwyższą wyrocznią, źródłem niepodważalnych wskazówek i instrukcji. Z mowy ciała obu rozmówców wyglądało, że faktycznie poważnie dyskutowali. Kim sprawiał wrażenie rozluźnionego, żartował i z Moonem, i ze swoją świtą. Z zaufaniem było różnie, np. północnokoreańscy funkcjonariusze starannie zdezynfekowali biurko z księgą pamiątkową, do której miał się wpisać Kim, podobno nie przepadający za zarazkami i obawiający się otrucia.

Kolej na spotkanie Kim Dzong Un-Trump

Teraz Kim ma spotkać się z Trumpem. Obaj są politykami nieprzewidywalnymi. Co ciekawe, to Kim, mimo bardzo młodego wieku – jest nadal jednym z najmłodszych przywódców światowych – ma też najwięcej doświadczenia, rządzi od 6 lat. Moon i Trump rządzą dopiero od kilkunastu miesięcy. Nie wiadomo skąd bierze się aż taka zmiana w jego polityce, gotowość do spotkań, negocjacji i może nawet zawierania kompromisów. Przecież w zeszłym roku głównie straszył wojną jądrową, co więcej świetnie czuł się w takiej roli.

Za to Moon jest konsekwentny, poszedł do zeszłorocznych wyborów z hasłem otwarcia się na Północ, teraz występuje jako pośrednik i przewdonik, otwierający drzwi przed Kimem. Znany jest też jego krytyczny stosunek do USA. To także Moon ma najwięcej do stracenia: Konserwatywna opozycja w Korei Płd. zwykła twierdzić, że każde paktowanie z dynastią Kimów powala jej kupować czas. Dowodem dwa szczyty koreańskie, które nie zatrzymały północnych zbrojeń.

Niewykluczone, że teraz także Kim odkryje w sobie miłośnika pokoju. I będzie jego orędownikiem. Przynajmniej przez jakiś czas.