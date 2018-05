Jędrzej Winiecki Koree: powtórka z pojednania Sposób na Kima Najnowsze próby pojednania obu Korei niebezpiecznie przypominają poprzednie nieudane. Tym razem niby wiele sprzyja sukcesowi. Ale jest też Trump.

STR/NurPhoto/Getty Images Jedność (właściwie „unity”), Pokój, Dobrobyt: koreańskie nadzieje widać nawet na plaży. Zalew optymizmu – to pierwszy efekt szczytu dwóch Korei. 27 kwietnia spotkali się na kilka godzin Kim Dzong Un, przywódca Północy, i Moon Jae-in, prezydent Południa. Zgasła elektryczność ostatnich miesięcy, obeszło się bez straszenia wojną jądrową. Kim i Moon gawędzili, spacerowali i żartowali, dostarczając paliwa telewizjom informacyjnym. Podlali sosnę liczącą tyle lat, co zawieszenie broni z 1953 r., tylko pauzujące wojnę domową. Znacznie przekraczając oczekiwania, ogłosili tyle ambitny, co mglisty program pokojowy dla Półwyspu Koreańskiego.

Zalew optymizmu – to pierwszy efekt szczytu dwóch Korei. 27 kwietnia spotkali się na kilka godzin Kim Dzong Un, przywódca Północy, i Moon Jae-in, prezydent Południa. Zgasła elektryczność ostatnich miesięcy, obeszło się bez straszenia wojną jądrową. Kim i Moon gawędzili, spacerowali i żartowali, dostarczając paliwa telewizjom informacyjnym. Podlali sosnę liczącą tyle lat, co zawieszenie broni z 1953 r., tylko pauzujące wojnę domową. Znacznie przekraczając oczekiwania, ogłosili tyle ambitny, co mglisty program pokojowy dla Półwyspu Koreańskiego. Idąc za ciosem, sięgnęli po małe, szybkie zwycięstwa. Kim zdecydował o przejściu jego kraju do seulskiej strefy czasowej. Trzy lata temu, w ramach wyzwalania się z pęt imperializmu, nakazał powrót Północy do strefy czasowej UTC+8,5, która obowiązywała w całej jeszcze niepodzielonej Korei. Tymczasem na Południu, tak jak m.in. w Japonii, obowiązuje czas strefy UTC+9, czyli dziewięciu godzin od czasu uniwersalnego. Teraz Kim uznał, że dwie strefy czasowe na niewielkim półwyspie to jednak nonsens. Trwa zbliżenie na odcinku sportowym, zainaugurowane podczas lutowych igrzysk. Będą kolejne występy pod wspólną flagą, m.in. na odbywających się latem igrzyskach azjatyckich. Niespodziewanie na początku maja koreańskie drużyny kobiece, zamiast zagrać ze sobą mecz ćwierćfinałowy na mistrzostwach świata w ping-pongu, połączyły siły i w półfinale wystąpiły wspólnie. Wyłączono również nadgraniczne głośniki. Armia Południa często chwaliła się ich zasięgiem: 10 km w dzień i do 24 km w nocy. Ale na rzadko zaludnionym obszarze ich skuteczność była wątpliwa. Głośniki wcelowano przede wszystkim w morale służących w okolicy żołnierzy. Południe zachęcało do słuchania, emitując prognozę pogody użyteczną dla pracujących na świeżym powietrzu wartowników. Wabiło radiowymi powieściami i muzyką pop, by znienacka atakować wiadomościami o grzechach dynastii Kimów, zachętami do dezercji i pogadankami o plusach demokracji. Północ odpowiadała własną propagandą, wojskowymi marszami i chóralnymi śpiewami, które ze względu na jakość sprzętu z dużej odległości tworzyły kakofonię. 1. W tych przyjaznych krokach gra echo dwóch poprzednich szczytów, z 2000 i 2007 r. Kim Dzong Un chciałby, żeby amerykańskie wojsko pozostało na terytorium Południa jako siła równoważąca sąsiadów – Chiny, Rosję i Japonię. To samo w 2000 r. mówił jego ojciec. Zapowiedzi o zakończeniu wrogości, otwarciu nowej ery pojednania i współpracy, spotkaniach rozdzielonych krewnych, wizytach przywódców w obu stolicach, utworzeniu strefy pokoju na morzu, wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych – to wszystko już było, bez większych rezultatów. Poprzednie porozumienia traciły ważność po pięciu latach. Zawierano je i zrywano według podobnego scenariusza. Wpierw rozmowy w poszukiwaniu zbliżenia i ustępstwa gospodarcze z korzyściami dla Północy. Następnie serdeczny szczyt w błysku fleszy. Wreszcie zerwanie porozumienia. A równolegle intensywne zbrojenia Północy, by w kolejnym cyklu stawka była wyższa i proporcjonalnie do niej hojniejsza oferta Południa. Stąd podejrzenie, że Kim i Moon wrócili do punktu wyjścia i czeka nas rychła powtórka cyklu. Tym razem pojawiły się jednak nowe okoliczności. Pierwszą jest Kim. Ma mocniejszą pozycję negocjacyjną niż ojciec Kim Dzong Il, który zdecydował się na dwa poprzednie szczyty. Kim ojciec obiecywał wstrzymać prace nad bronią jądrową, jednak łamał dane słowo. W poczuciu niebezpieczeństwa bardziej kusiła go opcja wyprodukowania bomby zapewniającej nietykalność. Kim syn ma i bombę, i prawdopodobnie rakiety zdolne przetransportować ją do USA i Europy. Poprzednim państwem, któremu udało się zbudować taki instrument odstraszania USA, były Chiny, oto skala północnokoreańskiego sukcesu. Ta świadomość dodaje Kimowi pewności siebie i potencjalnie przewidywalności. Na spotkaniu z Moonem wystąpił wyraźnie zrelaksowany, powstrzymał się nawet, według domniemań w dowód szacunku dla starszego rozmówcy, od sięgnięcia po papierosy, jego nieodłączny rekwizyt. Przy czym nie ma co dać się zwodzić jego ofensywie wdzięku i zapominać o rzeczywistości na Północy. Totalitarnej bez zmian, rozstrzeliwującej za próbę wywiezienia z kraju książki telefonicznej. Wciąż trudno zweryfikować, jak na postawę Kima wpływają – to druga zmienna – najostrzejsze w historii sankcje międzynarodowe, wprowadzone po testach bomb i rakiet. Przesłankami mają być np. przerwy w dostawie prądu w stolicy i wysokie ceny paliw. Mieszkańcy Północy ponoszą znaczne wyrzeczenia, co nie pozostaje bez wpływu na stabilność reżimu. Z początkiem maja Kima odwiedził szef chińskiej dyplomacji. Gospodarz zapewniał o trwałości sojuszu, a gość o gotowości wsparcia gospodarczego, mimo że Chiny też nałożyły sankcje na Północ. Obietnica wsparcia to jednak zachęta: zostanie udzielone, jeśli Kim przestanie sprawiać kłopoty. 2. No i jeszcze jedna zmienna: Moon Jae-in. Wygrywając zeszłoroczne wybory prezydenckie (w Korei Płd. to tu jest centrum władzy wykonawczej), przełamał dziesięciolecie rządów prawicy pogrzebanej skandalem korupcyjnym. Poprzednią panią prezydent parlament usunął z urzędu, a w kwietniu sąd skazał na 24 lata więzienia za korupcję i przekroczenie uprawnień. Konserwatywna prawica domaga się, by Północ traktować ostro. Lewicujący liberałowie, tzw. progresywni, wolą szukać zbliżenia. Moon nie boi się oskarżeń o konszachty z satrapą nie tylko ze względu na linię swego obozu. Urodził się na Południu jako syn uchodźców z Północy. Od czasów studenckich działał na rzecz praw człowieka, za opór wobec dyktatury wyleciał ze studiów prawniczych, potem był aresztowany, odmówiono mu kariery sędziego, i był komandosem w nadgranicznej jednostce wojskowej. Przez lata, jako adwokat, bronił studentów i robotników. Gdy jego kolega z kancelarii wygrał wybory prezydenckie, Moon został szefem jego gabinetu. Co prawda na pierwszą linię polityki przeszedł dopiero kilka lat temu, ale deficyt kampanijnego otrzaskania zrównoważył doświadczeniem obrońcy nieprawomyślnych, otwartością (wyprowadził się z majestatycznego pałacu prezydenckiego) i brakiem wyborczego kunktatorstwa (konstytucja dopuszcza tylko jedną pięcioletnią kadencję głowy państwa). Zimowe igrzyska dały mu rozpoznawalność na świecie. W kraju cieszy się rekordowym poparciem obywateli, w tygodniu szczytu z Kimem dobiegało ono do 80 proc. Moon namawia rodaków do asertywności wobec Ameryki, do której obywatele Południa mają stosunek ambiwalentny. Cenią za sojusz obronny i gwarancje bezpieczeństwa. Zarazem pamiętają wsparcie dla minionej dyktatury. Poborowi Amerykę dołączają w sondażach do największych zagrożeń dla swojego kraju. Więcej młodych Koreańczyków studiuje w Chinach niż w USA. Na dodatek wybór Moona sprawił, że liberalny koreański prezydent jest partnerem republikańskiego prezydenta amerykańskiego. Poprzednio taka konfiguracja doprowadziła do masowych antyamerykańskich demonstracji i zmniejszenia amerykańskiego kontyngentu z 34 do 27 tys. żołnierzy. Moon na okrągło podkreśla wkład prezydenta Donalda Trumpa w namówienie Kima do rozmów. Sugeruje wręcz, że Trumpowi należy się za to Nobel. Ale jednocześnie nie jest zachwycony amerykańską tarczą antyrakietową, rozmieszczaną na południowokoreańskim terytorium, mimo wyraźnych protestów Chin. Rysy na sojuszu drąży też Trump, m.in. krytykując wspólny traktat o wolnym handlu, jakoby niekorzystny dla amerykańskich eksporterów, na co danych brak. Jego zmiana czy zerwanie pod dyktando Trumpa niewiele zmienią w bilansie handlowym, po prostu eksport do Korei jest zbyt mały. Silny mandat i przekonanie, że Korea w większym stopniu powinna decydować o swoim losie, sprawiły, że Moon wysforował się na lidera procesu pokojowego, choć zasadą było, że Południe działało bardziej zakulisowo. O Korei mówi się w północnowschodniej Azji jako o krewetce wśród wielorybów, wciśniętej między mocarstwa. Teraz Moon na zwołanym w pilnym trybie trójstronnym spotkaniu w Tokio – zaprasza japoński premier Shinzo Abe, udział bierze jeszcze chiński premier Li Keqiang – ma objaśniać intencje Kima. Dla Moona to pierwsza wizyta w Japonii, premier Chin nie pokazał się tam od ośmiu lat. 3. Im bliżej spotkania Kim–Trump – ma do niego dojść na przełomie maja i czerwca – tym coraz więcej państw z regionu nie chce zostać na spalonym. Chińczycy są z Kimem w stałym kontakcie, ale zupełnie z horyzontu zniknęła np. Rosja. Abe chciałby odgrywać rolę w tym spektaklu, bo obciążają go krajowe skandale, spada mu poparcie i stara się forsować japońskie interesy. Japoński premier sporo zainwestował w kontakty z Trumpem, jak sam powiedział, tylko w kwietniu spędził z nim 11 godzin. Obawia się, że USA, dogadując się z Kimem, nie będą go naciskać, by zrezygnował z pocisków krótkiego i średniego zasięgu, groźnych dla Japonii, skoncentrują się na tych o zasięgu najdalszym, mogących razić Amerykę. To jednak Moon pośred

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.