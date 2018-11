red. Blokady na drogach we Francji Kamizelki stopują Francję

Nicolas Tucat/AFP/EAST NEWS Protest na autostradzie A10 (Virsac w okolicach Bordeaux). Francuzi w spontanicznych demonstracjach zatamowali ruch na drogach, protestując przeciw drożeniu paliwa i prezydentowi Macronowi. Prawie 300 tys. Francuzów ubranych w żółte kamizelki odblaskowe tamowało ruch w 2,5 tys. punktów na drogach w całej Francji. W przepychankach z policją 400 osób zostało rannych, w tym 14 poważnie; jedna z manifestujących kobiet zginęła potrącona przez samochód innej kobiety, która wiozła córkę do szpitala i spanikowała, kiedy kamizelkowcy zaczęli walić pięściami w karoserię.

Ta tragedia ilustruje też spontaniczny charakter protestu, który zrodził się w mediach społecznościowych i nie ma organizatorów ani jednolitego hasła. Najczęściej mówi się o zbyt drogim paliwie do diesli, ale też protestuje przeciw podwyżce podatków, nierównościom społecznym oraz podkreśla, że prezydent Macron i rząd nie rozumieją ludzi, którzy nie mają pieniędzy. Już wcześniej, o czym pisaliśmy (POLITYKA 28), narastało rozczarowanie Macronem, który ma sprzyjać bogatym, a lekceważyć biednych. Socjologowie naprędce objaśniają, że choć protest zaskakuje, to można było dostrzec oznaki nadciągającej fali niezadowolenia we frondzie przeciw ograniczeniu prędkości na drogach z 90 km/godz. (jak

