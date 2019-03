Adam Szostkiewicz Sodoma i Gomora Witajcie w Sodomie Nie ma lobby homoseksualnego w Watykanie – pisze w najnowszej książce „Sodoma” Frederick Martel. Jest za to homosystem, złożony z autonomicznych, nieświadomych siebie nawzajem środowisk.

Giuseppe Ciccia/Pacific Press/Alamy Live News/BEW Najbardziej ponury trop pozwalający zrozumieć zagadkę ks. Maciela wiąże się zdaniem autora z tym, że wielu kardynałów w otoczeniu Jana Pawła prowadziło, jak sam Maciel, podwójne życie. W biblijnej Księdze Rodzaju jest opowieść o Sodomie i Gomorze, dwóch miastach, na które spadł gniew Boży w postaci ognistego deszczu. W interpretacji religijnej zagłada była karą za grzech sodomii, czyli seksualnych stosunków między mężczyznami. Frederick Martel stracił wiarę jako 13-latek. Później zrobił karierę jako pisarz i dziennikarz. Jego najnowszą książkę wydano we Francji pod tytułem „Sodoma”. Polski przekład, który ukaże się już 4 kwietnia nakładem Agory, będzie miał podtytuł „Hipokryzja i władza w Watykanie”.

W biblijnej Księdze Rodzaju jest opowieść o Sodomie i Gomorze, dwóch miastach, na które spadł gniew Boży w postaci ognistego deszczu. W interpretacji religijnej zagłada była karą za grzech sodomii, czyli seksualnych stosunków między mężczyznami. Frederick Martel stracił wiarę jako 13-latek. Później zrobił karierę jako pisarz i dziennikarz. Jego najnowszą książkę wydano we Francji pod tytułem „Sodoma”. Polski przekład, który ukaże się już 4 kwietnia nakładem Agory, będzie miał podtytuł „Hipokryzja i władza w Watykanie”. Podtytuły kolejnych wydań – książkę przełożono już na osiem języków – dobrze streszczają jej centralny temat. Jest nim obłuda Kościoła, który aktywny homoseksualizm uważa za grzech, a toleruje w swych szeregach aktywnych homoseksualistów, i to nawet na najwyższych stanowiskach. Prócz homoseksualistów praktykujących znajdują w nim też schronienie osoby odczuwające miłość i pociąg do tej samej płci, lecz nieuprawiające z nią seksu. Władza dla seksu Jak to się ma do kryzysu pedofilskiego w Kościele? Martel przypomina wypowiedź kardynała Tarcisia Bertonego, przezywanego w Watykanie wicepapieżem. Kardynał wyłożył swój pogląd na kryzys pedofilski w Kościele podczas wizyty w Chile w 2010 r. – jego zdaniem wielu psychologów i psychiatrów wykazało, że nie ma związku między przymusowym celibatem księży a pedofilią, za to istnieje związek między homoseksualizmem i pedofilią. Watykan odciął się od tych słów kardynała. A Martel widzi w nich próbę odwrócenia uwagi od kwestii celibatu i przerzucenia odpowiedzialności za jego złe skutki na kościelne „zbłąkane owce”. Bertone, ówczesny „premier” rządu papieskiego, zachowuje się jak kolumbijski kardynał Alfonso Lopez Trujillo, który ostro atakował homoseksualistów, sam będąc praktykującym gejem. W ujęciu Martela jest jedną z żałosnych postaci Kościoła: potrzebuje władzy dla seksu, a seksu dla władzy. Reszta to dekoracje. Martel rozmawiał w Chile z prawnikiem Juanem Pablem Hermosillą, związanym ze sprawą tamtejszego drapieżcy seksualnego ks. Fernando Karadimy. Doprowadziła ona do dymisji episkopatu chilijskiego w pełnym składzie. Zdaniem prawnika zagrożeni demaskacją księża pedofile wykorzystują informacje o orientacji homoseksualnej hierarchów kościelnych, aby ich szantażować i zniechęcać do podejmowania działań przeciwko krzywdzicielom nieletnich. Karadima był chroniony przez chilijskich hierarchów nie dlatego, że sami byli pedofilami – bo zdecydowana większość nie była – ale dlatego, że obawiali się zdemaskowania jako homoseksualiści. To jest według Martela kwintesencja kryzysu pedofilskiego w Kościele. „Jestem jak niewierny Tomasz: muszę sprawdzić, by uwierzyć”, wyznaje w książce Francuz. Przez cztery lata prowadził śledztwo dziennikarskie dotyczące gejów w Kościele. Zrobił wywiady w ponad 30 krajach, w tym w Polsce. Rozmawiał z dziesiątkami kardynałów, biskupów, prałatów, nuncjuszy, księży, w tym – w Barcelonie – z Krzysztofem Charamsą, gejem pracującym w Watykanie, który dokonał głośnego w mediach coming-outu w 2015 r. Cennym źródłem informacji okazali się szwajcarscy gwardziści, trzymający warty w korytarzach i za murami Watykanu. Martel przed nikim nie kryje, że jest dziennikarzem związanym z francuskim radiem publicznym i autorem wielu książek. Rozmawia twarzą w twarz, a nie przez komórkę lub mail. Spotyka się z interesującymi go rozmówcami we wskazanych przez nich miejscach, często w ich ulubionych restauracjach, a nawet w ich własnych mieszkaniach (m.in. w Krakowie na Kanoniczej spotyka się z kardynałem Stanisławem Dziwiszem; Polskę odwiedza dwukrotnie, w tym redakcję POLITYKI i katolickiego czasopisma „Więź”). Nie identyfikuje księży gejów, z którymi rozmawia, jeśli sami się nie ujawnili. W Watykanie gromadzi informacje od gejów w sutannach i pracowników świeckich. Na liście 41 kardynałów, którzy zgodzili się rozmawiać z Martelem, można znaleźć takie nazwiska jak: Bertone, Kasper, Mueller, Pell, Poupard, Silvestrini. Nagrywa 400 godzin rozmów. W pracy pomaga mu 80 tłumaczy, konsultantów, researcherów, w tym trzech Polaków. Powstała książka łącząca raport, reportaż i esej literacki. Pełna dygresji, anegdot, plotek, scen jak z „Rzymu” Felliniego i jak z filmu „Spotlight” o śledztwie dziennikarzy w sprawie tuszowania pedofilii w Kościele w USA. Nagromadzenie szczegółów pozwala wierzyć, że autor nie zmyślił tej opowieści o gejach, mechanizmach kościelnej władzy, dwuznacznych powiązaniach niektórych kościelnych dygnitarzy ze skrajną prawicą w Niemczech czy Francji, a także z narkokartelami w Kolumbii czy Meksyku. Mamy więc opowieść Martela o związanym z Watykanem Banku św. Ambrożego i o Legionistach Chrystusa Marciala Maciela Degollado, jednego z najbardziej zasłużonych dla Kościoła księży ewangelizatorów, a zarazem pedofila i ojca sześciorga dzieci z dwiema kobietami. Pojedynczy przypadek czy produkt systemu? Martel przypomina, że sukcesy Legionistów Chrystusa założonych przez Maciela zrobiły ogromne wrażenie na Janie Pawle II. Nie tylko dlatego, że potrafił on stworzyć swoiste katolickie imperium edukacyjno-formacyjne, okazał się fenomenalnym organizatorem i akwizytorem hojnych datków. Także dlatego, że miał podobne jak papież Wojtyła mocno antykomunistyczne przekonania i zwalczał lewicową teologię wyzwolenia. To z kolei, zdaniem Martela, przełożyło się na pomoc finansową Legionistów dla Solidarności, m.in. za pośrednictwem Banco Ambrosiano. Autor zaznacza, że jego polscy rozmówcy nie potwierdzają tego scenariusza. Ale przywołuje opinie jego latynoskich informatorów, że pomoc dla Solidarności szła nie tylko ze strony Legionu Maciela, ale też gen. Pinocheta (przy pomocy ówczesnego nuncjusza w Chile abp. Angelo Sodano), a nawet narkobiznesu z Kolumbii (za pośrednictwem kard. Trujillo). Powołując się na książkę włoskiego dziennikarza Marchese Ragony, Martel stwierdza, że kluczową rolę w operacji prania tych brudnych pieniędzy, aby służyły dobrej sprawie, odegrali amerykański biskup litewskiego pochodzenia Paul Marcinkus, długoletni prezes Banku Watykańskiego (IOR), oraz osobisty sekretarz papieża Wojtyły ks. Stanisław Dziwisz, którego autor winduje do roli najpotężniejszego człowieka Watykanu za pontyfikatu papieża Wojtyły. Kościelna kultura milczenia Najbardziej ponury trop pozwalający zrozumieć zagadkę ks. Maciela wiąże się zdaniem autora z tym, że wielu kardynałów w otoczeniu Jana Pawła prowadziło, jak sam Maciel, podwójne życie. Nie byli pedofilami, ale wielu z nich było homoseksualistami, a niektórzy regularnie korzystali z usług męskich prostytutek, płacąc brudnymi pieniędzmi, m.in. od pedofila Maciela. Sprawa ks. Maciela i kryzysu pedofilskiego wiąże się zatem z kościelną kulturą milczenia i klerykalizmu: jak tu zdemaskować i ekskomunikować Maciela, kiedy samemu żyje się jak on, w podobnym „wewnętrznym nieuporzą

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.