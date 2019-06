SŁOWACJA: Era politycznych hipsterów

Słowacja właśnie została porwana przez młode pokolenie politycznych neofitów. Zdobyli już Bratysławę, prezydenturę, a teraz wygrali w eurowyborach.

Trudno o bardziej odmienne charaktery. Jeden jest technokratą, nieco sztywnym, z ograniczoną charyzmą. Zachowuje dystans do rozmówcy, a język, którego używa, bardziej pasuje do urzędnika niż lidera partii. Drugi sprawia wrażenie brata łaty. Lata wystąpień publicznych nauczyły go, jak sprawnie operować urokiem osobistym, ironicznym humorem i inteligencją emocjonalną.

A jednak, chociaż są jak woda i ogień, Miroslav Beblavý i Ivan Štefunko uważają, że tylko wspólnie mogą zmienić Słowację.