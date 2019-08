Kosztowny romans rosyjskiego ministra obrony. Stewardessa stała się miliarderką

Romans rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu ze stewardessą kosztował państwo ok. 150 mln dol. Kim jest najbogatsza na świecie stewardessa?

Rosyjskie ministerstwo obrony nie ma szczęścia do swoich szefów. Ledwie ucichły echa afery korupcyjnej zdymisjonowanego Anatolija Sierdiukowa, który zasłaniając się ówczesną partnerką i podwładną, a później żoną Jewgienią Wasilijewą, wyprowadził z resortu ponad 3 mld rubli – a już wybuchł kolejny skandal. Tym razem za sprawą romansu jego następcy.

Ze śledztwa redakcji The Insider wynika, że pod względem troski o interesy najbliższych obecny minister w niczym nie ustępuje poprzednikowi, a być może nawet go przewyższa. Jelena Szebunowa, pracująca przed laty jako stewardessa na pokładzie rządowego samolotu, dzięki wieloletniej bliskiej relacji z Szojgu szybko zmieniła styl życia, miejsce pracy i zamieszkania.

Jak Szebunowa została bogaczką

Lena Szebunowa poznała Siergieja Szojgu, ówczesnego ministra obrony cywilnej i spraw nadzwyczajnych, pod koniec lat 90. 26-latka pracowała jako stewardessa na pokładzie rządowego samolotu i towarzyszyła ministrowi we wszystkich podróżach służbowych. Jak donosił w 2006 r. tabloid „Ekspress-gazeta”, to prawdopodobnie podczas jednej z takich podróży relacja zmieniła swój charakter, czego owocem były ciąża i dziecko. Syn pary Daniłł przyszedł na świat w 2001 r. Ze śledztwa Siergieja Jeżowa, dziennikarza redakcji The Insider, wynika, że to właśnie wtedy dochody Szebunowej zaczęły gwałtownie rosnąć, czyniąc ją w krótkim czasie miliarderką, znajomą i sąsiadką najbardziej znanych oligarchów, właścicielką kilku mieszkań, m.in. przy moskiewskiej Rublowce, a także ogromnej luksusowej posiadłości w modnej Żukówce.

Co ciekawe, na większość majątku składają się „prezenty” od największych przedsiębiorców, właścicieli firm ściśle współpracujących z resortem spraw nadzwyczajnych i obrony. Szebunowa też nie próżnowała. W ciągu ostatniej dekady była akcjonariuszką i prezeską kilku firm, które zajmowały się m.in. budową jednostek wojskowych, zaopatrywaniem odzieżowym i żywieniowym armii, świadczeniem usług remontowych i porządkowych w MSW, dostarczaniem lekkich konstrukcji stalowych niezbędnych do budowy jednostek czy kateringiem dla resortu obrony.

Nietrudno się domyślić, że decyzje o wszystkich zawieranych umowach podejmowane były odgórnie, oczywiście wbrew przepisom, dzięki czemu firmy nie miały jakiejkolwiek konkurencji.

Dziwne interesy Szebunowej

Redakcja Insidera zwraca uwagę, że spółki zakładane przez Szebunową często bardzo szybko, zazwyczaj po wypełnieniu określonego zamówienia lub pojawieniu się jakichkolwiek problemów prawnych czy finansowych, były rozwiązywane. Wiele z nich zarejestrowano na przypadkowe osoby. I tak np. właścicielem jednej z zadłużonych dziś firm został Szerzod Melijew, petersburski taksówkarz. Była stewardessa ma też w swojej karierze zarządzanie luksusowymi restauracjami. Jedna z nich po wizycie dziennikarza śledczego Insidera została z dnia na dzień zlikwidowana.

Jak podkreślają media, romans poprzedniego ministra kosztował resort „zaledwie” 3 mld rubli. Dokładnie tyle łącznie miała wyprowadzić ze skarbu państwa i przyjąć w łapówkach Wasilijewa, była szefowa departamentu ds. przekształceń własnościowych. Interesy Szojgu i Szebunowej warte są znacznie więcej, ocenia się je na ok. 6,5 mld rubli (ok. 150 mln dol.).

Mimo że związek Szojgu i Szebunowej zakończył się dwa lata temu, sprawa majątku i interesów kochanki ministra wypłynęła dopiero teraz i nie wiadomo, czy i jak wpłynie na pozycję Szojgu, wieloletniego ministra, uważanego za jednego z najbardziej zaufanych współpracowników Władimira Putina.

