Decyzja o impeachmencie Trumpa jest historyczna. Ale i ryzykowna

Official White House Photo by Andrea Hanks / Flickr CC by SA

Stało się to, co jeszcze niedawno wydawało się możliwe, ale nieprawdopodobne – demokraci zdecydowali się na zainicjowanie impeachmentu Donalda Trumpa, czyli procedury zmierzającej do oskarżenia go o „ciężkie przestępstwa i wykroczenia”, za które, jeśli zostanie uznany winnym, Kongres może usunąć go z urzędu.