Don’t worry, be happy! Tak wyglądają jamajskie „Dziady”

Trzeba założyć czerwone majtki i polać grób białym rumem. Pogrzeb na wyspie Boba Marleya to mieszanka afro-jamajskich wierzeń, zwyczajów europejskich i praktyk chrześcijańskich. Poprzedza go set up, wesoła uliczna impreza.

Duppy nie zawracaj żonie

John Holt śpiewa słodkim jak miód głosem: „I love you darling and that’ no lie, stick by me, oh stick by me”. Wąska, kręta droga prowadzi przez tropikalny las.

Jamajczycy, potomkowie niewolników sprowadzanych na wyspę z Afryki, wierzą, że człowiek składa się z trzech elementów: ciała, duszy i tzw. duppy – cienia, ducha. Gdy ciało umiera, dusza wędruje do Boga, a duppy może żyć dalej i zawracać głowę krewnym. Chyba że dopełni się odpowiednich rytuałów. Wtedy cień na zawsze odchodzi w zaświaty albo – jak wierzą niektórzy – wraca do Afryki.

Żeby go do tego nakłonić, wynosi się zmarłego z domu nogami w przód, a miotłą wymiata jego ducha. Jeśli zmarły był mężczyzną, jego partnerka zakłada na noc czerwoną bieliznę lub przewiązuje się w talii kawałkiem materiału w takim kolorze, sygnalizując owemu duppy, by nie liczył na seks.

Podczas kolejnych dni krewnych zmarłego odwiedzają goście. Przychodzą z jedzeniem i alkoholem, składając kondolencje, ale przede wszystkim rozmawiają, jedzą, piją i grają w ulubione na wyspie domino.

Dziewiątego wieczoru odbywa się uroczystość nine-night, podczas której ostatecznie ekspediuje się duppy’ego w zaświaty. Zbiera się wtedy cała rodzina, sąsiedzi, bliscy i dalsi znajomi. Dawniej grano na tradycyjnych instrumentach, śpiewano pożegnalne hymny zwane sankeys, tańczono dinki mini oraz gerreh.

Ten pierwszy to taniec życia. Mężczyźni i kobiety tańczą go razem, wykonując zmysłowe ruchy biodrami sugerujące ich zdolność do reprodukcji, a tym samym zwycięstwo nad śmiercią. Gerreh tańczy się pojedynczo na trzymanych na ramionach przez innych uczestników bambusowych kijach.

Kiedyś tańce i śpiewy trwały do północy. Wierzono, że wtedy duch opuszcza dom. Wówczas przesuwano w nim sprzęty, odwracano łóżko do góry nogami, zatrzymywano zegary i zasłaniano lustra, by zdezorientowany duppy nie pchał się z powrotem. Rysowano też kredą na drzwiach krzyż i rozpoczynano ucztę, podczas której duppy mógł pożegnać się ze wszystkimi i ostatecznie odejść.

Dziś „dziewiąta noc” to przede wszystkim okazja do imprezy.

