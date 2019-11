Synod amazoński podzielił Kościół

Spotkanie katolickich biskupów w sprawie Amazonii niemal doprowadziło do konserwatywnego buntu w Kościele. Choć było tylko próbą poradzenia sobie z rzeczywistością.

Węszenie herezji, zdrady, spisku – wszystko to zaczęło się jeszcze na długo przed rozpoczęciem synodu. Gdy już trwał w Watykanie, jego krytycy urządzili dyskusję pod hasłem: „Nasz Kościół: reforma czy deforma”. Według relacji na katolickim portalu Crux, jeden z jej uczestników, włoski katolicki dziennikarz Roberto de Mattei, nazwał synod skandalem i wezwał biskupów do protestu. Bo jego zdaniem organizatorom chodzi o „modernistyczną” reinterpretację roli Kościoła we współczesnym świecie.