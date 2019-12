Fukuyama o Chinach, Rosji i o tym, dlaczego Ameryka nie obroni naszej demokracji

Rozmowa z Francisem Fukuyamą o Chinach, Rosji i o tym, dlaczego Ameryka nie obroni naszej demokracji.

SŁAWOMIR SIERAKOWSKI: – Trudno nie zacząć od pytania o reelekcję Donalda Trumpa. To najważniejszy sojusznik Polski.

FRANCIS FUKUYAMA: – Już mi się wydawało, że Trump nie ma szans, gdy nagle pojawił się pomysł impeachmentu. To może Trumpa postawić w roli ofiary, co on z pewnością wykorzysta.

Stan gospodarki i wykreowanie zewnętrznych wrogów w postaci Chin i Unii Europejskiej też mu chyba pomogą?

Faktycznie, gospodarka rośnie, bezrobocie spada, to pomaga urzędującemu prezydentowi w reelekcji.